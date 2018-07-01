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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Притула емоційно роз’яснив показовий момент ЧС з футболу в Росії

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Сергій Притула
Сергій Притула / "Динамоманія"

Шоумен Сергій Притула висловив свою думку щодо того, чи доцільно переглядати матчі Чемпіонату світу з футболу 2018. Він зазначив, що чемпіонат не дивиться.

"Забагато лементу в стрічці щодо футболу. Дивитись чи не дивитись футбол? Мені якось по-барабану, дивитесь ви ЧС-2018 в рашці чи ні. Ваш вибір", – написав Притула у Facebook.

Він додав, що викреслив з друзів "хорошого чоловіка", який поїхав на чемпіонат в Росію. Також шоумен відзначив, що величезна когорта людей з його оточення футбол дивиться і назвав це "ділом панським".

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Єдине, що мене харить з аргументів, які наводять любителі трансляцій з РФ, то це "спорт поза політикою". Ви серйозно?! Вам хто цю х*рню у вушко прошепотів? Відколи то спорт поза політикою?!
– обурився Притула.

Щодо спростування цього аргументу шоумен навів цілу низку прикладів з історії, які доводять протилежне.

Зокрема, він пригадав бойкот Олімпіаду 80-го року у Москві через введення Радянським союзом у 79-му військ в Афганістан та контр-бойкот Олімпіади у Лос-Анджелесі.

"А заголовок у російській спортивній газеті, напередодні протистояння збірних України та Росії, "Бей, Хохлов, спасай Россию" – це просто вдала спекуляція на прізвищі футболіста чи все ж, підтримка настроїв традиційно імперського ставлення до "меншого брата" у тамтешньому суспільстві?" – додав Притула.

Він наголосив, що спорт і політика – завжди йдуть лікоть-в-лікоть!

Спорт – це і є політика! Тому знайдіть якусь іншу аргументацію! Її я, можливо, зможу зрозуміти,
– підсумував шоумен.

 

Теги: Новини України Новини політики Сергій Притула Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 канал
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