Как выводили деньги из банка сына экс-президента Януковича и сколько на этом заработал Порошенко

Журналисты выяснили, что почти сразу большинство сотрудников банка ВБР сына экс-президента Александра Януковича сняли деньги наличными в Международном инвестиционном банке Петра Порошенко.

Резиденцию Януковича называют одновременно символом победы Евромайдана и символом коррупции, ведь именно отсюда ночью экс-президент Украины выносил антиквариат, картины и другие ценные вещи.

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Однако имение было не единственным местом, где Янукович прятал самое дорогое – у семьи Януковича было несколько банков, где они и аккумулировали деньги, полученные за время его президентства. Один из таких – Всеукраинский банк развития (ВБР), единственным владельцем которого был Александр Янукович, сын экс-президента.

Когда мы составляли рейтинг "Топ–50 банков", очень удивило, что банк ВБР внезапно достаточно быстро начал набирать обороты,

– ответил шеф-редактор портала "Финансовый клуб".

Стремительный успех бизнеса парня из Донецкой области с образованием врача-стоматолога Александра Януковича пришелся как раз на период, когда его отец стал управлять страной.



Александр Янукович

Впоследствии на усиление влияния Александра и его друзей, которые получили высокие должности в стране, начали роптать даже давние соратники Виктора Януковича – политики из групп Рината Ахметора и Дмитрия Фирташа, ведь семья перебирала контроль над финансовыми потоками.

После побега Виктора Януковича в Россию, за бизнес его сына взялись правоохранители Министерства внутренних дел. В 2014 году они начали уголовное производство по фактам возможной легализации отмывания доходов окружением Януковича.



Всеукраинский банк розвития

Один из возможных коррупционных следов вел к "Укрзализныци". Следствие установило, что на подставных и подконтрольных лиц, работников ВБР, оформлялись депозитные договоры. Будто бы работники банка имели десятки миллионов гривен наличными и решили положить их на депозит в собственном банке. Позже ВБР использовал эти деньги для кредитования "Укрзализныци".

В 2015 году Арсен Аваков заявил об аресте более 2,5 миллиарда гривен на счетах ВБР. И уже в конце 2016 года стало известно о том, что суд снял арест со счетов служащих банка – тех самых, по версии следствия, которые подконтрольны Александру Януковичу. Но в 2016-17 годах Печерский районный суд Киева начал по очереди снимать арест со счетов. И как только суд разблокировал счета, с них была снята большая часть наличными.

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Журналисты выяснили, что лица, которые открывали эти счета, имели нечто общее, а именно место работы – большинство из них сотрудники банка ВБР Александра Януковича.

Один из сотрудников банка Александр Костилов, которому в декабря 2016 года разблокировали счет в ВБР, в 2017 году через доверенное лицо снял 24 миллиона гривен наличными. Каким же образом ему удалось накопить более 2 десятков миллионов гривен, работая в банке менеджером среднего звена? По его словам, об этой схеме с депозитами он впервые услышал от журналистов.

Адвокат, был доверенным лицом некоторых работников, которые сняли деньги со своих счетов, сообщил, что бывшим сотрудникам банка Януковича сотни миллионов одолжил гражданин Украины Яшар Ходжаев. Именно поэтому суд позволил разблокировать счета. Именно у него Костиолов якобы одолжил более 7 миллионов долларов – об этом говорится в судебном постановлении.



Яшар Ходжаев

Яшар Ходжаев не новая фамилия в журналистских расследованиях – именно он якобы взял под контроль вертолетную площадку в Киеве. Но более известным он стал после Евромайдана, когда выяснилось, что на него записан офисный центр в Киеве, который до того принадлежал к сфере влияния компании "Танталит". На эту фирму была оформлена и резиденция Межигорье.

Должностные лица банка Януковича в течение 2016-17 годов вывели около 2 миллиардов гривен. По версии следствия, эти деньги преступного происхождения. Еще один важный момент – как из банка Януковича вывели миллионы наличными? Ответ – через банк Петра Порошенко.

Международный инвестиционный банк

Банк Януковича сейчас находится в процессе ликвидации, поэтому, чтобы забрать там деньги, вкладчики должны открыть счета в любом другом банке, куда и будут перечислены средства. Оказалось, что почти все из сотрудников банка Януковича снимали деньги в Международном инвестиционном банке Петра Порошенко. Данные о банковских операциях, свидетельствуют, что миллиарды гривен вывели со счетов Януковича почти сразу через кассу банка Порошенко.

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Сколько же на этом заработал Порошенко? Если принимать во внимание только комиссию, то банк нынешнего президента получил на этом 20 миллионов гривен. В банке Порошенко комментировать это отказались, но отметили, что они не являются участниками никаких коррупционных схем.