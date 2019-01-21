Хто такий Олександр Вілкул: біографія кандидата у президенти

Народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул став кандидатом у президенти України від опозиційних сил. Поки що він не подав документи до Центральної виборчої комісії для офіційної реєстрації кандидатом у президенти, проте 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією політика.

Біографія Олександра Вілкула

Народився Олександр Вілкул 24 травня 1974 року у Кривому Розі Дніпропетровської області. Є сином міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула.

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Освіта – Криворізький технічний університет, здобув спеціальність гірничий інженер, "Відкриті гірничі роботи". Там же закінчив аспірантуру.

Кар’єру почав на посаді начальника комерційно-фінансового управління, далі став заступником гендиректора з комерційно-фінансових питань ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Після цього був заступником президента з економіки та зовнішньоекономічних зв'язків ГО "Академія гірничих наук України", 1 рік був заступником голови правління з комерційних питань "Південного гірничо-збагачувального комбінату", а потім став гендиректором цього комбінату.

Після цього став гендиректором "Північного гірничо-збагачувального комбінату" та "Центрального гірничо-збагачувального комбінату" (обидва входять до "Метінвест Холдингу", контрольований компанією бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент"). Згодом став почесним директором гірничорудного дивізіону "Метінвест Холдинг".

Політичну кар’єру Вілкул почав з того, що з осені 2005 року став головою Криворізької міської організації Партії регіонів.

Тричі ставав народним депутатом України: вперше у 2006 році пройшов до парламенту від Партії регіонів, був членом фракції політсили та заступником голови Комітету з питань промислової i регуляторної політики та підприємництва.

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Вдруге до Ради Вілкул пройшов у 2007 році і теж від Партії регіонів, був заступником голови цього ж парламентського Комітету. Склав депутатські повноваження навесні 2010 року.

Після цього 2 роки був головою Дніпропетровської облдержадміністрації; до січня 2014 року – віце-прем'єр-міністром України, а потім в. о. міністра.

Втретє до парламенту Вілкул пройшов на виборах 2014 року від партії "Опозиційний блок", став членом Комітету з питань європейської інтеграції.

Гроші та майно кандидата Вілкула: свою останню декларацію політик подавав ще навесні 2018 року, і влітку доповнив її, вказавши, що став власником автомобіля Toyota Land Cruiser 200 (2017 року випуску). Згідно з даними в декларації політика, у його користуванні є квартира у Дніпрі площею 123 квадратних метри та орендує в Києві у колишньої тещі Марії Кондратюк квартиру на 65,9 квадратних метра.

Вілкул також має 31 картину, 27 ікон, колекцію антикварних документів у кількості (151 одиниця), колекцію з 217 книг, 9 коштовних годинників, 2 набори запонок із коштовного металу, інкрустованих коштовним камінням, а також коштовні каблучку, ланцюг та браслет.

У політика є авто Chevrolet Express (2008 року випуску), а ще він володіє торговою маркою (або комерційним найменуванням).

За рік роботи в парламенті Вілкул отримав 475 тисяч 541 гривню зарплати. Ще 593 тисячі 454 гривні нардеп отримав як відсотки від банку. На банківських рахунках кандидат у президенти тримає 7 мільйонів 432 тисячі 545 гривень, а також 3 мільйони 972 тисячі 186 доларів. У готівці Вілкул зберігає 300 тисяч гривень, 511 тисяч доларів та 310 тисяч євро.

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Головні передвиборчі обіцянки Вілкул представив у програмі "Мир та Розвиток: чотири кроки до успіху". Зокрема, він акцентував на досягненні миру, новій Конституції, економічному зростанні та соціально відчутних результатах економічного розвитку.

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