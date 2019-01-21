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      Хто такий Олександр Вілкул: біографія кандидата у президенти

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      Олександр Вілкул - біографія кандидата у президенти України 2019
      Хто такий Олександр Вілкул: біографія кандидата у президенти / Фото з відкритих джерел

      Народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул став кандидатом у президенти України від опозиційних сил. Поки що він не подав документи до Центральної виборчої комісії для офіційної реєстрації кандидатом у президенти, проте 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією політика.

      Біографія Олександра Вілкула

      Народився Олександр Вілкул 24 травня 1974 року у Кривому Розі Дніпропетровської області. Є сином міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула.

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      Освіта – Криворізький технічний університет, здобув спеціальність гірничий інженер, "Відкриті гірничі роботи". Там же закінчив аспірантуру.

      Кар’єру почав на посаді начальника комерційно-фінансового управління, далі став заступником гендиректора з комерційно-фінансових питань ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

      Після цього був заступником президента з економіки та зовнішньоекономічних зв'язків ГО "Академія гірничих наук України", 1 рік був заступником голови правління з комерційних питань "Південного гірничо-збагачувального комбінату", а потім став гендиректором цього комбінату.

      Після цього став гендиректором "Північного гірничо-збагачувального комбінату" та "Центрального гірничо-збагачувального комбінату" (обидва входять до "Метінвест Холдингу", контрольований компанією бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент"). Згодом став почесним директором гірничорудного дивізіону "Метінвест Холдинг".

      Політичну кар’єру Вілкул почав з того, що з осені 2005 року став головою Криворізької міської організації Партії регіонів.

      Тричі ставав народним депутатом України: вперше у 2006 році пройшов до парламенту від Партії регіонів, був членом фракції політсили та заступником голови Комітету з питань промислової i регуляторної політики та підприємництва.

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      Вдруге до Ради Вілкул пройшов у 2007 році і теж від Партії регіонів, був заступником голови цього ж парламентського Комітету. Склав депутатські повноваження навесні 2010 року.

      Після цього 2 роки був головою Дніпропетровської облдержадміністрації; до січня 2014 року – віце-прем'єр-міністром України, а потім в. о. міністра.

      Втретє до парламенту Вілкул пройшов на виборах 2014 року від партії "Опозиційний блок", став членом Комітету з питань європейської інтеграції.

      Гроші та майно кандидата Вілкула: свою останню декларацію політик подавав ще навесні 2018 року, і влітку доповнив її, вказавши, що став власником автомобіля Toyota Land Cruiser 200 (2017 року випуску). Згідно з даними в декларації політика, у його користуванні є квартира у Дніпрі площею 123 квадратних метри та орендує в Києві у колишньої тещі Марії Кондратюк квартиру на 65,9 квадратних метра.

      Вілкул також має 31 картину, 27 ікон, колекцію антикварних документів у кількості (151 одиниця), колекцію з 217 книг, 9 коштовних годинників, 2 набори запонок із коштовного металу, інкрустованих коштовним камінням, а також коштовні каблучку, ланцюг та браслет.

      У політика є авто Chevrolet Express (2008 року випуску), а ще він володіє торговою маркою (або комерційним найменуванням).

      За рік роботи в парламенті Вілкул отримав 475 тисяч 541 гривню зарплати. Ще 593 тисячі 454 гривні нардеп отримав як відсотки від банку. На банківських рахунках кандидат у президенти тримає 7 мільйонів 432 тисячі 545 гривень, а також 3 мільйони 972 тисячі 186 доларів. У готівці Вілкул зберігає 300 тисяч гривень, 511 тисяч доларів та 310 тисяч євро.

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      Головні передвиборчі обіцянки Вілкул представив у програмі "Мир та Розвиток: чотири кроки до успіху". Зокрема, він акцентував на досягненні миру, новій Конституції, економічному зростанні та соціально відчутних результатах економічного розвитку.

      Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії? Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Олександр Вілкул Кандидати в президенти Партія регіонів Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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