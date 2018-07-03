У Японії з'їли восьминога, який передбачав результати матчів на ЧС–2018

Восьминіг Рабйо, який правильно прогнозував результати всіх трьох групових ігор Японії на Чемпіонаті світу з футболу, був вбитий і проданий незадовго до того, як Японія вибула з турніру після матчу з Бельгією.

Про це пише The Daily Telegraph.

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Зазначається, що гігантську морську істоту виловив рибалка Кіміо Абе біля берегів японського острова Хоккайдо. Чоловік помістив восьминога у спеціальний контейнер та поставив поряд із ним три коробки із їжею та відмітками перемоги, поразки чи нічиї Японії у матчах Чемпіонату світу з футболу.



Восьминога, який передбачав результати матчів на ЧС-2018, з'їли у Японії

Рабйо правдиво спрогнозував всі матчі збірної Японії у турнірі. Не встиг зробити передбачення лише на останній – із Бельгією. До слова, якраз після цього протистояння в 1/8 фіналу Японія вибула з чемпіонату.

За даними видання, восьминога відвезли на ринок і приготували для покупця. З якої причини тварина виявилася на прилавку – не уточнюється.