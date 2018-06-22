Екс-охоронець Януковича пояснив, чому "легітимний" втік до Росії

Колишній президент Віктор Янукович втік із України до Росії, аби не допусти кровопролиття і початку великомасштабної громадянської війни.

Про це заявив колишній охоронець президента-втікача Сергій Бернацький в Оболонському райсуді Києва, де його допитувала як свідка сторони захисту у справі щодо держзради Януковича.

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Так, прокурор запитав співробітника УДО, що саме вплинуло на рішення екс-президента покинути Україну.

Я чув, що президент говорив про два варіанти по ситуації, що склалася – або залишитись, закликати своїх прихильників і боротися за відновлення легітимної влади, але це б привело до повномасштабної громадянської війни,

– розповів Бернацький.

Він додав, що неодноразово чув від Януковича, що "жодна влада не варта ні краплі пролитої крові".

"Другий варіант – тимчасово виїхати і політичним, переговорним шляхом відновити справедливість і конституційний порядок в країні", – додав охоронець.

Він наголосив, що рішення Януковича про втечу було прийнято саме у зв'язку з попередженням кривавих подій в країні.

Що таке справа Януковича? Це справа, яку відкрили через державну зраду екс-президента України Віутора Януковича. Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році, Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.