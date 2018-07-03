10:58
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Японії з'їли восьминога, який передбачав результати матчів на ЧС–2018

444 Читать новость на русском
Восьминога відвезли на ринок і приготували для покупця
Восьминога відвезли на ринок і приготували для покупця / фото з відкритих джерел

Восьминіг Рабйо, який правильно прогнозував результати всіх трьох групових ігор Японії на Чемпіонаті світу з футболу, був вбитий і проданий незадовго до того, як Японія вибула з турніру після матчу з Бельгією.

Про це пише The Daily Telegraph.

Читайте також: Побили, але не затримали: фанат відсвяткував перемогу збірної Росії на даху поліцейської машини

Зазначається, що гігантську морську істоту виловив рибалка Кіміо Абе біля берегів японського острова Хоккайдо. Чоловік помістив восьминога у спеціальний контейнер та поставив поряд із ним три коробки із їжею та відмітками перемоги, поразки чи нічиї Японії у матчах Чемпіонату світу з футболу.

восьминіг японія чс-2018
Восьминога, який передбачав результати матчів на ЧС-2018, з'їли у Японії

Рабйо правдиво спрогнозував всі матчі збірної Японії у турнірі. Не встиг зробити передбачення лише на останній – із Бельгією. До слова, якраз після цього протистояння в 1/8 фіналу Японія вибула з чемпіонату.

За даними видання, восьминога відвезли на ринок і приготували для покупця. З якої причини тварина виявилася на прилавку – не уточнюється.

 

Теги: Японія Чемпіонат світу з футболу - 2018 Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
257
Доброволець про бої за Широкине: Між ротаціями мій янгол-охоронець йшов у запій
сьогодні, 08:38 Доброволець про бої за Широкине: Між ротаціями мій янгол-охоронець йшов у запій
Євгенія Мазур 1337
Як швидко приготувати смачну їжу
2 липня, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Кому та як дістається безкоштовна земля від держави
сьогодні, 07:00 Кому та як дістається безкоштовна земля від держави
Тетяна Мартинюк 652
Почему у Германии сейчас большие проблемы
2 липня, 23:00 Почему у Германии сейчас большие проблемы
Іван Яковина 874
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук