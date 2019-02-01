Хто такий Олег Ляшко: біографія кандидата у президенти

Нардеп та лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко – офіційно зареєстрований кандидат у президенти України. На вибори Ляшка висуває його ж "Радикальна партія". 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

Біографія Олега Ляшка

Народився Олег Ляшко 3 грудня 1972 року в Чернігові.

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Освіта – юридичний факультет Харківського державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Також закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом "Міжнародний бізнес".

Кар'єру розпочав на посаді скотаря колгоспу "Прогрес" на Луганщині.

Працював журналістом та редактором низки газет: "Молода гвардія" (Київ), "Комерційні вісті", додаток "Політика" газети "Правда України", газета "Політика" (закрили за розголошення державної таємниці), "Свобода".

Окрім роботи у ЗМІ на початку кар’єри, у 2016 році Ляшко був ведучим програми "Правда Ляшка" на телеканалі NewsONE.

Політичну кар’єру Ляшко почав з того, що намагався пройти до Верховної Ради на виборах 2002 року, проте зазнав поразки.

Проте йому таки вдалося стати нардепом у 2006 році від "Блоку Юлії Тимошенко". У парламенті був головою підкомітету з питань організації роботи Верховної Ради Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР. Також був заступником голови Комітету з питань бюджету. А ще Ляшко очолював Тимчасову слідчу комісію Ради з розслідування можливих фактів порушення закону у сфері майнових, земельних, фінансових та інших відносин тодішніми мером Харкова Михайлом Добкіним і секретарем Харківської міськради Геннадієм Кернесом.

У 2010 році Ляшка виключили з фракції БЮТ "за співпрацю з коаліцією більшості, зокрема, за голосування за зміни до Конституції, закон про Кабінет Міністрів та регламент Верховної Ради України". Перед цим спалахнув відомий скандал, коли в мережі з’явилось відео допиту (у 1993 році) людини, схожої на Ляшка. На кадрах людина зізнається слідчому, що вступала у гомосексуальні стосунки з високопоставленим чиновником на ім'я Борис в обмін на допомогу у вирішенні особистих питань.

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У 2012 році Ляшко знову став народним депутатом: був висуванцем "Радикальної партії". У цьому складі парламенту був заступником голови Комітету Ради з питань фінансів і банківської діяльності.

У 2014 балотувався у президенти України, проте тоді перемогу на виборах здобув Петро Порошенко. Але Ляшкові вдалося втретє стати нардепом на виборах того ж року.

У 2015 році після голосування за децентралізацію Ляшко заявив про вихід його партії з коаліції та перехід в опозицію. Після голосування брав участь у кривавій бійці під Радою, під час якої постраждав 131 правоохоронець.

Ляшко кілька разів потрапляв під суд. Так, у 1994 році його заарештували і судили до 6 років в’язниці з конфіскацією майна за кількома кримінальними статтями: за розкрадання державного та колективного майна у великих розмірах, самовільне присвоєння влади тощо. Ляшко відбував покарання в Ізяславській виправній колонії, проте через рік вийшов на свободу за амністією. А в 1998 році судимість було достроково погашено.

У 2001 році Ляшка засудили вже за журналістську діяльність: він отримав умовний термін. Тоді суд визнав наклепом кілька матеріалів Ляшка кінця 1990-х про колишнього в. о. віце-прем'єра Василя Дурдинця.

У 2017 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження через можливе незаконне збагачення Ляшка, проте справа досі не завершена.

Ляшко неодноразово потрапляв у скандали. Окрім скандального відеозапису (політик називав його фальшивим), де схожа на політика людина розповідає слідчому прокуратури про свій гомосексуальний зв'язок з високопоставленим посадовцем, Ляшко на раз був учасником бійок у Верховній Раді. У 2011 році він бився з першим заступником голови Верховної Ради Адамом Мартинюком, у 2014 році – з Ігорем Єремеєвим та Сергієм Мельничуком, у 2016 році – з Юрієм Бойком.

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У 2012 році 16-річний Вадим Терещенко з організації захисту сексуальних меншин звинуватив Ляшка у зґвалтуванні. Того ж року політик спробував вивезти у Туреччину 2 вихованців ялтинського інтернату 12 і 14 років. Ляшкові завадили це зробити.

