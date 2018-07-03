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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Японии съели осьминога, который предсказывал результаты матчей на ЧМ–2018

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Осьминога отвезли на рынок и приготовили для покупателя
Осьминога отвезли на рынок и приготовили для покупателя / independent.co.uk

Осьминог Рабьо, который правильно предсказал результаты всех трех групповых игр Японии на Чемпионате мира по футболу, был убит и продан незадолго до того, как Япония выбыла из турнира после матча с Бельгией.

Об этом пишет The Daily Telegraph.

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Отмечается, что гигантское морское существо выловил рыбак Кимио Абэ у берегов японского острова Хоккайдо. Мужчина поместил осьминога в специальный контейнер и поставил рядом с ним три коробки с едой и отметками победы, поражения или ничьей команды Японии в матчах Чемпионата мира по футболу.

осьминог япония футбол
Осьминог Рабьо, который правильно предсказал результаты всех трех групповых игр Японии на Чемпионате мира по футболу, был убит и продан

Рабьо правдиво спрогнозировал все матчи сборной Японии в турнире. Не успел сделать предсказание лишь на последний – с Бельгией. К слову, как раз после этого противостояния в 1/8 финала Япония выбыла из Чемпионата.

По данным издания, осьминога отвезли на рынок и приготовили для покупателя. По какой причине животное оказалось на прилавке – не уточняется.

 

Теги: Япония Чемпионат мира по футболу - 2018 Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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