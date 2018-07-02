Побили, але не затримали: фанат відсвяткував перемогу збірної Росії на даху поліцейської машини
У Воронежі фанат збірної Росії бурхливо відсвяткував перемогу своєї збірної в 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Чоловік виліз на дах поліцейської машини та почав там підстрибувати.
Після цього з машини вийшли двоє людей у формі та почали бити фаната кийками.
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На кадрах видно, як спочатку люди, які проходили повз, вітають дії фана та аплодують йому. Коли ж за чоловіка з кийками взялися силовики, перехожі поспішають зникнути із місця інциденту.
До слова, представники російських правоохоронних органів відхрестилися від участі у цьому інциденті. Імовірно, що фаната били співробітники Росгвардіі, чия форма відрізняється від поліцейської тільки нашивками.
Бійка за участі російської поліції після матчу Росія – Іспанія: