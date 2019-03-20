Діти кандидатів у президенти: юний хімік проти головного редактора модного глянцю

Претенденти на першу посаду країни намагаються показати себе та свої сім’ї з найкращого боку. Одні вихваляються здобутками своїх нащадків, інші намагаються зам’яти їхні скандальні вчинки. Де та як живуть діти кандидатів у президенти – дізналась журналістка 24 каналу.

Єдина донька відомої матері

До Юлії Тимошенко та її родини завжди була прикута увага. Життя її єдиної доньки – Жені, роздивлялись мало не під лупою. Щоправда, сама Женя не особливо бажала бути публічною людиною і трималась на віддалі від політики: закінчила Лондонську школу економіки за спеціальностями політика та філософія. Здобула ступінь бакалавра за спеціалізацією "державне управління" та ступінь магістра за спеціалізацією "Російська і пострадянська політичні науки".

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На початку 2005 року дівчина відпочивала в Єгипті, де познайомилась з майбутнім чоловіком – байкером та музикантом Шоном Карром. Тоді багатьох здивував вибір доньки одного з найвідоміших українських політків. Шон мав вельми неоднозначну репутацію. Це не стало перешкодою у коханні.



За першим весіллям Жені Тимошенко спостерігала мало не вся Україна

Вже 1 жовтня 2005 року британський рокер та Женя одружились. Ще до весілля Шон переїхав жити в Україну. Разом з ним переїхали ротвейлер Салем та байк "Харлей Девідсон". Жили молодята в заміському будинку Женіної тітки.

Щоправда, в березні 2012 року пара мирно розлучилась. У 2013 році Шон знову одружився. А вже у 2018 році друзі рокера повідомили про його смерть.

Про новий роман Євгенії стало відомо в 2012 році. Тоді її почав супроводжувати таємничий чоловік. Згодом з’ясувалось, що звати чоловіка Артур, він народився і виріс в Одесі, але згодом емігрував до США, де й займається бізнесом. Познайомилась пара в Південній Пальмірі на відкритті одного із нічних клубів. В 2014 році пара одружилась, а вже в 2016 році в одному зі столичних пологових будинків Євгенія народила дівчинку – Єву.

Вчений, військовий, прес-секретар та школярка Гриценки

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко виховує чотирьох дітей. Двох дітей політику народила його перша дружина – Людмила. Старший син Олексій, народився в 1979 році, закінчив Київський політехнічний університет. Захоплювався спортом і навіть був нападаючим і віце-президентом хокейного клубу "Беркут". Потім обіймав посаду директора з розвитку бізнесу науково-виробничої фірми Enran Telecom. Також був першим заступником голови молодіжного союзу партії "Наша Україна".

В 2014 році Олексій служив у бригаді армійської авіації, яка базувалась у Бродах Львівської області. Також ЗМІ повідомляли, що він був у полоні у російських солдат в Криму.

Олексій – боєць по характеру, тож труднощі військової служби переносив легко,

– заявляв Анатолій Гриценко.



Олексій Гриценко – військовий, спортсмен та бізнесмен

Старша донька Світлана народилась у 1982 році, закінчила школу з золотою медаллю, отримала ступінь бакалавра за спеціальністю "Міжнародна економіка" в Київському національному економічному університеті та ступінь магістра за спеціальністю "міжнародний бізнес" в Університеті Стерлінга в Шотландії. Працювала експертом Українського центру економічних і політичних досліджень, у передвиборчому штабі Віктора Ющенка, прес-секретарем хокейного клубу "Беркут", а також керівником проектів київського офісу The PBN Company.

У 2003 році Анатолій Гриценко одружився з Юлією Мостовою (головним редактором газети "Дзеркало тижня"). В 2004 році у пари народилась донька Ганна. Також Анатолій Гриценко виховує сина Юлії Мостової від першого шлюбу – Гліба.

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Менший син Гліб, якому вже 20 років, закінчив столичну школу із золотою медаллю. Брав участь у різних олімпіадах, привіз медаль із Всесвітньої хімічної олімпіади. Зараз він навчається в Університеті Токіо. Хлопець виграв стипендію, тож навчання нічого не коштує його батькам.

Я ним пишаюсь, переконаний – Гліб повернеться в Україну, як і моя старша донька. Син марить хімією. Ще до навчання в Токіо він отримав стипендію, завдяки якій поїхав до Канади, а саме в Торонто, де пробув 3 місяці, протягом яких проводив досліди на рівні нанотехнологій. Вони вводили лікувальну речовину в клітину, шукаючи ліки від раку. Тож давайте створимо такі умови, щоб сюди хотіли повертатись діти,

– наголосив Анатолій Гриценко.

Найменша донька політика навчається в одній із київських шкіл.

Маленькі та популярні

Діти Володимира Зеленського ще маленькі. Донька Олександра народилась у 2004 році, а син Кирило – в 2013 році.

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Незважаючи на свій вік, Саша вже встигла знятись в кінострічці – "8 нових побачень" в ролі доньки головного героя. А в 2016 році взяла участь в шоу "Розсміши коміка. Діти" і виграла 50 тисяч гривень. Тоді Володимир Зеленський в інтерв’ю розповідав, що він не знав про участь доньки в шоу і це для нього був сюрприз. Жарти дівчинці допомагали готувати мама та дехто із авторів "Кварталу 95". Виграні гроші Саша віддала хворим діткам на лікування.

Якщо вчитись, то в Лондоні

Петро Порошенко виховує чотирьох дітей. Старший син Олексій народився у 1985 році. Хлопець активно навчався і закінчив: Eton College та Winchester College (Сполучене Королівство), Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин. Згодом закінчив Лондонську школу економіки, (Сполучене Королівство).



Діти глави держави віддають перевагу навчанню за межами України

Олексій працював на посаді в.о. заступника керівника торговельно-економічної місії в Генеральному консульстві, віце-консулом відділу з економічних питань в Генеральному консульстві в Шанхаї, заступником генерального директора із зовнішньо-економічних зв'язків ПрАТ "Продовольча компанія "Поділля". А в 2014 році був обраний народним депутатом України від блоку БПП.

В 2013 році Олексій одружився з Юлією, згодом у пари народився син Петро та дочка Єлизавета.

В 2000 році у Петра та Марини Порошенків народились двійнята – Євгенія та Олександра, в 2001 році – син Михайло. За інформацією ЗМІ, президентські двійнята здобуватимуть знання у лондонських університетах. Так, Євгенія вивчатиме анімацію, а її сестра економіку. Менший син Михайло навчається у випускному класі Concord Colledge. Саме цей навчальний заклад закінчували й старші сестри Михайла.

Гламурна опозиція

Юрій Бойко, який займає останнє місце в п’ятірці претендентів на президентську посаду, згідно з останніми рейтингами, є лідером із кількості дітей. З дружиною Вірою вони познайомились ще навчаючись в університеті. У них народилось шестеро дітей: троє синів – Анатолій, Юрій та Миколай, а також три донечки – Ярослава, Уляна і Марія.



Дочки Юрія Бойка присвятили себе моді

Старший син Анатолій закінчив Київський політехнічний університет і працює у сфері ІТ. Дочка Ярослава закінчила Інститут іноземних мов і займає посаду креативного директора журналу L`Officiel Hommes. Дочка Уляна – випускниця Київського національного університету ім. Т.Шевченка, наразі – головний редактор українського журналу Pink. Менші діти Бойка ще навчаються в школі.

Тож діти опозиціонера, як і більшості кандидатів у президенти, залишаються осторонь великої політики, обравши свій життєвий шлях.