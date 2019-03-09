Другі половинки, або Хто буде першою леді чи джентльменом України

Кажуть, за кожним успішним чоловіком стоїть непересічна жінка. Хто вони, жінки кандидатів в президенти?

Ми майже нічого не пам'ятаємо про Антоніну Кравчук. Не надто яскравим персонажем була й Людмила Кучма. Про Катерину Ющенко говорили, що вона – та перша леді, за яку вперше не соромно (пізніше цей титул перекочував до Марини Порошенко). А от Людмила Янукович представляє собою певний феномен: про цю жінку (і про "наколоті апельсинки") почали говорити задовго до каденції її чоловіка. А наприкінці каденції з'ясувалося, що у "баті" була інша "леді" – тіньова.

Можливо, й нинішні кандидати (та кандидатки) в президенти грішать подвійною сімейною мораллю? Хтозна. Під час зустрічей з виборцями вони цього точно не розкажуть. Про їхні "половинки" ми знаємо тільки те, що політики вважають за потрібне продемонструвати електорату. А під прицілом телекамер всі топові родини виглядають однаково ідеально.

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До речі, про ТОПів. За даними одного з останніх соцопитувань, перша п'ятірка кандидатів-чоловіків, котрі змагаються за посаду президента, виглядає наступним чином: Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юрій Бойко, Анатолій Гриценко та Олег Ляшко. Щоправда, в загальному рейтингу на третьому місці перебуває Юлія Тимошенко, яка – у випадку своєї перемоги – приведе до публічної площини не першу леді, а "першого джентльмена". Про Олександра Тимошенка у цій статті також буде згадка, але вперед ми все ж пропустимо дам. Отже, хто ті жінки, яким може випасти честь супроводжувати президента України на всіх офіційних заходах?

Олена Зеленська



Олена та Володимир Зеленські

Ймовірна перша леді поки тримається в тіні свого чоловіка. Олені Зеленській – 41 рік, вона, як і Володимир, народилася у Кривому Розі. З майбутнім чоловіком вчилася в одній школі – у паралельних класах. Але, як це часто буває, познайомилися вони не там, де перетиналися щодня, а на вулиці – випадково. Зустріч сталася, коли обоє вже були студентами і вчилися у різних вузах. Олена розповідала, що Володимир привернув її увагу порядністю та дотепністю. "З ним ніколи не бувало нудно", – казала вона. Втім, якщо не бувало нудно, то, напевно, бувало складно – обранець Олени не квапився просити її руки. Цілих вісім років вона чекала на освідчення, яке прозвучало після того, як пара пішла в кінотеатр та подивилася там мелодраму (цікаво, яку?).

Нині ж Олена і Володимир разом виховують двох дітей – 10-річну Олександру та 5-літнього Кирила. За фахом Олена будівничий – вона закінчила Криворізький технічний університет. Втім, набута спеціальність жінці поки не знадобилася – натомість вона допомагала і допомагає чоловікові з текстами для "Студії 95 квартал".

Цікавий факт: сценічна партнерка Зеленського – Олена Кравець стала хрещеною матір'ю для Олени. Як зізнається Володимир Зеленський, дружина має на нього значний вплив. Їй же присвячені й такі його слова:

Я люблю її так само, як себе самого. А коли твоя улюблена жінка дарує тобі дітей, ти розумієш, що, блін, дітей любиш навіть більше, ніж себе, це катастрофа! Сім'я – це унікальна історія. Я ні на що не готовий, щоб їх втратити.

Сказано не надто романтично, зате, здається, щиро, чи не так?

Марина Порошенко



Петро та Марина Порошенко

Якщо Зеленські поруч 15 років, то подружній стаж Порошенків вдвічі довший. Марина і Петро разом з 1985 року. Між іншим, Марина – з непересічної родини, її батько Анатолій Переведенцев у 1970-х роках обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я УРСР. Вочевидь, знайомство із юним студентом Петром (котрий, до того ж, був молодшим за Марину на три роки) та їхні матримоніальні плани були сприйняті в родині дівчини як мезальянс. В кожному разі, біографи Марини повідомляють, що Переведенцеви "насторожено прийняли звістку про майбутнє заміжжя доньки".

