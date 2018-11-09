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      Петро Порошенко допоміг Януковичу вивести мільярди гривень, – розслідування журналістів

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      Петро Порошенко і Віктор Янукович
      Петро Порошенко і Віктор Янукович / informator.news

      Майже два мільярди гривень, які лежали в банку ВБР сина екс-президента Януковича, вивели через Міжнародний інвестиційний банк президента Петра Порошенка.

      Про це свідчить журналістське розслідування програми "Схеми: корупція в деталях".

      Після Революції гідності нова влада обіцяла конфіскувати кошти, які лежали на рахунках службовців ВБР банку, в бюджет. Але після того, як банк Януковича визнали неплатоспроможним, суди поступово знімали з цих рахунків арешти. Десятки мільйонів гривень з цих депозитів одразу ж знімалися готівкою, але через банк, який належить Петру Порошенку.

      Близько 30 фізичних осіб, які раніше працювали в ВБР на різних посадах середньої ланки, мали фіктивні договори. Саме вони і вивели 2 млрд грн у 2016-2017 роках.

      За підрахунками журналістів, банк президента Порошенка заробив 20 млн гривень комісії.

      Нагадаємо, за 2018 рік капітал Порошенка зріс на 10% і становить 1,1 млрд дол.

      Теги: Новини політики Петро Порошенко Віктор Янукович Гроші
      Джерело: 24 Канал
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