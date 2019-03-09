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      Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины

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      Вторые половинки кандидатов в президенты
      Вторые половинки кандидатов в президенты

      Говорят, за каждым успешным мужчиной стоит незаурядная женщина. Кто они, женщины кандидатов в президенты?

      Мы почти ничего не помним об Антонине Кравчук. Не слишком ярким персонажем была и Людмила Кучма. О Катерине Ющенко говорили, что она – та первая леди, за которую впервые не стыдно (позднее этот титул перекочевал к Марине Порошенко). А вот Людмила Янукович представляет собой определенный феномен: об этой женщине (и о "наколотых апельсинках") начали говорить задолго до каденции ее мужа. А в конце каденции выяснилось, что у "бати" была другая "леди" – теневая.

      Возможно, и нынешние кандидаты (кандидатки) в президенты грешат двойной семейной моралью? Как знать. Во время встреч с избирателями они этого точно не расскажут. Об их "половинках" мы знаем только то, что политики считают нужным продемонстрировать электорату. А под прицелом телекамер все топовые семьи выглядят одинаково идеально.

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      Кстати, о ТОПах. По данным одного из последних соцопросов, первая пятерка кандидатов-мужчин, которые соревнуются за пост президента, выглядит следующим образом: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юрий Бойко, Анатолий Гриценко и Олег Ляшко. Правда, в общем рейтинге на третьем месте находится Юлия Тимошенко, которая в случае своей победы приведет к публичной плоскости не первую леди, а "первого джентльмена". Об Александре Тимошенко в этой статье также будет упоминание, но вперед мы все же пропустим дам. Итак, кто те женщины, которым может выпасть честь сопровождать президента Украины на всех официальных мероприятиях?

      Елена Зеленская

      Олена та Володимир Зеленські
      Елена и Владимир Зеленские

      Вероятная первая леди пока держится в тени своего мужа. Елене Зеленской – 41 год, она, как и Владимир, родилась в Кривом Роге. С будущим мужем училась в одной школе – в параллельных классах. Но, как это часто бывает, познакомились они не там, где пересекались каждый день, а на улице – случайно. Встреча произошла, когда оба уже были студентами и учились в разных вузах. Елена рассказывала, что Владимир привлек ее внимание порядочностью и остроумием. "С ним никогда не бывало скучно", – говорила она. Впрочем, если не бывало скучно, то, наверняка, бывало сложно – избранник Елены не торопился просить ее руки. Целых восемь лет она ждала признания в любви, которое прозвучало после того, как пара пошла в кинотеатр и посмотрела там мелодраму (интересно, какую?).

      Ныне же Елена и Владимир вместе воспитывают двух детей – 10-летнюю Александру и 5-летнего Кирилла. По специальности Елена строитель – она закончила Криворожский технический университет. Впрочем, приобретенная специальность женщине пока не понадобилась – зато она помогала и помогает мужу с текстами для "Студии 95 квартал".

      Интересный факт: сценическая партнерша Зеленского – Елена Кравец стала крестной матерью для Елены. Как признается Владимир Зеленский, жена имеет на него значительное влияние. Ей же посвящены и такие его слова:

      Я люблю ее так же, как себя самого. А когда твоя любимая женщина дарит тебе детей, ты понимаешь, что, блин, детей любишь даже больше, чем себя, это катастрофа! Семья – это уникальная история. Я ни на что не готов, чтобы их потерять.

      Сказано не слишком романтично, зато, кажется, искренне, не так ли?

      Марина Порошенко

      Марина та Петро Порошенко
      Петр и Марина Порошенко

      Если Зеленские вместе 15 лет, то супружеский стаж Порошенко вдвое длиннее. Марина и Петр вместе с 1985 года. Между прочим, Марина – с незаурядной семьи, ее отец Анатолий Переведенцев в 1970-х годах занимал должность заместителя министра здравоохранения УССР. Очевидно, знакомство с юным студентом Петром (который, к тому же, был моложе Марины на три года) и их матримониальные планы были восприняты в семье девушки как мезальянс. В любом случае, биографы Марины сообщают, что Переведенцевы "настороженно приняли известие о будущем замужестве дочери".

