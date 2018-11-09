Петро Порошенко допоміг Януковичу вивести мільярди гривень, – розслідування журналістів

Майже два мільярди гривень, які лежали в банку ВБР сина екс-президента Януковича, вивели через Міжнародний інвестиційний банк президента Петра Порошенка.

Про це свідчить журналістське розслідування програми "Схеми: корупція в деталях".

Після Революції гідності нова влада обіцяла конфіскувати кошти, які лежали на рахунках службовців ВБР банку, в бюджет. Але після того, як банк Януковича визнали неплатоспроможним, суди поступово знімали з цих рахунків арешти. Десятки мільйонів гривень з цих депозитів одразу ж знімалися готівкою, але через банк, який належить Петру Порошенку.

Близько 30 фізичних осіб, які раніше працювали в ВБР на різних посадах середньої ланки, мали фіктивні договори. Саме вони і вивели 2 млрд грн у 2016-2017 роках.

За підрахунками журналістів, банк президента Порошенка заробив 20 млн гривень комісії.

Нагадаємо, за 2018 рік капітал Порошенка зріс на 10% і становить 1,1 млрд дол.