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Марина росла у суворій родині: батьки наполягали, щоб додому дівчина поверталася не пізніше 22:00. Та коли дійшло до вибору обранця, вона обійшлася без їхніх порад. Познайомившись на студентській дискотеці, Петро і Марина зрозуміли, що це – кохання з першого погляду. Але попри це, зустрічатися майбутні молодята почали не відразу. А коли нарешті подали заяву до РАЦС, на наречених чекало нове випробування – Петру Олексійовичу прийшла повістка з військкомату. Втім, з армії солдата Порошенка відпустили на 10 днів, щоб зіграти весілля.

Ставши дружиною, Марина продовжувала працювати за фахом – лікарем у кардіологічному відділенні київської Жовтневої (нині Олександрівської) лікарні. Свого первістка Олексія Марина народжувала одна (чоловік-солдат був в армії), але на інших пологах Порошенко був поруч з нею.

Пізніше Марина залишила медицину, присвятивши себе родині. Всім відомо, що у Порошенків четверо дітей – окрім Олексія, є двійнята Євгенія та Олександра і син Михайло.

Марина – унікальна дружина. У неї є саме ті переваги, якими, з моєї точки зору, повинна володіти ідеальна дружина. Вона досить тактовна, може бути непомітною, коли це потрібно. Марина взяла на себе всі обов'язки по вихованню дітей і чудово з ними справляється,

– так відгукується про свою "половинку" чинний глава держави.

Віра Бойко



Юрій та Віра Бойко

Між іншим, сімейство Порошенків – не найбільш багатодітне серед родин кандидатів в президенти. У Юрія та Віри Бойків – шестеро дітей, троє синів – Анатолій, Юрій та Микола, і троє дочок – Ярослава, Уляна та Марія.

Майбутнє подружжя познайомилося в інституті – Бойки були однокурсниками. Юрій звернув увагу на шикарну фігуру Віри (недарма та була майстром спорту з гімнастики). Втім, серйозність та неприступність дівчини йому також припали до душі. Вірі Юрій сподобався, але спочатку їхні стосунки були суто дружніми. Усвідомлення того, що молоді люди кохають один одного прийшло після довгих зимових канікул – пауза у взаєминах зіграла свою роль, і пара вирішила, що розлучатися їм більше не можна.

Але остаточно долю Віри вирішили… пельмені. На "старий новий рік" вона ворожила на суджених – ліпила пельмені і закладала у начинку папірець з іменем хлопця. Першим сплив пельмень "Юрій", і Віра тут же повідомила матері, що знає, хто стане її майбутнім чоловіком. На п'ятому курсі інституту пара одружилася і поїхала на Луганщину, де життя спочатку не балувало – молодятам довелося жити у гуртожитку, працював один Юрій, забезпечуючи дружину та дітей. Роботу і сім'ю Юрій Бойко називає найголовнішими речами у своєму житті. Щодо останнього пріоритету, то Віра цілком згодна з чоловіком – своє життя вона присвятила родині й дітям.

Юлія Мостова



Анатолій Гриценко та Юлія Мостова

Наступна гіпотетична дружина президента сама є впізнаваною медійною персоною. Мова про Юлію Мостову – другу "половинку" Анатолія Гриценка. Мостова у журналістиці давно – майже 28 років, з яких більшу частину часу присвятила своєму дітищу – "Дзеркалу тижня". У подружжя є донька – 15-річна Ганна Гриценко.

Познайомилися Анатолій і Юлія у 1997-му – на той момент, за словами Мостової, Гриценко їй не сподобався, проте дружні стосунки зав'язалися (нинішній кандидат в президенти навіть дописував у "Дзеркало тижня" під псевдонімом Олексій Гавриленко). А через п'ять років, тобто у 2002-му, Анатолій Гриценко несподівано зважився на пропозицію.

Коли Толя обвалився на мене зі своїм зізнанням, ми були на конференції в Америці, для мене це був цілковитий шок,

– згадує Мостова.

З тих пір пара – разом. І свариться "тільки через дітей", – говорить Юлія (і у Мостової, і у Гриценка є нащадки від попередніх шлюбів). Як батько Гриценко суворий та вимогливий, як чоловік – ніжний та уважний. "У нас дома завжди квіти. Без будь-якого приводу. Я йому за це вдячна", – каже жінка. І додає: "Я вперше поряд з чоловіком, якого я вважаю розумнішим і сильнішим за себе".

