Кто такой Александр Вилкул: биография кандидата в президенты

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул стал кандидатом в президенты Украины от оппозиционных сил. Пока что он не подал документы в Центральную избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом в президенты, однако 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией политика.

Биография Александра Вилкула

Родился Александр Вилкул 24 мая 1974 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Является сыном городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула.

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Образование – Криворожский технический университет, получил специальность горный инженер, "Открытые горные работы". Там же закончил аспирантуру.

Карьеру начал в должности начальника коммерческо-финансового управления, далее стал заместителем гендиректора по коммерческо-финансовым вопросам ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат".

После этого был заместителем президента по экономике и внешнеэкономическим связям ОО "Академия горных наук Украины", 1 год был заместителем председателя правления по коммерческим вопросам "Южного горно-обогатительного комбината", а затем стал гендиректором этого комбината.

После этого стал гендиректором "Северного горно-обогатительного комбината" и "Центрального горно-обогатительного комбината" (оба входят в "Метинвест Холдинг", контролируемый компанией бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент"). Впоследствии стал почетным директором горнорудного дивизиона "Метинвест Холдинг".

Политическую карьеру Вилкул начал с того, что с осени 2005 года стал председателем Криворожской городской организации Партии регионов.

Трижды становился народным депутатом Украины: впервые в 2006 году прошел в парламент от Партии регионов, был членом фракции политсилы и заместителем председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

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Во второй раз в Раду Вилкул прошел в 2007 году и тоже от Партии регионов, был заместителем председателя этого же Комитета. Сложил депутатские полномочия весной 2010 года.

После этого 2 года был председателем Днепропетровской облгосадминистрации; до января 2014 года – вице-премьер-министром Украины, а затем в. о. министра.

В третий раз в парламент Вилкул прошел на выборах 2014 года от партии "Оппозиционный блок", стал членом Комитета по вопросам европейской интеграции.

Деньги и имущество кандидата Вилкула: свою последнюю декларацию политик подавал еще весной 2018 года, и летом дополнил ее, указав, что стал владельцем автомобиля Toyota Land Cruiser 200 (2017 года выпуска). Согласно данным в декларации политика, в его пользовании есть квартира в Днепре площадью 123 квадратных метра и арендует в Киеве в бывшей тещи Марии Кондратюк квартиру на 65,9 квадратных метра.

Вилкул также имеет 31 картину, 27 икон, коллекцию антикварных документов в количестве 151 единица, коллекцию из 217 книг, 9 ценных часов, 2 набора запонок с драгоценного металла, инкрустированных драгоценными камнями, а также ценные кольцо, цепь и браслет.

У политика есть авто Chevrolet Express (2008 года выпуска), а еще он владеет торговой маркой (или коммерческим наименованием).

За год работы в парламенте Вилкул получил 475 тысяч 541 гривну зарплаты. Еще 593 тысячи 454 гривны нардеп получил в качестве процентов от банка. На банковских счетах кандидат в президенты держит 7 миллионоа 432 тысячи 545 гривен, а также 3 миллиона 972 тысячи 186 долларов. В наличности Вилкул сохраняет 300 тысяч гривен, 511 тысяч долларов и 310 тысяч евро.

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Главные предвыборные обещания Вилкул представил в программе "Мир и Развитие: четыре шага к успеху". В частности, он акцентировал внимание на достижении мира, новой Конституции, экономическом росте и социально ощутимых результатах экономического развития.

Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?

Президентские выборы пройдут в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.