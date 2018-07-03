Януковича запримітили на футбольній трибуні під час матчу Росія – Іспанія

Президента-втікача Віктора Януковича запримітили у VIP-ложі московського стадіону "Лужники" під час футбольного матчу Росія – Іспанія.

Про це інформує "Коммерсант".

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Навіть пан Янукович був. Взяв та й вийшов в люди з вигнання – і так після матчу, слава Богу, і канув туди, звідки прийшов, тобто туди ж, – у вигнання,

– написав оглядач видання Андрій Колесніков.

Зазначається, що Янукович у VIP-ложі примостився поруч із прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим, президентом ФІФА Джанні Інфантіно, дружиною голови російського уряду Світланою Медведєвою, королем Іспанії Філіпом VI, помічником президента Росії Ігорем Левітіним.

Також там були декілька губернаторів, лідери ЛДПР, КПРФ, "Справедливої ​​Росії", "Єдиної Росії", прес-секретар президента Дмитро Пєсков, глава протоколу президента Владислав Китаєв і помічник Путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков.