Як знімали гроші з банку сина екс-президента Януковича та скільки на цьому заробив Порошенко

Журналісти з'ясували, що майже одразу більшість співробітників банку ВБР сина екс-президента Олександра Януковича знімали гроші готівкою в Міжнародному інвестиційному банку Петра Порошенка.

Резиденцію Януковича називають одночасно символом перемоги Євромайдану та символом корупції, адже саме звідси вночі екс-президент України виносив антикваріат, картини та інші цінні речі.

Читайте також: Журналісти з’ясували, хто з оточення Януковича вивіз найбільше грошей з України

Проте маєток був не єдиним місцем, де Янукович ховав найдорожче – уродини Януковича було кілька банків, де вони і акумулювали гроші, отримані за часів його президентства. Один з таких – Всеукраїнський банк розвитку (ВБР), єдиним власником якого був Олександр Янукович, син екс-президента.

Коли ми складали рейтинг "Топ-50 банків", нас дуже здивувало, що банк ВБР раптово досить швидко почав набирати оберти,

– відповів шеф-редактор порталу "Фінансовий клуб".

Стрімкий успіх бізнесу хлопця з Донеччини з освітою лікаря-стоматолога Олександра Януковича припав саме на період, коли його батько почав керувати країною.



Олександр Янукович

Згодом на посилення впливу Олександра та його друзів, які отримали найвищі посади в країні, почали нарікати навіть давні соратники Віктора Януковича – політики з груп Ріната Ахметора та Дмитра Фірташа, адже сім’я перебирала контроль над фінансовими потоками.

Після втечі Віктора Януковича в Росію, за бізнес його сина взялися правоохоронці Міністерства внутрішніх справ. У 2014 році вони розпочали кримінальне провадження за фактами можливої легалізації відмивання доходів оточенням Януковича.



Всеукраїнський банк розвитку

Один із можливих корупційних слідів вів до "Укрзалізниці". Слідство встановило, що на підставних і підконтрольних осіб, працівників ВБР, оформлялися депозитні договори. Ніби працівники банку мали десятки мільйонів гривень готівкою і вирішили покласти їх на депозит у власному банку. Пізніше ВБР використав ці гроші для кредитування "Укрзалізниці".

У 2015 році Арсен Аваков заявив про арешт понад 2,5 мільярда гривень на рахунках ВБР. Та вже наприкінці 2016 року стало відомо про те, що суд зняв арешт з рахунків службовців банку – тих самих, за версією слідства, які є підконтрольними Олександру Януковичу. Але у 2016-17 роках Печерський районний суд Києва почав по черзі знімати арешт з рахунків. І щойно суд розблокував рахунки, з них була знята більша частина коштів готівкою.

Читайте також: Петро Порошенко допоміг Януковичу вивести мільярди гривень, – розслідування журналістів

Журналісти дослідили, що особи, які відкривали ці рахунки, мали дещо спільне, а саме місце роботи – більшість з них працівників банку ВБР Олександра Януковича.

Один зі співробітників банку Олександр Костілов, якому у грудні 2016 року розблокували рахунок у ВБР, у 2017 році через довірену особу зняв 24 мільйони гривень готівкою. Яким же чином йому вдалося накопичити понад 2 десятки мільйони гривень, працюючи в банку менеджером середньої ланки? За його словами, про цю схему з депозитами він вперше почув від журналістів.

Адвокат, що був довіреною особою деяких працівників, які зняли гроші зі своїх рахунків, повідомив, що колишнім співробітникам банку Януковича сотні мільйонів позичив громадянин України Яшар Ходжаєв. Саме тому суд дозволив розблокувати рахунки. Саме у нього Костіолов, начебто, позичив понад 7 мільйонів доларів – про це йдеться в судовій ухвалі.



Яшар Ходжаєв

Яшар Ходжаєв не нове прізвище в журналістських розслідуваннях – саме він, начебто, взяв під контроль вертолітний майданчик у Києві. Та більш відомим він став після Євромайдану, коли з’ясувалося, що на нього записаний офісний центр у Києві, який до того належав до сфери впливу компанії "Танталіт". На цю фірму була оформлена і резиденція Межигір'я.

Службові особи банку Януковича протягом 2016-17 років вивели близько 2 мільярдів гривень. За версією слідства, ці гроші злочинного походження. Ще один важливий момент – як з банку Януковича вивели мільйони готівкою? Відповідь – через банк Петра Порошенка.



Міжнародний інвестиційний банк

Банк Януковича нині перебуває в процесі ліквідації, тому, щоб забрати там гроші, вкладники повинні відкрити рахунки в будь-якому іншому банку, куди й будуть перераховані кошти. Виявилося, що майже всі з співробітників банку Януковича знімали гроші в Міжнародному інвестиційному банк Петра Порошенка. Дані про банківські операції, свідчать, що мільярди гривень вивели з рахунків Януковича майже одразу через касу банку Порошенка.

Читайте також: В Адміністрації Президента не знають, куди поділися подарунки Порошенку від Білого дому

Скільки ж на цьому заробив Порошенко? Якщо брати до уваги лише комісію, то банк нинішнього президента отримав на цьому 20 мільйонів гривень. В банку Порошенка коментувати це відмовилися, але зазначили, що вони не є учасниками жодних корупційних схем.