Не сделал – ушел вон: Шабунин рассказал, как реагировать на политические обещания

Накануне президентских и парламентских выборов в Украине обещания от кандидатов льются со всех экранов и билбордов. Однако уже после завершения выборов – большинство из них так и остаются обещаниями.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Он отметил, что не только украинцы страдают от короткой политической памяти, такая проблема существует во всем мире. Виталий отметил, что не стоит помнить обещания предыдущих политиков, которые были у власти еще давно, наоборот стоит обращать внимание на обещания действующей власти.

Если действующая власть не выполнила обещания, то она должна проигрывать предыдущие выборы. Благодаря этому политики начнут понимать, что придя к власти, они обязательно должны выполнить свои обещания. Тогда будет создан такой прецедент: пообещал – не сделал – пошел вон,

– посоветовал Виталий Шабунин.

Также он добавил, что в электоральном споре надо думать не только о сегодняшнем, но и о прецеденте, который мы можем создать для будущих поколений.



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