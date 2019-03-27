Что обещают топ-8 кандидатов в президенты: инфографика

До президентских выборов осталось 4 дня. В этом году за высокий пост будут бороться аж 38 кандидатов (и еще один формально). Чтобы сделать осознанный выбор, стоит освежить в памяти их обещания. 24 канал собрал основные положения предвыборной программы топ-8 кандидатов в президенты.

Но мы предупреждаем, это только обещания! Храните критическое мышление! Как политики играют обещаниями и которые зачастую не выполняют – читайте здесь. Сколько обещаний выполнили бывалые политики, которые баллотируются в президенты уже не впервые – читайте здесь. И, наконец, пройдите тест, ориентируетесь ли вы в заявлениях кандидатов.

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Петр Порошенко

В соответствии с программой, в пятерку стратегических приоритетов Порошенко входят развитие таких секторов экономики, как аграрный, IT, высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью (авиастроение и космическая отрасль, судостроение, оборонно-промышленный комплекс), превращение Украины в транспортный хаб Восточной Европы и туризм. Также политик планирует подать в 2023 году заявку на вступление Украины в Евросоюз.

Биографию Петра Порошенко читайте здесь.

Обещания Петра Порошенко

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Владимир Зеленский

Шоумен отмечает, что идет в президенты только на один срок. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, нардепов, судей, об импичменте президента и отзыве народного депутата. Кандидат предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

Политик также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

Биографию Владимира Зеленского читайте здесь.

Обещания Владимира Зеленского

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Юлия Тимошенко

Программа называется "Новый курс". В ней Тимошенко обещает добиться организации "настоящего переговорного процесса и восстановления мира" согласно Будапештского меморандума. Возвращать оккупированные территории она собирается "военно-дипломатическим путем".

Тимошенко планирует осуществить "полную модернизацию ВСУ по стандартам НАТО" и ввести новый контракт для военных.

Относительно реинтеграции Крыма и Донбасса, Тимошенко утверждает, что имеет план-альтернативу "минской формуле". Детально план в программе не описан.

Биография Юлии Тимошенко читайте здесь.

Обещания Юлии Тимошенко

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Анатолий Гриценко

Главной целью Гриценко называет возвращение во власть профессиональности, честности и совести, он обещает начать жесткую борьбу с ликвидации коррупции с первого дня своего президентства. Один из лозунгов: "Наша цель – наступить на пятки лидерам Европы!"

За 5-летний срок президентства Гриценко считает возможным вернуть Донбасс и Крым.

Биографию Анатолия Гриценко читайте здесь.

Обещания Анатолия Гриценко

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Олег Ляшко

Программа называется "План Ляшко" и обещает, что в случае победы Ляшко на выборах, у каждого украинца будет "полный холодильник, в котором мясо водится ежедневно, а не только на праздники".

Политик обещает бороться за "работу для каждого, достойные доходы, справедливые цены и тарифы", искоренение бедности, государственное регулирование цен на лекарства и продукты, доступное жилье для молодежи, восстановление промышленности, уважение к Украине во всем мире.

Биографию Олега Ляшко читайте здесь.

Обещания Олега Ляшко

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Руслан Кошулинский

Политик обещает "ответственное народовластие, вместо диктатуры олигархов", открытие архивов КГБ СССР, внедрение обязательной проверки госслужащих, кандидатов на выборные должности с помощью "детектора лжи" на причастность к коррупционным действиям, сепаратизма, сотрудничеству с иностранными спецслужбами и наличие гражданства других государств.

Политик не указывает, как именно планирует возвращать под контроль Украины оккупированные Крым и Донбасс. При этом заявляет, что готов признать Россию государством-агрессором и расторгнуть дипломатические отношения с ней, а также все международные договоры с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации украинских территорий.

Биографию Руслана Кошулинского читайте здесь.

Обещания Руслана Кошуклинського

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Юрий Бойко

Предвыборная программа Юрия Бойко состоит из таких пунктов:

завершить войну на Востоке путем прямых переговоров с Россией;

восстановить реальный сектор экономики, начать заниматься собственным производством;

социальная поддержка – уменьшение космических тарифов.

Биографию Юрия Бойко читайте здесь.

Обещания Юрия Бойко

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Александр Вилкул

Главные предвыборные обещания Вилкул представил в программе "Мир и Развитие: четыре шага к успеху". В частности, он акцентировал внимание на достижении мира, новой Конституции, экономическом росте и социально ощутимых результатах экономического развития.

Биографию Александра Вилкула читайте здесь.

Обещания Александра Вилкула

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Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?

31 марта 2019 года состоится первый тур голосования за будущего президента Украины. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.