Як перевірити скільки обіцянок виконали кандидати у президенти
Період політичних обіцянок вже у розпалі. Кандидати у президенти наперебій гарантують українцям заможне і щасливе життя. А у їх передвиборчих програмах – сотні намірів. Проте насправді реалізують лише десяту частину обіцяного.
Редакторка порталу "Слово і Діло" Катерина Пітєніна та її колеги багато років стежать за виконанням обіцянок політиками, а кожен факт обману підкріплюють доказами. Відтак на сайті можна знайти досьє на кожного чиновника від міських голів – до президента.
Читайте також: Не зробив – пішов геть: Шабунін розповів як реагувати на політичні обіцянки
Юлія Тимошенко
Обіцянки Леді Ю за останні роки зовсім не змінилися. І 2012, і у 2019 році Юлія Тимошенко пропонує внести законопроект, який розширить повноваження парламентської меншості. Проте жодних ініціатив від кандидатки у президенти та її політичної сили не було.
Обіцянки Юлії Тимошенко
Загалом за свою політичну кар'єру Юлія Володимирівна не виконала 93 обіцянки, з них – заява, що її партія не буде голосувати за жоден законопроект, допоки не буде прийнята постанова щодо Катерини Гандзюк.
Петро Порошенко
Чинний гарант також встиг багато наобіцяти. Наприклад, він ініціював конвертацію всіх валютних кредитів в гривню. Проте, коли у 2015 році Рада таки ухвалила відповідний закон, президент наклав на нього вето, яке депутати не змогли подолати.
Обіцянки Петра Порошенка
Серед інших невиконаних обіцянок у президента – реформа правоохоронної системи, швидке повернення Криму, а також забезпечення енергетичної незалежності Україні.
Олег Ляшко
Назбиралося невиконаних обіцянок і в радикала Олега Ляшка. Проте за введення кризового податку для олігархів фракція "Радикальної партії" навіть не зареєструвала жодного законопроекту.
Обіцянки Олега Ляшка
І це лише деякі приклади невиконаних обіцянок українських політиків, які, схоже, діють за одним принципом: "Ми просто будемо обіцяти все, що завгодно, а потім скажемо що у нас немає на це повноважень".
На які теми найчастіше брешуть політики:
– Бідність.
– Комуналка.
– Корупція.
На думку політолога, в українців дуже коротка політична пам'ять. Тому навіть спіймавши політика на брехні, виборці згодом про це забувають.
Вибір редакції
-
Головні новини 18 лютого: "азовський" пакет санкцій проти РФ і переможні новини з фронтусьогодні , 22:14
-
Це – політичний сигнал: Чалий про збільшення американської допомоги Українісьогодні , 21:01
-
Гра від українських розробників Metro: Exodus стала лідером продажів у Великобританіїсьогодні , 20:05