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      Марина росла в строгой семье: родители настаивали, чтобы домой девушка возвращалась не позже 22:00. Но когда дошло до выбора избранника, она обошлась без их советов. Познакомившись на студенческой дискотеке, Петр и Марина поняли, что это – любовь с первого взгляда. Но несмотря на это, встречаться будущие молодожены начали не сразу. А когда наконец подали заявление в ЗАГС, на невест ждало новое испытание – Петру Алексеевичу пришла повестка из военкомата. Впрочем, из армии солдата петра Порошенко отпустили на 10 дней, чтобы сыграть свадьбу.

      Став женой, Марина продолжала работать по специальности – врачом в кардиологическом отделении киевской Октябрьской (ныне Александровской) больницы. Своего первенца Алексея Марина рожала одна (муж – солдат был в армии), но на других родах Порошенко был рядом с ней.

      Позже Марина оставила медицину, посвятив себя семье. Всем известно, что у Порошенко четверо детей – кроме Алексея, есть двойняшки Евгения и Александра и сын Михаил.

      Марина – уникальная жена. У нее есть именно те преимущества, которыми, с моей точки зрения, должна обладать идеальная жена. Она достаточно тактична, может быть незаметной, когда это нужно. Марина взяла на себя все обязанности по воспитанию детей и прекрасно с ними справляется,
      – так отзывается о своей "половинке" действующий глава государства.

      Вера Бойко

      Юрій та Віра Бойко
      Юрий и Вера Бойко

      Между прочим, семейство Порошенко – не самое многодетное среди семей кандидатов в президенты. У Юрия и Веры Бойко – шестеро детей, трое сыновей – Анатолий, Юрий и Николай, и трое дочерей – Ярослава, Ульяна и Мария.

      Будущие супруги познакомились в институте – Бойко были однокурсниками. Юрий обратил внимание на шикарную фигуру Веры (недаром та была мастером спорта по гимнастике). Впрочем, серьезность и неприступность девушки ему также пришлись по душе. Вере Юрий понравился, но сначала их отношения были чисто дружескими. Осознание того, что молодые люди любят друг друга пришло после долгих зимних каникул – пауза в отношениях сыграла свою роль, и пара решила, что расставаться им больше нельзя.

      Но окончательно судьбу Веры решили... пельмени. На "старый новый год" она гадала на суженых – лепила пельмени и закладывала в начинку бумажку с именем парня. Первым всплыл пельмень "Юрий", и Вера тут же сообщила матери, что знает, кто станет ее будущим мужем. На пятом курсе института пара поженилась и уехала на Луганщину, где жизнь поначалу не баловала – молодоженам пришлось жить в общежитии, работал один Юрий, обеспечивая жену и детей. Работу и семью Юрий Бойко называет самыми главными вещами в своей жизни. Относительно последнего приоритета, то Вера вполне согласна с мужем – свою жизнь она посвятила семье и детям.

      Юлия Мостовая

      Юлія Мостова та Анатолій Гриценко
      Анатолий Гриценко и Юлия Мостовая

      Следующая гипотетическая жена президента сама является узнаваемой медийной персоной. Речь о Юлии Мостовой – второй "половинке" Анатолия Гриценко. Мостовая в журналистике давно – почти 28 лет, из которых большую часть времени посвятила своему детищу – "Зеркалу недели". У супругов есть дочь – 15-летняя Анна Гриценко.

      Познакомились Анатолий и Юлия в 1997-м – на тот момент, по словам Мостовой, Гриценко ей не понравился, однако дружеские отношения завязались (нынешний кандидат в президенты даже писал в "Зеркало недели" под псевдонимом Алексей Гавриленко). А через пять лет, то есть в 2002-м, Анатолий Гриценко неожиданно решился на предложение.

      Когда Толя обвалился на меня со своим признанием, мы были на конференции в Америке, для меня это был полный шок,
      – вспоминает Мостовая.

      С тех пор пара вместе. И ругается "только из-за детей", – говорит Юлия (и у Мостовой, и у Гриценко есть потомки от предыдущих браков). Как отец Гриценко суровый и требовательный, как мужчина – нежный и внимательный. "У нас дома всегда цветы. Без какого-либо повода. Я ему за это благодарна", – говорит женщина. И добавляет: "Я впервые рядом с мужчиной, которого я считаю умнее и сильнее себя".

