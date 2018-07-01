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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Притула эмоционально разъяснил показательный момент ЧМ по футболу в России

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Сергей Притула
Сергей Притула / "Динамомания"

Шоумен Сергей Притула высказал свое мнение относительно того, целесообразно ли смотреть матчи Чемпионата мира по футболу 2018. Он отметил, что чемпионат не смотрит.

"Много крика в ленте по поводу футбола. Смотреть или не смотреть футбол? Мне как-то по-барабану, смотрите вы ЧМ-2018 в Рашке или нет. Ваш выбор", – написал Притула в Facebook.

Он добавил, что вычеркнул из друзей "хорошего человека", который поехал на чемпионат в Россию. Также шоумен отметил, что огромная когорта людей из его окружения футбол смотрит и назвал это "делом барским".

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Единственное, что меня харыть из аргументов, которые приводят любители трансляций с РФ, то это "спорт вне политики". Вы серьезно ?! Вам кто эту х*рню в ушко прошептал? С каких пор то спорт вне политики?!
– возмутился Притула.

Об опровержении этого аргумента шоумен привел целый ряд примеров из истории, которые доказывают обратное.
В частности, он вспомнил бойкот Олимпиады 80-го года в Москве из-за введения Советским Союзом в 79-м войск в Афганистан и контр-бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе.

"А заголовок в российской спортивной газете, накануне противостояния сборных Украины и России, "Бей, Хохлов, спасай Россию" – это просто удачная спекуляция на фамилии футболиста или все же, поддержка настроений традиционно имперского отношения к "меньшему брату" в тамошнем обществе?" – добавил Притула.

Он отметил, что спорт и политика – всегда идут локоть-в-локоть.

"Спорт – это и есть политика! Поэтому найдите какую-то другую аргументацию! Ее я, возможно, смогу понять", – подытожил шоумен.

 

Теги: Новости Украины Чемпионат мира по футболу - 2018 Сергей Притула Новости политики
Источник: 24 канал
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