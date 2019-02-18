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      Не сделал – ушел вон: Шабунин рассказал, как реагировать на политические обещания

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      Накануне президентских и парламентских выборов в Украине обещания от кандидатов льются со всех экранов и билбордов. Однако уже после завершения выборов – большинство из них так и остаются обещаниями.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      Читайте также: Ложь и предательство: как реагировать на предвыборные обещания?

      Он отметил, что не только украинцы страдают от короткой политической памяти, такая проблема существует во всем мире. Виталий отметил, что не стоит помнить обещания предыдущих политиков, которые были у власти еще давно, наоборот стоит обращать внимание на обещания действующей власти.

      Если действующая власть не выполнила обещания, то она должна проигрывать предыдущие выборы. Благодаря этому политики начнут понимать, что придя к власти, они обязательно должны выполнить свои обещания. Тогда будет создан такой прецедент: пообещал – не сделал – пошел вон,
      – посоветовал Виталий Шабунин.

      Также он добавил, что в электоральном споре надо думать не только о сегодняшнем, но и о прецеденте, который мы можем создать для будущих поколений.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Виталий Шабунин
      Источник: 24 канал
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