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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Що обіцяють топ-8 кандидатів у президенти: інфографіка

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      Обіцянки топ-8 кандидатів у президенти
      Обіцянки топ-8 кандидатів у президенти / 24 канал

      До президентських виборів залишилось 4 дні. Цьогоріч за високу посаду змагатимуться аж 38 кандидатів (і ще один формально). Аби зробити усвідомлений вибір, варто освіжити у пам'яті їхні обіцянки. 24 канал зібрав основні положення передвиборчих програми топ-8 кандидатів у президенти.

      Але ми попереджаємо, це лише обіцянки! Зберігайте критичне мислення! Як політики грають обіцянками та які найчастіше не виконують – читайте тут. Скільки обіцянок виконали бувалі політики, які балотуються у президенти вже не вперше – читайте тут. І, насамкінець, пройдіть тест, чи орієнтуєтесь ви у заявах кандидатів. 

      Читайте також: Спецпроект 24 каналу "Питання до кандидатів"

      Петро Порошенко

      Згідно із програмою, до п'яти стратегічних пріоритетів Порошенка входять розвиток таких секторів економіки, як аграрний, IT, високотехнологічні галузі з високою доданою вартістю (авіабудування та космічна галузь, суднобудування, оборонно-промисловий комплекс), перетворення України на транспортний хаб Східної Європи і туризм. Також політик планує подати у 2023 році заявку на вступ України до Євросоюзу.

      Біографію Петра Порошенка читайте тут.

       


      Обіцянки Петра Порошенка

      Читайте також: Білий дім по-українськи: якою нерухомістю володіє Петро Порошенко

      Володимир Зеленський 

      Шоумен наголошує, що іде у президенти лише на один термін. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, нардепів, суддів, про імпічмент президента та відкликання народного депутата. Кандидат пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

      Політик також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".

      Біографію Володимира Зеленського читайте тут


      Обіцянки Володимира Зеленського

      Читайте також: Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти

      Юлія Тимошенко

      Програма має назву "Новий курс". У ній Тимошенко обіцяє домогтися організації "справжнього переговорного процесу і відновлення миру" згідно з Будапештським меморандумом. Повертати окуповані території вона збирається "військово-дипломатичним шляхом".

      Тимошенко планує здійснити "повну модернізацію ЗСУ за стандартами НАТО" і ввести новий контракт для військових.

      Щодо реінтеграції Криму і Донбасу, то Тимошенко стверджує, що має план-альтернативу "мінській формулі". Детально план у програмі не описано.

      Біографію Юлії Тимошенко читайте тут.


      Обіцянки Юлії Тимошенко

      Читайте також: Маєток Тимошенко: що відомо про нерухомість кандидатки в президенти

      Анатолій Гриценко

      Головною метою Гриценко називає повернення у владу професійності, чесності та совісті, він обіцяє розпочати жорстку боротьбу із ліквідації корупції з першого дня свого президентства. Одне із гасел: "Наша мета – наступити на п’яти лідерам Європи!"

      За 5-річний термін президентства Гриценко вважає можливим повернути Донбас та Крим.

      Біографію Анатолія Гриценка читайте тут.


      Обіцянки Анатолія Гриценка

      Читайте також: Дача та квартири дружини: якою нерухомістю володіє Анатолій Гриценко

      Олег Ляшко 

      Програма називається "План Ляшка" і обіцяє, що у разі перемоги Ляшка на виборах, у кожного українця буде "повний холодильник, в якому м’ясо водиться щодня, а не лише на свята".

      Політик обіцяє боротись за "роботу для кожного, гідні доходи, справедливі ціни і тарифи", викоренення бідності, державне регулювання цін на ліки і продукти, доступне житло для молоді, відновлення промисловості, повагу до України в усьому світі.

      Біографію Олега Ляшка читайте тут


      Обіцянки Олега Ляшка

      Читайте також: Таємне багатство Ляшка: які елітні маєтки ховає кандидат в президенти

      Руслан Кошулинський

      Політик обіцяє "відповідальне народовладдя, замість диктатури олігархів", відкриття архівів КДБ СРСР, впровадження обов’язкової перевірки держслужбовців, кандидатів на виборні посади за допомогою "детектора брехні" на причетність до корупційних дій, сепаратизму, співпраці з іноземними спецслужбами та наявність громадянства інших держав.

      Політик не вказує, як саме планує повертати під контроль України окуповані Крим і Донбас. При цьому заявляє, що готовий визнати Росію державою-агресором та розірвати дипломатичні відносини з нею, а також усі міжнародні договори з РФ та не відновлювати їх до повної деокупації українських територій.

      Біографію Руслана Кошулинського читайте тут


      Обіцянки Руслана Кошулинського

      Читайте також: Будинок Кошулинського: що відомо про маєтки кандидата в президенти

      Юрій Бойко 

      Передвиборча програма Юрія Бойка складається із таких пунктів:

      • завершити війну на Сході шляхом прямих переговорів із Росією;
      • відновити реальний сектор економіки, почати займатися власним виробництвом;
      • соціальна підтримка – зменшення космічних тарифів.

      Біографію Юрія Бойка читайте тут.


      Обіцянки Юрія Бойка

      Читайте також: Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість екс-регіонала

      Олександр Вілкул

      Головні передвиборчі обіцянки Вілкул представив у програмі "Мир та Розвиток: чотири кроки до успіху". Зокрема, він акцентував на досягненні миру, новій Конституції, економічному зростанні та соціально відчутних результатах економічного розвитку.

      Біографію Олександра Вілкула читайте тут


      Обіцянки Олександра Вілкула

      Читайте також: Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти

      Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?31 березня 2019 року відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента України. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Олександр Вілкул Володимир Зеленський Анатолій Гриценко Руслан Кошулинський Олег Ляшко Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
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