Януковича заметили на футбольной трибуне во время матча Россия – Испания

Президента-беглеца Виктора Януковича заметили в VIP-ложе московского стадиона "Лужники" во время футбольного матча Россия – Испания.

Об этом сообщает "Коммерсант".

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Даже господин Янукович был. Взял и вышел в люди из изгнания – и так после матча, слава Богу, и канул туда, откуда пришел, то есть туда же – в изгнание,

– написал обозреватель издания Андрей Колесников.

Отмечается, что Янукович в VIP-ложе примостился рядом с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, президентом ФИФА Джанни Инфантино, женой главы российского правительства Светланой Медведевой, королем Испании Филиппом VI, помощником президента России Игорем Левитиным.



Также там были несколько губернаторов, лидеры ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", "Единой России", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава протокола президента Владислав Китаев и помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков.