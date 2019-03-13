Діти президентів України: від мільйонера до завсідника вечірок

Після обрання політика на найвищу посаду в країні, його сім’я потрапляє під приціл суспільної уваги. Чим запам’ятались українцям президентські діти, дізнавалась журналістка 24 каналу.

Перший син першого президента

Про сина першого президента України мало що відомо загалу. Він не був публічною людиною, коли батько займав найвищу посаду в країні, і не став таким після його відставки. Водночас, Олександр Кравчук вельми успішно займається аграрним бізнесом. Його компанія увійшла до десятки найбільших землевласників України: орендувала приблизно 200 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь у Вінницькій, Чернігівській, Полтавській, Сумській областях.

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Син Леоніда Кравчука, ще в 2014 році входив до 200 найбагатших українців. У нього був аграрний бізнес і майже 50 млн доларів статків. Водночас, образ батька начебто простий і не асоціюється з подібним бізнесом,

– зазначає директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.

Благодійність як вид політики

Про дочку президента Леоніда Кучми – Олену – знає чи не кожен українець. Вона закінчила Дніпропетровський державний університет й отримала диплом за спеціальністю "Економіка і соціологія".

У 2003 році створила фонд "Антиснід". Це чи не єдина благодійна організація в Україні по боротьбі зі ВІЛ/СНІДом, яка діє за рахунок приватних пожертв. Робота фонду відома, зокрема, й масштабними інформаційними кампаніями, до яких залучались зірки світового рівня – співак та меценат сер Елтон Джон, Стінг, президент Білл Клінтон та інші.

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Фонд Олени Пінчук відомий, зокрема, й масштабним інформаційним кампаніям

У 2010 році Олена Пінчук увійшла до складу комісії ООН, створеної для "профілактичної революції" – прориву в запобіганні нових випадків ВІЛ/СНІДу в світі. До складу комісії також входили один із засновників Facebook Кріс Хьюджерс, екс-президент Франції Жак Ширак та інші.

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2010 року Олену Пінчук назвали однією з найвпливовіших українських жінок. Того ж року французька газета La Tribune включила її у список "Жінки, які змінили світ".

Олена Пінчук займається благодійністю. Потрібно розуміти, що благодійність – форма політики, принаймні, у західному розумінні. Це успішний приклад – сім’ї української еліти, мабуть, так і повинні робити. Хоча, більшою мірою, Олену Пінчук сприймають як дружину Віктора Пінчука і доньку Леоніда Кучми. Водночас, діяльність фонду "Антиснід" та культурні проекти, в рамках яких до України приїжджали Стінг, сер Елтон Джон та інші відомі особистості, – це плюс як для іміджу країни, так і для іміджу їхньої сім’ї. Це також грамотне політичне позиціонування,

– додає Андрій Юсов.

Багатодітний Ющенко

Віктор Ющенко – найбільш багатодітний президент України. У нього народилось п’ятеро дітей: двоє – від першого шлюбу, і троє – від другого. І якщо троє менших на момент його президенства були ще малими, то про життя двох старших – відомо чимало. Старша дочка – Віталіна – закінчила Київський інститут міжнародних відносин та захистила диплом бакалавра. Віталіна неодноразово виступала у ролі моделі. Свого часу вона брала участь у міланському та українському тижнях моди. Великим бізнесом жінка не займалась, власне, як і політикою.



Подорослішавши, Андрій Ющенко споважнів і зайнявся бізнесом

Син Андрій, як і сестра, закінчив Київський інститут міжнародних відносин. Свого часу вів вельми гламурний стиль життя. Одним із найгучніших скандалів був інцидент біля київського ресторану, який стався 2009 року. Тоді повідомляли, що Андрій влаштував стрілянину, після того як програв в одному з казино 100 тисяч доларів. Він був поціновувачем розкішного відпочинку. Знімки з відпочинку в одному з найдорожчих готелів Туреччини теж не додали рейтингу його батькові. Проте з часом Андрій споважнів і зайнявся бізнесом. Наразі, про нього майже не чути в пресі.

Який батько такий син

Чи не найбільш одіозним президентським нащадком був і залишається Олександр Янукович, якого в народі іменували не інакше як Саша-стоматолог. Він не лише був старшим сином Віктора Януковича, а й, фактично, керував країною напередодні Революції Гідності.

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За першою освітою Олександр – лікар-стоматолог, за другою – економіст. За даними французького видання Le Figaro, у 2012 році він увійшов до п’ятірки найбагатших людей України.

Саша-стоматолог, маючи батька президента, почав будувати альтернативну вертикаль влади – так звані младоолігархи. Він це робив разом із Сергієм Арбузовим, Олександром Клименком. Вони настільки нахабно грабували країну, що дивувались навіть аксакали політики. Тоді під час з’їзду Партії регіонів виступав Колєсніков, Звягільський, і вони казали, що так красти не можна. Тобто самі регіонали висловлювали незадоволення тим, як грабували країну Саша Янукович та його оточення,

– згадує голова центру аналітичних студій та аналітики "Ейдос" Віктор Таран.



Олександр Янукович – одіозний син одіозного батька

Віктор Янукович-молодший, хоч і був депутатом кількох скликань, але, на відміну від брата, активним рейдерством не займався. Він захоплювався автівками, а в 2015 році потонув на російському озері – Байкал.

Син, який вліз і в політику, і в економіку. Саме з ним пов’язували величезні корупційні схеми. Натомість його брат Віктор, переважно, займався автоспортом. Він нічим поганим українцям не запам’ятався,

– говорить Андрій Юсов.

Спокійна політика від Олексія Порошенка

У президента Петра Порошенка четверо дітей. Старший син – Олексій – депутат Верховної Ради. Менші навчаються в школі. І хоч старший син і в політиці, проте в якихось скандальних історіях на кшталт "віджимання" бізнесу помічений не був. Щоправда, й сказати, що він є активним законотворцем, теж є перебільшенням.

Син Петра Порошенка – також політик. Але сказати, що він чимось сильно запам’ятався, крім дискусій, приміром, де і як він воював в АТО. Чимось надто одіозним він не відзначився,

– зазначає Андрій Юсов.

Загалом, аналізуючи життя президентських нащадків, розумієш, що все залежить від виховання та сімейних стосунків. Адже не даремно кажуть: який батько такий син, адже діти – це віддзеркалення дорослих, не залежно від того, яку посаду вони обіймають.