Без собственного жилья и авто: Тимошенко обнародовала "бедную" декларацию

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, баллотирующаяся в президенты Украины на предстоящих выборах подала электронную декларацию о доходах за 2017 год.

Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Тимошенко не имеет собственного жилья, а арендует в Козине под Киевом дом площадью 588 квадратных метров, который принадлежит ее сестре. Она также пользуется 4 смежными земельными участками, которые имеют площадь более 6 тысяч квадратных метров.

Два земельных участка принадлежат двоюродной сестре лидера "Батькивщины" Шараповой Татьяне Валерьевне и находятся под арендованным домом. Двумя другими участками, которые "граничат с объектом аренды", владеет тетя политика Ульяхина Антонина Николаевна.

Кандидат в президенты имеет почти десяток ювелирных изделий от элитных японских и французских марок Mikimoto, Chanel, Cartier, а ее муж Александр Тимошенко носит швейцарские часы Vacheron Constantin и Corum.

Собственного автомобиля, как и жилья, у Тимошенко согласно декларации нет. А вот ее муж ездит на иномарке Mercedes-Benz 2014 года выпуска за 1,2 миллиона гривен и раритетном ГАЗ 1983 года за 80 тысяч гривен.

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Александр Тимошенко является владельцем компании "Геофорс" и "Леди Ю".

Доход лидера "Батькивщины" за прошлый год составил 560 тысяч гривен, из которых 225,5 тысяч – депутатская зарплата, 252,8 тысячи – средства на выполнение депутатских полномочий и 81 тысяча процентов из Сбербанка. Ее муж задекларировал почти 3,4 миллиона гривен дохода от предпринимательства.

Общий доход супругов Александра и Юлии Тимошенко в 2017 году составил более 4 миллионов гривен.

Кандидат в президенты держит наличными лишь 290 тысяч гривен, а ее муж 194 тысячи евро, 358 тысяч долларов и 360 тысяч гривен. Кроме того, на счету в Ощадбанке Юлия Тимошенко хранит 614 тысяч гривен, а Александр Тимошенко в украинских банках имеет 22 тысячи гривен и 28 тысяч долларов.

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