Не зробив – пішов геть: Шабунін розповів як реагувати на політичні обіцянки

Напередодні президентських та парламентських виборів в Україні обіцянки від кандидатів ллються з усіх екранів та білбордів. Проте вже після завершення виборів – більшість з них так і залишаються обіцянками.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Читайте також: Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?

Він наголосив, що не лише українці страждають від короткої політичної пам'яті, така проблема існує в усьому світі. Віталій зазначив, що не варто пам'ятати обіцянки попередніх політиків, які були при владі ще давно, навпаки варто звертати увагу на обіцянки чинної влади.

Якщо чинна влада не виконала обіцянки, то вона має програвати попередні вибори. Завдяки цьому політики почнуть розуміти, що прийшовши до влади, вони обов'язково мають виконати свої обіцянки. Тоді буде створений такий прецедент: пообіцяв – не зробив – пішов геть,

– порадив Віталій Шабунін.

Також він додав, що в електоральній суперечці треба думати не лише про сьогодні, але й про прецедент, який ми можемо створити для майбутніх поколінь.



Вибори президента 2019: головні дати