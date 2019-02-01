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      Почему украинцам не стоит верить популистским обещаниям кандидатов в президенты

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      Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 26 кандидатов. И хотя еще два месяца до выборов, кандидаты уже заваливают украинцев обещаниями. И каждый из них пытается наговорить щедро –большие пенсии, зарплаты, низкие тарифы и освобождение от налогов.

      "Справедливая тарифы – это возможно", говорится в предвыборном обещании Олега Ляшко. Поэтому отдать за него свой голос могут много украинцев, которым не по карману платить немалые суммы в своих платежках. Но следует знать, что подобные обещания кандидатов в президенты – лишь популизм.

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      По словам аналитика Общественного движения "Честно" Александра Салиженко, большинству населения нужны такие лозунги, так как для них тарифы действительно высоки, население хочет меньше платить, например, за коммунальные услуги или за проезд.

      Кандидат у президенти Олег Ляшко
      Кандидат в президенты Олег Ляшко

      Однако стоит отметить, что большинство из обещанного – это компетенция не президента, а – Рады и Правительства, а тарифам на проезд вообще занимается местная власть. Прерогатива главы государства – лишь внешняя политика и обороноспособность, однако кандидаты делают вид, что не в курсе.

      Что обещают кандидаты в президенты?

      Чаще всего обещают повысить минимальные пенсии и зарплаты. У каждого своя сумма – в гривнах, долларах или евро. Также почти все кандидаты обещают урегулировать вопрос тарифов, но только Сергей Каплин, Сергей Тарута, Юлия Тимошенко и Игорь Шевченко называют конкретные цифры.

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      "Очень много обещаний, которые кандидаты, скорее всего, не собираются выполнять. Кроме того, большинство этих обещаний можно описать простыми общими словами: благосостояние, справедливость, честность, богатство. Но кандидаты не описывают, каким образом они будут это делать", – добавил Александр Салиженко.

      Почему украинцев привлекает Зеленский?

      Украинцы хотят, чтобы сладкие для ушей обещания говорили совершенно новые лица. Именно поэтому в большинстве социологических исследований лидирует шоумен Владимир Зеленский, потому что сразу: и популист, и новичок в политике.

      Люди верят не Зеленскому, как человеку, как кандидату в президенты, люди верят этому Голобородько, который есть в сериале "Слуга народа". А настоящий Зеленский далек от политики,
      – сказал политический эксперт Тарас Козак.

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський
      Кандидат в президенты Владимир Зеленский

      По словам экспертов, Украину может постигнуть подобная ситуация с США. Люди, которые хотят простых ответов на сложные вопросы будут голосовать именно за Зеленского. И это на руку Путину, ведь комик беспринципный и уже заявил, что "готов договариваться хоть с чертом лысым" о мире в Украине.

      Почему американцы выбрали Дональда Трампа?

      • Не только украинцы симпатизируют популистам. Типичного представителя этого вида два года назад выбрали себе американцы – Дональд Трамп обещал все, а главное – снова сделать Америку великой. Для этого предлагал депортировать нелегалов, а с Мексикой построить стену.

      • Также Трамп хотел улучшить отношения с Россией, которые, мол, испортил его предшественник Барак Обама. А еще обещал снизить налоги и выйти из всех международных договоров, которые не приносят пользы. Именно поэтому большинство избирателей – клюнули.

      • Если за Хиллари Клинтон голосовали люди с высшим образованием, то за Трампа в основном люди малообразованные, с откровенно расистскими взглядами. Теперь каждый 10 избиратель Трампа разочарован ним.

      Какие главные даты выборов президента Украины 2019?
      Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. 8 марта станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Деньги Тарифы на газ Новости США Дональд Трамп Олег Ляшко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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