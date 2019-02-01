19:39
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 31 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, 31 січня
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Чому українцям не варто вірити популістичним обіцянкам кандидатів у президенти

      36 Читать новость на русском

      Центральна виборча комісія вже зареєструвала 26 кандидатів. І хоча ще два місяці до виборів, кандидати вже завалюють українців обіцянками. І кожен з них намагається наговорити найщедріше – великі пенсії, зарплати, низькі тарифи та звільнення від податків.

      "Справедливі тарифи – це можливо", йдеться у передвиборчій обіцянці Олега Ляшка. Тому віддати за нього свій голос можуть багато українців, яким не по кишені сплачувати чималі суми у своїх платіжках. Але слід знати, що подібні обіцянки кандидатів в президенти – лише популізм.

      Читайте також: Як кандидати дивують виборців: від крадених шапок з Давосу до спаленого Range Rover

      За словами аналітика Громадського руху "Чесно" Олександра Саліженка, більшості населення потрібні такі гасла, тому що для них тарифи справді є високими, населення хоче менше платили, наприклад, за комунальні послуги чи за проїзд.

      Кандидат у президенти Олег Ляшко
      Кандидат у президенти Олег Ляшко

      Проте варто наголосити, що більшість із обіцяного – це компетенція не президента, а – Ради та Уряду, а тарифами на проїзд взагалі займається місцева влада. Прерогатива очільника держави – лише зовнішня політика і обороноздатність, проте кандидати роблять вигляд, що не в курсі.

      Що обіцяють кандидати у президенти?

      Найчастіше обіцяють підвищити мінімальні пенсії та зарплати. У кожного своя сума – в гривнях, доларах чи євро. Також майже всі кандидати обіцяють врегулювати питання тарифів, але лише Сергій Каплін, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко та Ігор Шевченко називають конкретні цифри.

      Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

      "Дуже багато обіцянок, які кандидати, швидше за все, не збираються виконувати. Окрім того, більшість цих обіцянок можна описати простими загальними словами: добробут, справедливість, чесність, заможність. Але кандидати не описують те, яким чином вони будуть це робити", – додав Олександр Саліженко.

      Чому українців приваблює Зеленський?

      Українці хочуть, аби солодкі для вух обіцянки промовляли абсолютно нові обличчя. Саме тому у більшості соціологічних досліджень лідирує шоумен Володимир Зеленський, бо одночасно: і популіст, і новачок у політиці.

      Люди вірять не Зеленському, як людині, як кандидату в президенти, люди вірять цьому Голобородьку, який є в серіалі "Слуга народу". А справжній Зеленський є далекий від політики,
      – сказав політичний експерт Тарас Козак.

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський
      Кандидат у президенти Володимир Зеленський

      За словами експертів, Україну може спіткати схожа ситуація із США. Люди, які хочуть простих відповідей на складні питання будуть голосувати саме за Зеленського. І це на руку Путіну, адже комік безпринципний і уже заявив, що "готовий домовлятися хоч з чортом лисим" про мир в Україні.

      Чому американці обрали Дональда Трампа?

      • Не лише українці симпатизують популістам. Типового представника цього виду два роки тому обрали собі американці – Дональд Трамп обіцяв все, а головне – знову зробити Америку великою. Задля цього пропонував депортувати нелегалів, а з Мексикою побудувати стіну.

      • Також Трамп хотів покращити стосунки з Росією, які, мовляв, зіпсував його попередник Барак Обама. А ще обіцяв знизити податки і вийти з усіх міжнародних договорів, котрі не приносять користі. Саме тому більшість виборців – клюнули.

      • Якщо за Хіларі Клінтон голосували люди з вищою освітою, то за Трампа здебільшого люди малоосвічені, з відверто расистськими поглядами. Тепер кожен 10 виборець Трампа розчарований ним.

      Які головні дати виборів президента України 2019?Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. 8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Олег Ляшко Дональд Трамп Новини США Тарифи на газ Гроші
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як кандидати дивують виборців: від крадених шапок з Давосу до спаленого Range Rover
      сьогодні , 19:02 Як кандидати дивують виборців: від крадених шапок з Давосу до спаленого Range Rover
      Ірина Поліщук 237
      Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
      сьогодні , 18:00 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
      Олександр Бевза 550
      Звільнення Аласанії: що потрібно знати про скандал на Суспільному
      сьогодні , 17:30 Звільнення Аласанії: що потрібно знати про скандал на Суспільному
      Євгенія Мазур 811
      Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      сьогодні , 17:00 Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      Артем Овдієнко 516
      Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
      сьогодні , 16:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
      Марія Ягодка 222
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук