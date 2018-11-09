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      Петр Порошенко помог Януковичу вывести миллиарды гривен, – расследование журналистов

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      Петр Порошенко и Виктор Янукович
      Петр Порошенко и Виктор Янукович / informator.news

      Почти два миллиарда гривен, которые лежали в банке ВБР сына экс-президента Януковича, вывели через Международный инвестиционный банк президента Петра Порошенко.

      Об этом свидетельствует журналистское расследование программы "Схемы: коррупция в деталях".

      После Революции достоинства новая власть обещала конфисковать средства, которые лежали на счетах служащих ВБР банка, в бюджет. Но после того, как банк Януковича признали неплатежеспособным, суды постепенно снимали с этих счетов аресты. Десятки миллионов гривен из этих депозитов сразу же снимались наличными, но через банк, который принадлежит Петру Порошенко.

      Около 30 физических лиц, которые ранее работали в ВБР на различных должностях среднего звена, имели фиктивные договоры. Именно они и вывели 2 млрд грн в 2016-2017 годах.

      По подсчетам журналистов, банк президента Порошенко заработал 20 млн гривен комиссии.

      Напомним, за 2018 год капитал Порошенко вырос на 10% и составляет 1,1 млрд долл.

      Теги: Новости политики Деньги Виктор Янукович Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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