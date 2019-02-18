22:43
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, сьогодні
      Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка
      Вєсті.UA
      19:15, сьогодні
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      Як перевірити скільки обіцянок виконали кандидати у президенти

      36 Читать новость на русском

      Період політичних обіцянок вже у розпалі. Кандидати у президенти наперебій гарантують українцям заможне і щасливе життя. А у їх передвиборчих програмах – сотні намірів. Проте насправді реалізують лише десяту частину обіцяного.

      Редакторка порталу "Слово і Діло" Катерина Пітєніна та її колеги багато років стежать за виконанням обіцянок політиками, а кожен факт обману підкріплюють доказами. Відтак на сайті можна знайти досьє на кожного чиновника від міських голів – до президента.

      Читайте також: Не зробив – пішов геть: Шабунін розповів як реагувати на політичні обіцянки

      Юлія Тимошенко

      Обіцянки Леді Ю за останні роки зовсім не змінилися. І 2012, і у 2019 році Юлія Тимошенко пропонує внести законопроект, який розширить повноваження парламентської меншості. Проте жодних ініціатив від кандидатки у президенти та її політичної сили не було.

      Обіцянки Юлії Тимошенко
      Обіцянки Юлії Тимошенко

      Загалом за свою політичну кар'єру Юлія Володимирівна не виконала 93 обіцянки, з них – заява, що її партія не буде голосувати за жоден законопроект, допоки не буде прийнята постанова щодо Катерини Гандзюк.

      Петро Порошенко

      Чинний гарант також встиг багато наобіцяти. Наприклад, він ініціював конвертацію всіх валютних кредитів в гривню. Проте, коли у 2015 році Рада таки ухвалила відповідний закон, президент наклав на нього вето, яке депутати не змогли подолати.

      Обіцянки Петра Порошенка
      Обіцянки Петра Порошенка

      Серед інших невиконаних обіцянок у президента – реформа правоохоронної системи, швидке повернення Криму, а також забезпечення енергетичної незалежності Україні.

      Олег Ляшко

      Назбиралося невиконаних обіцянок і в радикала Олега Ляшка. Проте за введення кризового податку для олігархів фракція "Радикальної партії" навіть не зареєструвала жодного законопроекту. 

      Обіцянки Олега Ляшка
      Обіцянки Олега Ляшка

      І це лише деякі приклади невиконаних обіцянок українських політиків, які, схоже, діють за одним принципом: "Ми просто будемо обіцяти все, що завгодно, а потім скажемо що у нас немає на це повноважень".

      На які теми найчастіше брешуть політики:

      – Бідність.

      – Комуналка.

      – Корупція.

      На думку політолога, в українців дуже коротка політична пам'ять. Тому навіть спіймавши політика на брехні, виборці згодом про це забувають. 

      blog_ava
      Назвали смачний продукт, який зменшує ризик хвороб серця
      сьогодні
      2242
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини політики Петро Порошенко Олег Ляшко Юлія Тимошенко - новини Президентські вибори 2019 Новини України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 18 лютого: "азовський" пакет санкцій проти РФ і переможні новини з фронту
      сьогодні , 22:14 Головні новини 18 лютого: "азовський" пакет санкцій проти РФ і переможні новини з фронту
      835
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      сьогодні , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      сьогодні , 22:05 Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      Наталія Лебідь 438
      Кризис в Венесуэле: как пренебрежение экономическими законами уничтожает страну
      сьогодні , 21:30 Кризис в Венесуэле: как пренебрежение экономическими законами уничтожает страну
      Сергій Фурса 165
      Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      сьогодні , 21:00 Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      Світлана Попова 1955
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук