Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины

Говорят, за каждым успешным мужчиной стоит незаурядная женщина. Кто они, женщины кандидатов в президенты?

Мы почти ничего не помним об Антонине Кравчук. Не слишком ярким персонажем была и Людмила Кучма. О Катерине Ющенко говорили, что она – та первая леди, за которую впервые не стыдно (позднее этот титул перекочевал к Марине Порошенко). А вот Людмила Янукович представляет собой определенный феномен: об этой женщине (и о "наколотых апельсинках") начали говорить задолго до каденции ее мужа. А в конце каденции выяснилось, что у "бати" была другая "леди" – теневая.

Возможно, и нынешние кандидаты (кандидатки) в президенты грешат двойной семейной моралью? Как знать. Во время встреч с избирателями они этого точно не расскажут. Об их "половинках" мы знаем только то, что политики считают нужным продемонстрировать электорату. А под прицелом телекамер все топовые семьи выглядят одинаково идеально.

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Кстати, о ТОПах. По данным одного из последних соцопросов, первая пятерка кандидатов-мужчин, которые соревнуются за пост президента, выглядит следующим образом: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юрий Бойко, Анатолий Гриценко и Олег Ляшко. Правда, в общем рейтинге на третьем месте находится Юлия Тимошенко, которая в случае своей победы приведет к публичной плоскости не первую леди, а "первого джентльмена". Об Александре Тимошенко в этой статье также будет упоминание, но вперед мы все же пропустим дам. Итак, кто те женщины, которым может выпасть честь сопровождать президента Украины на всех официальных мероприятиях?

Елена Зеленская



Елена и Владимир Зеленские

Вероятная первая леди пока держится в тени своего мужа. Елене Зеленской – 41 год, она, как и Владимир, родилась в Кривом Роге. С будущим мужем училась в одной школе – в параллельных классах. Но, как это часто бывает, познакомились они не там, где пересекались каждый день, а на улице – случайно. Встреча произошла, когда оба уже были студентами и учились в разных вузах. Елена рассказывала, что Владимир привлек ее внимание порядочностью и остроумием. "С ним никогда не бывало скучно", – говорила она. Впрочем, если не бывало скучно, то, наверняка, бывало сложно – избранник Елены не торопился просить ее руки. Целых восемь лет она ждала признания в любви, которое прозвучало после того, как пара пошла в кинотеатр и посмотрела там мелодраму (интересно, какую?).

Ныне же Елена и Владимир вместе воспитывают двух детей – 10-летнюю Александру и 5-летнего Кирилла. По специальности Елена строитель – она закончила Криворожский технический университет. Впрочем, приобретенная специальность женщине пока не понадобилась – зато она помогала и помогает мужу с текстами для "Студии 95 квартал".

Интересный факт: сценическая партнерша Зеленского – Елена Кравец стала крестной матерью для Елены. Как признается Владимир Зеленский, жена имеет на него значительное влияние. Ей же посвящены и такие его слова:

Я люблю ее так же, как себя самого. А когда твоя любимая женщина дарит тебе детей, ты понимаешь, что, блин, детей любишь даже больше, чем себя, это катастрофа! Семья – это уникальная история. Я ни на что не готов, чтобы их потерять.

Сказано не слишком романтично, зато, кажется, искренне, не так ли?

Марина Порошенко



Петр и Марина Порошенко

Если Зеленские вместе 15 лет, то супружеский стаж Порошенко вдвое длиннее. Марина и Петр вместе с 1985 года. Между прочим, Марина – с незаурядной семьи, ее отец Анатолий Переведенцев в 1970-х годах занимал должность заместителя министра здравоохранения УССР. Очевидно, знакомство с юным студентом Петром (который, к тому же, был моложе Марины на три года) и их матримониальные планы были восприняты в семье девушки как мезальянс. В любом случае, биографы Марины сообщают, что Переведенцевы "настороженно приняли известие о будущем замужестве дочери".

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Марина росла в строгой семье: родители настаивали, чтобы домой девушка возвращалась не позже 22:00. Но когда дошло до выбора избранника, она обошлась без их советов. Познакомившись на студенческой дискотеке, Петр и Марина поняли, что это – любовь с первого взгляда. Но несмотря на это, встречаться будущие молодожены начали не сразу. А когда наконец подали заявление в ЗАГС, на невест ждало новое испытание – Петру Алексеевичу пришла повестка из военкомата. Впрочем, из армии солдата петра Порошенко отпустили на 10 дней, чтобы сыграть свадьбу.

Став женой, Марина продолжала работать по специальности – врачом в кардиологическом отделении киевской Октябрьской (ныне Александровской) больницы. Своего первенца Алексея Марина рожала одна (муж – солдат был в армии), но на других родах Порошенко был рядом с ней.

Позже Марина оставила медицину, посвятив себя семье. Всем известно, что у Порошенко четверо детей – кроме Алексея, есть двойняшки Евгения и Александра и сын Михаил.

Марина – уникальная жена. У нее есть именно те преимущества, которыми, с моей точки зрения, должна обладать идеальная жена. Она достаточно тактична, может быть незаметной, когда это нужно. Марина взяла на себя все обязанности по воспитанию детей и прекрасно с ними справляется,

– так отзывается о своей "половинке" действующий глава государства.

Вера Бойко



Юрий и Вера Бойко

Между прочим, семейство Порошенко – не самое многодетное среди семей кандидатов в президенты. У Юрия и Веры Бойко – шестеро детей, трое сыновей – Анатолий, Юрий и Николай, и трое дочерей – Ярослава, Ульяна и Мария.

Будущие супруги познакомились в институте – Бойко были однокурсниками. Юрий обратил внимание на шикарную фигуру Веры (недаром та была мастером спорта по гимнастике). Впрочем, серьезность и неприступность девушки ему также пришлись по душе. Вере Юрий понравился, но сначала их отношения были чисто дружескими. Осознание того, что молодые люди любят друг друга пришло после долгих зимних каникул – пауза в отношениях сыграла свою роль, и пара решила, что расставаться им больше нельзя.

Но окончательно судьбу Веры решили... пельмени. На "старый новый год" она гадала на суженых – лепила пельмени и закладывала в начинку бумажку с именем парня. Первым всплыл пельмень "Юрий", и Вера тут же сообщила матери, что знает, кто станет ее будущим мужем. На пятом курсе института пара поженилась и уехала на Луганщину, где жизнь поначалу не баловала – молодоженам пришлось жить в общежитии, работал один Юрий, обеспечивая жену и детей. Работу и семью Юрий Бойко называет самыми главными вещами в своей жизни. Относительно последнего приоритета, то Вера вполне согласна с мужем – свою жизнь она посвятила семье и детям.

Юлия Мостовая



Анатолий Гриценко и Юлия Мостовая

Следующая гипотетическая жена президента сама является узнаваемой медийной персоной. Речь о Юлии Мостовой – второй "половинке" Анатолия Гриценко. Мостовая в журналистике давно – почти 28 лет, из которых большую часть времени посвятила своему детищу – "Зеркалу недели". У супругов есть дочь – 15-летняя Анна Гриценко.

Познакомились Анатолий и Юлия в 1997-м – на тот момент, по словам Мостовой, Гриценко ей не понравился, однако дружеские отношения завязались (нынешний кандидат в президенты даже писал в "Зеркало недели" под псевдонимом Алексей Гавриленко). А через пять лет, то есть в 2002-м, Анатолий Гриценко неожиданно решился на предложение.

Когда Толя обвалился на меня со своим признанием, мы были на конференции в Америке, для меня это был полный шок,

– вспоминает Мостовая.

С тех пор пара вместе. И ругается "только из-за детей", – говорит Юлия (и у Мостовой, и у Гриценко есть потомки от предыдущих браков). Как отец Гриценко суровый и требовательный, как мужчина – нежный и внимательный. "У нас дома всегда цветы. Без какого-либо повода. Я ему за это благодарна", – говорит женщина. И добавляет: "Я впервые рядом с мужчиной, которого я считаю умнее и сильнее себя".

