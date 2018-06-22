Экс-охранник Януковича объяснил, почему "легитимный" сбежал в Россию

Бывший президент Виктор Янукович бежал из Украины в Россию, чтобы не допустить кровопролития и начала крупномасштабной гражданской войны.

Об этом заявил бывший охранник президента-беглеца Сергей Бернацкий в Оболонском райсуде Киева, где его допрашивали в качестве свидетеля стороны защиты по делу о госизмене Януковича.

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Так, прокурор спросил сотрудника УГО, что именно повлияло на решение экс-президента покинуть Украину.

Я слышал, что президент говорил о двух вариантах по ситуации, которая сложилась – либо остаться, призывать своих сторонников и бороться за восстановление легитимной власти, но это бы привело к полномасштабной гражданской войны,

– рассказал Бернацкий.

Он добавил, что неоднократно слышал от Януковича, что "ни одна власть не стоит ни капли пролитой крови".

"Второй вариант – временно выехать и политическим, переговорным путем восстановить справедливость и конституционный порядок в стране", – добавил охранник.

Он отметил, что решение Януковича о побеге было принято именно в связи с предупреждением кровавых событий в стране.

Что такое дело Януковича?

Это дело, которое открыли из-за государственной измены экс-президента Украины Виутора Януковича. После бегства в России во время Майдана в 2014 году, Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.