Багато хто вважає, що приходом у велику політику і своїм злетом Гриценко завдячує саме активній, непосидючій дружині. Проте Мостова таку версію відкидає. "Цей міф, що "Мостова рулить", спочатку мене дратував, потім смішив, а зараз я просто перестала звертати на це увагу", – зауважує вона. Вочевидь, секрет цього подружжя – у гармонійній несхожості.

Гриценко є Гриценко. Мостова є Мостова. В нас є спільне коріння: спільна система цінностей, наше кохання, дружба, взаємоповага, наші діти. А далі кожен робить те, що він має робити,

– підводить риску Юлія.

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Росіта Сайранен



Олег Ляшко та Росіта Сайранен

Якщо Юлія Мостова розповідає про Анатолія Гриценка та про їхній шлюб багато і охоче, то голосу дружини Олега Ляшка – Росіти Сайранен майже не чути. В одному з нечастих інтерв'ю Росіта розповідає про зустріч з Ляшком так:

Познайомилися в 1998 році у мене на роботі, в залі ігрових автоматів, в казино. Тоді виник невеликий конфлікт. Олег був з боку клієнта, якому не видавали виграш, я – з боку менеджера. Він почав скандалити, мені довелося гасити вогонь. Після цього ми стали вітатися. Олег став частіше заходити до нас. Пізніше почали зустрічатися.

А у 2002-му Росіта народила чоловікові доньку Владиславу. Та навіть після цього пара ще довго лишалася у громадянському шлюбі – побралися Ляшки аж улітку 2018-го – після 20 років спільного життя.

Складно сказати, як ставилася Росіта до такого довгого очікування. Вочевидь, від прабабці-іспанки (на честь котрої жінку і назвали) вона не успадкувала надто бурхливий темперамент. Та й спеціальність собі Росіта обрала спокійну – бібліограф суспільно-політичної літератури. Хоча за фахом жінка не працює, якийсь час тому назад вона керувала івент-компанією, але планувала поміняти рід діяльності:

У найближчому майбутньому хочу змінити роботу – більше подобається працювати з дітьми. Тому вирішила організувати невелику школу мистецтв, в якій дітей навчатимуть фотографії, малюванню, танцям, іноземним мовам.

Олександр Тимошенко



Юлія та Олександр Тимошенко

А ось Олександр Тимошенко – чоловік єдиної прохідної кандидатки на посаду президента – ніколи не мріяв про відкриття шкіл. Він займався бізнесом, а освіту здобув у Дніпровському національному університеті. Власне, роки студентства і поєднали майбутню пару: за словами тітки ЮВТ Антоніни Ульяхіної, Юлія та Олександр якось після літньої сесії заповзялися підробляти піонервожатими у дитячому таборі. Там вони й познайомилися та закохалися.

Втім, є також інша версія цієї лав-сторі – більш романтична та більш відома. Згідно із нею, у 1976 році юний Сашко Тимошенко помилився номером – дівочий голос на іншому кінці дроту так його причарував, що він довго не міг завершити розмову. А Юлія Володимирівна (трубку взяла саме вона) спочатку рішуче відмовлялася продовжити бесіду при особистій зустрічі, мотивуючи це тим, що не ходить на побачення з незнайомцями.

Та все таки фортеця пала: наполегливість заочно закоханого Тимошенка взяла гору, і пара почала зустрічатися. А у 1979-му Олександр і Юлія побралися. Медовий місяць молодята провели у Ялті. За рік по тому – у 1980-му – у подружжя народилася донька Євгенія. Відтак на їхньому шляху було ще багато чого, включаючи і тюремні грати, і "мідні труби" слави та відомості. Як говорить про Олександра Юлія Тимошенко, це – "справжній чоловік на 120%" і людина, на яку можна покластися у найтяжчу хвилину. За її словами, за всі роки співжиття він ані слова не сказав їй про те, що вона всю себе присвятила політиці, а не сім'ї.

Цікаво, чи продовжиться політика для Юлії Володимирівни після 31 березня 2019 року, чи жінці якраз і випаде шанс наверстати упущене на родинній ниві? До відповіді на це питання лишається якихось три тижні. Вже невдовзі ми знатимемо, хто пройшов до другого туру президентських виборів. Але це вже – зовсім інша історія.

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