Многие считают, что приходом в большую политику и своим взлетом Гриценко обязан именно активной, непоседливой жене. Однако Мостовая такую версию отвергает. "Этот миф, что "Мостовая рулит", сначала меня раздражал, потом смешил, а сейчас я просто перестала обращать на это внимание", – замечает она. Очевидно, секрет этих супругов – в гармоничной непохожести.

Гриценко есть Гриценко. Мостовая есть Мостовая. У нас есть общие корни: общая система ценностей, наша любовь, дружба, взаимоуважение, наши дети. А дальше каждый делает то, что он должен делать,

– подводит черту Юлия.

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Росита Сайранен



Олег Ляшко и Росита Сайранен

Если Юлия Мостовая рассказывает об Анатолии Гриценко и об их браке много и охотно, то голоса жены Олега Ляшко – Роситы Сайранен почти не слышно. В одном из нечастых интервью Росита рассказывает о встрече с Ляшко так:

Познакомились в 1998 году у меня на работе, в зале игровых автоматов, в казино. Тогда возник небольшой конфликт. Олег был со стороны клиента, которому не выдавали выигрыш, я – со стороны менеджера. Он начал скандалить, мне пришлось тушить огонь. После этого мы стали здороваться. Олег стал чаще заходить к нам. Позже начали встречаться.

А в 2002-м Росита родила мужу дочку Владиславу. Но даже после этого пара еще долго оставалась в гражданском браке – поженились Ляшко аж летом 2018-го – после 20 лет совместной жизни.

Сложно сказать, как относилась Росита к такому долгому ожиданию. Очевидно, от прабабушки-испанки (в честь которой женщину и назвали) она не унаследовала слишком бурный темперамент. Да и специальность себе Росита выбрала спокойную – библиограф общественно-политической литературы. Хотя по специальности женщина не работает, некоторое время назад она руководила ивент-компанией, но планировала поменять род деятельности:

В ближайшем будущем хочу сменить работу – больше нравится работать с детьми. Поэтому решила организовать небольшую школу искусств, в которой детей будут учить фотографии, рисованию, танцам, иностранным языкам.

Александр Тимошенко



Юлия и Александр Тимошенко

А вот Александр Тимошенко – супруг единой проходной кандидатки на пост президента – никогда не мечтал об открытии школ. Он занимался бизнесом, а образование получил в Днепровском национальном университете. Собственно, годы студенчества и соединили будущую пару: по словам тети ЮВТ Антонины Ульяхиной, Юлия и Александр как-то после летней сессии взялись подрабатывать пионервожатыми в детском лагере. Там они и познакомились и влюбились.

Впрочем, есть и другая версия этого лав-стори – более романтичное и более известное. Согласно с ним, в 1976 году юный Саша Тимошенко ошибся номером – девичий голос на другом конце провода так его очаровал, что он долго не мог завершить разговор. А Юлия Владимировна (трубку взяла именно она) сначала решительно отказывалась продолжить беседу при личной встрече, мотивируя это тем, что не ходит на свидания с незнакомцами.

Но все-таки крепость пала: настойчивость заочно влюбленного Тимошенко взяла верх, и пара начала встречаться. А в 1979-м Александр и Юлия поженились. Медовый месяц молодожены провели в Ялте. За год спустя – в 1980-м у супругов родилась дочь Евгения. Затем на их пути было еще много чего, включая и тюремные решетки, и "медные трубы" славы и сведения. Как говорит об Александре Юлия Тимошенко, это – "настоящий мужчина на 120%" и человек, на которого можно положиться в самую трудную минуту. По ее словам, за все годы совместной жизни он ни слова не сказал ей о том, что она посвятила себя политике, а не семьи.

Интересно, продолжится ли политика для Юлии Владимировны после 31 марта 2019 года, или женщине как раз и выпадет шанс наверстать упущенное на семейном поприще? К ответу на этот вопрос остается каких-то три недели. Уже вскоре мы будем знать, кто прошел во второй тур президентских выборов. Но это уже совсем другая история.

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