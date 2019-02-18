Як перевірити скільки обіцянок виконали кандидати у президенти

Період політичних обіцянок вже у розпалі. Кандидати у президенти наперебій гарантують українцям заможне і щасливе життя. А у їх передвиборчих програмах – сотні намірів. Проте насправді реалізують лише десяту частину обіцяного.

Редакторка порталу "Слово і Діло" Катерина Пітєніна та її колеги багато років стежать за виконанням обіцянок політиками, а кожен факт обману підкріплюють доказами. Відтак на сайті можна знайти досьє на кожного чиновника від міських голів – до президента.

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Юлія Тимошенко

Обіцянки Леді Ю за останні роки зовсім не змінилися. І 2012, і у 2019 році Юлія Тимошенко пропонує внести законопроект, який розширить повноваження парламентської меншості. Проте жодних ініціатив від кандидатки у президенти та її політичної сили не було.



Обіцянки Юлії Тимошенко

Загалом за свою політичну кар'єру Юлія Володимирівна не виконала 93 обіцянки, з них – заява, що її партія не буде голосувати за жоден законопроект, допоки не буде прийнята постанова щодо Катерини Гандзюк.

Петро Порошенко

Чинний гарант також встиг багато наобіцяти. Наприклад, він ініціював конвертацію всіх валютних кредитів в гривню. Проте, коли у 2015 році Рада таки ухвалила відповідний закон, президент наклав на нього вето, яке депутати не змогли подолати.



Обіцянки Петра Порошенка

Серед інших невиконаних обіцянок у президента – реформа правоохоронної системи, швидке повернення Криму, а також забезпечення енергетичної незалежності Україні.

Олег Ляшко

Назбиралося невиконаних обіцянок і в радикала Олега Ляшка. Проте за введення кризового податку для олігархів фракція "Радикальної партії" навіть не зареєструвала жодного законопроекту.



Обіцянки Олега Ляшка

І це лише деякі приклади невиконаних обіцянок українських політиків, які, схоже, діють за одним принципом: "Ми просто будемо обіцяти все, що завгодно, а потім скажемо що у нас немає на це повноважень".

На які теми найчастіше брешуть політики:

– Бідність.

– Комуналка.

– Корупція.

На думку політолога, в українців дуже коротка політична пам'ять. Тому навіть спіймавши політика на брехні, виборці згодом про це забувають.