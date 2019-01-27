19:52
27 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Без собственного жилья и авто: Тимошенко обнародовала "бедную" декларацию

      23 Читати новину українською
      Тимошенко обнародовала декларацию за 2017 год
      Тимошенко обнародовала декларацию за 2017 год / Фото из открытых источников

      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, баллотирующаяся в президенты Украины на предстоящих выборах подала электронную декларацию о доходах за 2017 год.

      Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

      Читайте также: Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты о Леди Ю

      Тимошенко не имеет собственного жилья, а арендует в Козине под Киевом дом площадью 588 квадратных метров, который принадлежит ее сестре. Она также пользуется 4 смежными земельными участками, которые имеют площадь более 6 тысяч квадратных метров.

      Два земельных участка принадлежат двоюродной сестре лидера "Батькивщины" Шараповой Татьяне Валерьевне и находятся под арендованным домом. Двумя другими участками, которые "граничат с объектом аренды", владеет тетя политика Ульяхина Антонина Николаевна.

      Кандидат в президенты имеет почти десяток ювелирных изделий от элитных японских и французских марок Mikimoto, Chanel, Cartier, а ее муж Александр Тимошенко носит швейцарские часы Vacheron Constantin и Corum.

      Собственного автомобиля, как и жилья, у Тимошенко согласно декларации нет. А вот ее муж ездит на иномарке Mercedes-Benz 2014 года выпуска за 1,2 миллиона гривен и раритетном ГАЗ 1983 года за 80 тысяч гривен.

      Читайте также: Садовый призвал Тимошенко снять свою кандидатуру в его пользу

      Александр Тимошенко является владельцем компании "Геофорс" и "Леди Ю".

      Доход лидера "Батькивщины" за прошлый год составил 560 тысяч гривен, из которых 225,5 тысяч – депутатская зарплата, 252,8 тысячи – средства на выполнение депутатских полномочий и 81 тысяча процентов из Сбербанка. Ее муж задекларировал почти 3,4 миллиона гривен дохода от предпринимательства.

      Общий доход супругов Александра и Юлии Тимошенко в 2017 году составил более 4 миллионов гривен.

      Кандидат в президенты держит наличными лишь 290 тысяч гривен, а ее муж 194 тысячи евро, 358 тысяч долларов и 360 тысяч гривен. Кроме того, на счету в Ощадбанке Юлия Тимошенко хранит 614 тысяч гривен, а Александр Тимошенко в украинских банках имеет 22 тысячи гривен и 28 тысяч долларов.

      Что стоит знать о Юлии Тимошенко: видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Выборы Президента 2019 е-декларирование Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В чем же виноват Янукович и кто обманывает украинцев фальшивыми рейтингами – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 В чем же виноват Янукович и кто обманывает украинцев фальшивыми рейтингами – топ-5 видео недели
      86
      Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      сегодня , 19:02 Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      Повернись живим 1481
      Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      сегодня , 18:00 Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      Віталій Дейнега 155
      Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      сегодня , 17:00 Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      Сергій Фурса 382
      Холокост и Голодомор: как срабатывает инстинкт "Никогда снова" у украинцев и евреев
      сегодня , 16:16 Холокост и Голодомор: как срабатывает инстинкт "Никогда снова" у украинцев и евреев
      Борис Немировський 99
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      "Не могут принадлежать русской церкви": как Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут к ПЦУ
       14 января , 11:55
      Вечером пятницы боевики резко активизировали обстрелы
       18 июня 2016 , 08:38
      Главные новости футбола 10 августа: Динамо купило украинского форварда, Манчестер Юнайтед победил в матче-открытии АПЛ
       11 августа 2018 , 07:00
      В Украине продолжает дешеветь автогаз
       19 декабря 2018 , 14:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук