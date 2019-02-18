Как проверить сколько обещаний выполнили кандидаты в президенты

Период политических обещаний уже в разгаре. Кандидаты в президенты наперебой гарантируют украинцам зажиточную и счастливую жизнь. А в их предвыборных программах – сотни намерений. Однако на самом деле реализуют лишь десятую часть обещанного.

Редактор портала "Слово и Дело" Екатерина Питенина и ее коллеги много лет следят за выполнением обещаний политиками, а каждый факт обмана подкрепляют доказательствами. Таким образом, на сайте можно найти досье на каждого чиновника от мэров до президента.

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Юлия Тимошенко

Обещания Леди Ю за последние годы совсем не изменились. И 2012, и в 2019 году Юлия Тимошенко предлагает внести законопроект, который расширит полномочия парламентского меньшинства. Однако никаких инициатив от кандидата в президенты и ее политической силы не было.



Обещания ЮлииТимошенко

Всего за свою политическую карьеру Юлия Владимировна не выполнила 93 обещания, из них – заявление, что ее партия не будет голосовать ни за один законопроект, пока не будет принято постановление относительно Екатерины Гандзюк.

Петр Порошенко

Действующий гарант также успел много наобещать. Например, он инициировал конвертацию всех валютных кредитов в гривну. Однако, когда в 2015 году Рада приняла соответствующий закон, президент наложил на него вето, которое депутаты не смогли преодолеть.



Обещания Петра Порошенко

Среди других невыполненных обещаний у президента – реформа правоохранительной системы, быстрое возвращение Крыма, а также обеспечение энергетической независимости Украине.

Олег Ляшко

Собралось невыполненных обещаний и у радикала Олега Ляшко. Однако за введение кризисного налога для олигархов фракция "Радикальной партии" даже не зарегистрировала ни одного законопроекта.



Обещания Олега Ляшко

И это лишь некоторые примеры невыполненных обещаний украинских политиков, которые, похоже, действуют по одному принципу: "Мы просто будем обещать все, что угодно, а потом скажем, что у нас нет на это полномочий".

На какие темы чаще всего врут политики:

– Бедность.

– Коммуналка.

– Коррупция.

По мнению политолога, у украинцев очень короткая политическая память. Поэтому даже поймав политика на лжи, избиратели со временем об этом забывают.