Під час президентства Віктора Януковича Ляшко позиціював себе як опозиційний до режиму радикальний політик. Проте у 2013 році ведучий програми "Шустер Live" Савік Шустер заявив, що Ляшко у програму неодноразово подавався на запрошення Адміністрації Президента Януковича.

На сьогодні Ляшко активно співпрацює з олігархом Рінатом Ахметовим. Ще у 2013 році політик назвав бізнесмена "гарантом незалежності України". У 2016 році журналісти з’ясували, що Ляшко та Ахметов регулярно зустрічаються не на публіці. Водночас Ляшка активно піарить телеканал "Україна", який належить Ахметову.

Гроші та майно кандидата Ляшка. У своїй декларації за 2017 рік політик вказав, що володіє будинком у Козині на Київщині. Загальна площа усього маєтку – 549 квадратних метрів. У Ляшка є також квартира в Києві на 95 квадратних метрів. Частину будинку в Козині на 75 квадратних метрів політик орендує в Алли Савицької. А ще Ляшко є власником офісу у столиці на 182 квадратних метри.

Дружина Ляшка Росіта Сайранен володіє садовим (дачним) будинком у Києві на 296 квадратних метрів та безоплатно користується літньою кухнею у Малій Олександрівці на Київщині на 63 квадратних метри. Має вона і земельну ділянку в Києві на 605 квадратних метрів.

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Щодо землі, то Ляшко володіє земельною ділянкою в Козині на 6539 квадратних метрів та низкою ділянок у Княжичах на Київщині по 2100 квадратних метрів.

Щодо автомобілів, що кандидат у президенти є власником Toyota Land Cruiser (2004 року випуску) та орендує авто Toyota Land Cruiser 200 (2013 року випуску). Дружина Ляшка має авто Mercedes-Benz GLE 250 (2017 року випуску).

Окрім того, Ляшко має колекцію монет від НБУ та іноземних монет із коштовних металів, коштовні вила, 4 дорогих годинники, дороговартісні бігову доріжку та велотренажер, три комплекти меблів. Дружина політика володіє низкою ювелірних виробів: 4 пари сережок, 3 каблучки, хрестик, браслет, кольє.

Ляшко також має корпоративні права на ЗАТ "Редакція газети "Політика".

Щодо заробітків, то за 2017 рік політик отримав 259 тисяч 308 гривень зарплати за роботу у парламенті. Окрім того, Ляшко отримав 1 мільйон 77 тисяч 906 гривень відсотків від вкладів у банках та виграв 571 тисячу 45 гривень, роблячи ставки на спорт. Від здачі майна в оренду кандидат у президенти отримав 1 мільйон 871 тисячу гривень, ще 15 мільйонів 911 тисяч гривень політик отримав від продажу нерухомості.

Дружина політика Росіта отримала 559 тисяч гривень від продажу рухомого майна та ще 25 тисяч 988 гривень страхових виплат.

На банківських рахунках Ляшко зберігає 4 мільйони 450 тисяч 67 гривень та 713 тисяч 444 долари. У готівці політик має 839 тисяч гривень, 484 тисячі доларів та 70 тисяч євро. Дружина кандидата у президенти зберігає в готівці 209 тисяч гривень, 15 тисяч доларів та 20 тисяч євро.

Політична програма кандидата у президенти Олега Ляшка. Програма називається "План Ляшка" і обіцяє, що у разі перемоги Ляшка на виборах, у кожного українця буде "повний холодильник, в якому м’ясо водиться щодня, а не лише на свята".

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Політик обіцяє боротись за "роботу для кожного, гідні доходи, справедливі ціни і тарифи", викоренення бідності, державне регулювання цін на ліки і продукти, доступне житло для молоді, відновлення промисловості, повагу до України в усьому світі.

Ляшко також обіцяє підняти соціальні стандарти, знизити ціну на газ та комунальні тарифи, підтримувати національного виробника, ефективно керувати державним майном, запропонувати дешеві кредити, створити робочі місця тощо.

Які головні дати виборів президента України 2019? Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. 8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.