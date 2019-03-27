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      Что обещают топ-8 кандидатов в президенты: инфографика

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      Обещания топ-8 кандидатов в президенты
      Обещания топ-8 кандидатов в президенты / 24 канал

      До президентских выборов осталось 4 дня. В этом году за высокий пост будут бороться аж 38 кандидатов (и еще один формально). Чтобы сделать осознанный выбор, стоит освежить в памяти их обещания. 24 канал собрал основные положения предвыборной программы топ-8 кандидатов в президенты.

      Но мы предупреждаем, это только обещания! Храните критическое мышление! Как политики играют обещаниями и которые зачастую не выполняют – читайте здесь. Сколько обещаний выполнили бывалые политики, которые баллотируются в президенты уже не впервые – читайте здесь. И, наконец, пройдите тест, ориентируетесь ли вы в заявлениях кандидатов.

      Читайте также: Спецпроект 24 канала Вопрос к кандидатам"

      Петр Порошенко

      В соответствии с программой, в пятерку стратегических приоритетов Порошенко входят развитие таких секторов экономики, как аграрный, IT, высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью (авиастроение и космическая отрасль, судостроение, оборонно-промышленный комплекс), превращение Украины в транспортный хаб Восточной Европы и туризм. Также политик планирует подать в 2023 году заявку на вступление Украины в Евросоюз.

      Биографию Петра Порошенко читайте здесь.

       

      Обещания Петра Порошенко

      Читайте также: Белый дом по-украински: какой недвижимостью владеет Петр Порошенко

      Владимир Зеленский

      Шоумен отмечает, что идет в президенты только на один срок. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, нардепов, судей, об импичменте президента и отзыве народного депутата. Кандидат предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      Политик также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

      Биографию Владимира Зеленского читайте здесь.

      Обещания Владимира Зеленского

      Читайте также: Дом Зеленского: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты

      Юлия Тимошенко

      Программа называется "Новый курс". В ней Тимошенко обещает добиться организации "настоящего переговорного процесса и восстановления мира" согласно Будапештского меморандума. Возвращать оккупированные территории она собирается "военно-дипломатическим путем".

      Тимошенко планирует осуществить "полную модернизацию ВСУ по стандартам НАТО" и ввести новый контракт для военных.

      Относительно реинтеграции Крыма и Донбасса, Тимошенко утверждает, что имеет план-альтернативу "минской формуле". Детально план в программе не описан.

      Биография Юлии Тимошенко читайте здесь.

      Обещания Юлии Тимошенко

      Читайте также: Имение Тимошенко: что известно о недвижимости кандидата в президенты

      Анатолий Гриценко

      Главной целью Гриценко называет возвращение во власть профессиональности, честности и совести, он обещает начать жесткую борьбу с ликвидации коррупции с первого дня своего президентства. Один из лозунгов: "Наша цель – наступить на пятки лидерам Европы!"

      За 5-летний срок президентства Гриценко считает возможным вернуть Донбасс и Крым.

      Биографию Анатолия Гриценко читайте здесь.

      Обещания Анатолия Гриценко

      Читайте также: Дача и квартиры жены: какой недвижимостью владеет Анатолий Гриценко

      Олег Ляшко

      Программа называется "План Ляшко" и обещает, что в случае победы Ляшко на выборах, у каждого украинца будет "полный холодильник, в котором мясо водится ежедневно, а не только на праздники".

      Политик обещает бороться за "работу для каждого, достойные доходы, справедливые цены и тарифы", искоренение бедности, государственное регулирование цен на лекарства и продукты, доступное жилье для молодежи, восстановление промышленности, уважение к Украине во всем мире.

      Биографию Олега Ляшко читайте здесь.

      Обещания Олега Ляшко

      Читайте также: Тайное богатство Ляшко: какие элитные имения прячет кандидат в президенты

      Руслан Кошулинский

      Политик обещает "ответственное народовластие, вместо диктатуры олигархов", открытие архивов КГБ СССР, внедрение обязательной проверки госслужащих, кандидатов на выборные должности с помощью "детектора лжи" на причастность к коррупционным действиям, сепаратизма, сотрудничеству с иностранными спецслужбами и наличие гражданства других государств.

      Политик не указывает, как именно планирует возвращать под контроль Украины оккупированные Крым и Донбасс. При этом заявляет, что готов признать Россию государством-агрессором и расторгнуть дипломатические отношения с ней, а также все международные договоры с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации украинских территорий.

      Биографию Руслана Кошулинского читайте здесь.

      Обещания Руслана Кошуклинського

      Читайте также: Дом Кошулинского: что известно о поместьях кандидата в президенты

      Юрий Бойко

      Предвыборная программа Юрия Бойко состоит из таких пунктов:

      • завершить войну на Востоке путем прямых переговоров с Россией;
      • восстановить реальный сектор экономики, начать заниматься собственным производством;
      • социальная поддержка – уменьшение космических тарифов.

      Биографию Юрия Бойко читайте здесь.

      Обещания Юрия Бойко

      Читайте также: Царский дворец Бойко: что известно о недвижимости экс-регионала

      Александр Вилкул

      Главные предвыборные обещания Вилкул представил в программе "Мир и Развитие: четыре шага к успеху". В частности, он акцентировал внимание на достижении мира, новой Конституции, экономическом росте и социально ощутимых результатах экономического развития.

      Биографию Александра Вилкула читайте здесь.

      Обещания Александра Вилкула

      Читайте также: Недвижимость Александра Вилкула: что скрывает кандидат в президенты

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Александр Вилкул Владимир Зеленский Анатолий Гриценко Руслан Кошулинский Олег Ляшко Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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