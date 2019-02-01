Чому українцям не варто вірити популістичним обіцянкам кандидатів у президенти

Центральна виборча комісія вже зареєструвала 26 кандидатів. І хоча ще два місяці до виборів, кандидати вже завалюють українців обіцянками. І кожен з них намагається наговорити найщедріше – великі пенсії, зарплати, низькі тарифи та звільнення від податків.

"Справедливі тарифи – це можливо", йдеться у передвиборчій обіцянці Олега Ляшка. Тому віддати за нього свій голос можуть багато українців, яким не по кишені сплачувати чималі суми у своїх платіжках. Але слід знати, що подібні обіцянки кандидатів в президенти – лише популізм.

Читайте також: Як кандидати дивують виборців: від крадених шапок з Давосу до спаленого Range Rover

За словами аналітика Громадського руху "Чесно" Олександра Саліженка, більшості населення потрібні такі гасла, тому що для них тарифи справді є високими, населення хоче менше платили, наприклад, за комунальні послуги чи за проїзд.



Кандидат у президенти Олег Ляшко

Проте варто наголосити, що більшість із обіцяного – це компетенція не президента, а – Ради та Уряду, а тарифами на проїзд взагалі займається місцева влада. Прерогатива очільника держави – лише зовнішня політика і обороноздатність, проте кандидати роблять вигляд, що не в курсі.

Що обіцяють кандидати у президенти?

Найчастіше обіцяють підвищити мінімальні пенсії та зарплати. У кожного своя сума – в гривнях, доларах чи євро. Також майже всі кандидати обіцяють врегулювати питання тарифів, але лише Сергій Каплін, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко та Ігор Шевченко називають конкретні цифри.

Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

"Дуже багато обіцянок, які кандидати, швидше за все, не збираються виконувати. Окрім того, більшість цих обіцянок можна описати простими загальними словами: добробут, справедливість, чесність, заможність. Але кандидати не описують те, яким чином вони будуть це робити", – додав Олександр Саліженко.

Чому українців приваблює Зеленський?

Українці хочуть, аби солодкі для вух обіцянки промовляли абсолютно нові обличчя. Саме тому у більшості соціологічних досліджень лідирує шоумен Володимир Зеленський, бо одночасно: і популіст, і новачок у політиці.

Люди вірять не Зеленському, як людині, як кандидату в президенти, люди вірять цьому Голобородьку, який є в серіалі "Слуга народу". А справжній Зеленський є далекий від політики,

– сказав політичний експерт Тарас Козак.



Кандидат у президенти Володимир Зеленський

За словами експертів, Україну може спіткати схожа ситуація із США. Люди, які хочуть простих відповідей на складні питання будуть голосувати саме за Зеленського. І це на руку Путіну, адже комік безпринципний і уже заявив, що "готовий домовлятися хоч з чортом лисим" про мир в Україні.

Чому американці обрали Дональда Трампа?

• Не лише українці симпатизують популістам. Типового представника цього виду два роки тому обрали собі американці – Дональд Трамп обіцяв все, а головне – знову зробити Америку великою. Задля цього пропонував депортувати нелегалів, а з Мексикою побудувати стіну.

• Також Трамп хотів покращити стосунки з Росією, які, мовляв, зіпсував його попередник Барак Обама. А ще обіцяв знизити податки і вийти з усіх міжнародних договорів, котрі не приносять користі. Саме тому більшість виборців – клюнули.

• Якщо за Хіларі Клінтон голосували люди з вищою освітою, то за Трампа здебільшого люди малоосвічені, з відверто расистськими поглядами. Тепер кожен 10 виборець Трампа розчарований ним.

Які головні дати виборів президента України 2019?Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. 8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.