Журналісти з’ясували, хто з оточення Януковича вивіз найбільше грошей з України

Журналісти опублікували список людей з оточення президента-втікача Віктора Януковича, які фігурують у розслідуванні Сполучених Штатів щодо відмивання грошей екс-президентом та його "родиною".

Американське видання BuzzFeed опублікувало цей список.

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Фігуранти цих справ в останні місяці перебування Януковича на посаді провели низку сумнівних транзакцій закордоном та вивели з України мільйони доларів.

Найбільше вивів Сергій Курченко – майже 550 мільйонів доларів через підозрілі банківські перекази – і все це за один рік.





Сергій Курченко

Нинішній голова фракції "Опозиційний блок" та колишній міністр енергетики Юрій Бойко через Латвію переказав 400 мільйонів державних коштів в межах справи розкрадань на нафтовишках (так звана справа "вишок Бойка"). Водночас у BuzzFeed наголосили, що хоча влада США назвала його фігурантом розслідування державної корупції, Бойко ніколи на був засуджений в Україні.

Юрій Бойко

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Також за останні півроку президентства Януковича, конгломерат під назвою МАКО, якою керував син президента Олександр, перевів або отримав 74 мільйони доларів через підозрілі транзакції у дочірніх компаніях в Україні, Нідерландах та Швейцарії.



Олександр Янукович

Загалом у США виявили, що з 2008 до 2014 роки оточення Януковича вивело з України понад 700 мільйонів доларів. У списку також фігурють імена екс-глави Адміністрації президента Сергій Клюєв та екс-міністр екології Микола Злочевський.

Журналісти ВuzzFeed надіслали запити до представника Юрія Бойка та офісу Курченка, однак не отримали відповіді.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк завив, що його клієнти "не зробили нічого злочинного".