      Многие считают, что приходом в большую политику и своим взлетом Гриценко обязан именно активной, непоседливой жене. Однако Мостовая такую версию отвергает. "Этот миф, что "Мостовая рулит", сначала меня раздражал, потом смешил, а сейчас я просто перестала обращать на это внимание", – замечает она. Очевидно, секрет этих супругов – в гармоничной непохожести.

      Гриценко есть Гриценко. Мостовая есть Мостовая. У нас есть общие корни: общая система ценностей, наша любовь, дружба, взаимоуважение, наши дети. А дальше каждый делает то, что он должен делать,
      – подводит черту Юлия.

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      Росита Сайранен

      Росіта Сайран
      Олег Ляшко и Росита Сайранен

      Если Юлия Мостовая рассказывает об Анатолии Гриценко и об их браке много и охотно, то голоса жены Олега Ляшко – Роситы Сайранен почти не слышно. В одном из нечастых интервью Росита рассказывает о встрече с Ляшко так:

      Познакомились в 1998 году у меня на работе, в зале игровых автоматов, в казино. Тогда возник небольшой конфликт. Олег был со стороны клиента, которому не выдавали выигрыш, я – со стороны менеджера. Он начал скандалить, мне пришлось тушить огонь. После этого мы стали здороваться. Олег стал чаще заходить к нам. Позже начали встречаться.

      А в 2002-м Росита родила мужу дочку Владиславу. Но даже после этого пара еще долго оставалась в гражданском браке – поженились Ляшко аж летом 2018-го – после 20 лет совместной жизни.

      Сложно сказать, как относилась Росита к такому долгому ожиданию. Очевидно, от прабабушки-испанки (в честь которой женщину и назвали) она не унаследовала слишком бурный темперамент. Да и специальность себе Росита выбрала спокойную – библиограф общественно-политической литературы. Хотя по специальности женщина не работает, некоторое время назад она руководила ивент-компанией, но планировала поменять род деятельности:

      В ближайшем будущем хочу сменить работу – больше нравится работать с детьми. Поэтому решила организовать небольшую школу искусств, в которой детей будут учить фотографии, рисованию, танцам, иностранным языкам.

      Александр Тимошенко

      Олександр Тимошенко
      Юлия и Александр Тимошенко

      А вот Александр Тимошенко – супруг единой проходной кандидатки на пост президента – никогда не мечтал об открытии школ. Он занимался бизнесом, а образование получил в Днепровском национальном университете. Собственно, годы студенчества и соединили будущую пару: по словам тети ЮВТ Антонины Ульяхиной, Юлия и Александр как-то после летней сессии взялись подрабатывать пионервожатыми в детском лагере. Там они и познакомились и влюбились.

      Впрочем, есть и другая версия этого лав-стори – более романтичное и более известное. Согласно с ним, в 1976 году юный Саша Тимошенко ошибся номером – девичий голос на другом конце провода так его очаровал, что он долго не мог завершить разговор. А Юлия Владимировна (трубку взяла именно она) сначала решительно отказывалась продолжить беседу при личной встрече, мотивируя это тем, что не ходит на свидания с незнакомцами.

      Но все-таки крепость пала: настойчивость заочно влюбленного Тимошенко взяла верх, и пара начала встречаться. А в 1979-м Александр и Юлия поженились. Медовый месяц молодожены провели в Ялте. За год спустя – в 1980-м у супругов родилась дочь Евгения. Затем на их пути было еще много чего, включая и тюремные решетки, и "медные трубы" славы и сведения. Как говорит об Александре Юлия Тимошенко, это – "настоящий мужчина на 120%" и человек, на которого можно положиться в самую трудную минуту. По ее словам, за все годы совместной жизни он ни слова не сказал ей о том, что она посвятила себя политике, а не семьи.

      Интересно, продолжится ли политика для Юлии Владимировны после 31 марта 2019 года, или женщине как раз и выпадет шанс наверстать упущенное на семейном поприще? К ответу на этот вопрос остается каких-то три недели. Уже вскоре мы будем знать, кто прошел во второй тур президентских выборов. Но это уже совсем другая история.

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      Автор: Наталия Лебедь
      Теги: Новости политики Публикации Новости Украины Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Олег Ляшко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Анатолий Гриценко Статьи Юрий Бойко
      Источник: 24 Канал
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