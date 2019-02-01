Кто такой Олег Ляшко: биография кандидата в президенты

Нардеп и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко – официально зарегистрированный кандидат в президенты Украины. На выборы Ляшко выдвигает его же "Радикальная партия". 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Олега Ляшко

Родился Олег Ляшко 3 декабря 1972 года в Чернигове.

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Образование – юридический факультет Харьковского государственного педагогического университета имени Григория Сковороды. Также окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международной бизнес".

Карьеру начал в должности скотовода колхоза "Прогресс" в Луганской области.

Работал журналистом и редактором ряда газет: "Молодая гвардия" (Киев), "Коммерческие вести", приложение "Политика" газеты "Правда Украины", газета "Политика" (закрыли за разглашение государственной тайны), "Свобода".

Кроме работы в СМИ в начале карьеры, в 2016 году Ляшко был ведущим программы "Правда Ляшко" на телеканале NewsONE.

Политическую карьеру Ляшко начал с того, что пытался пройти в Верховную Раду на выборах 2002 года, однако потерпел поражение.

Однако ему удалось стать нардепом в 2006 году от "Блока Юлии Тимошенко". В парламенте был председателем подкомитета по вопросам организации работы Верховной Рады Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР. Также был заместителем председателя Комитета по вопросам бюджета. А еще Ляшко возглавлял временную следственную комиссию Рады по расследованию возможных фактов нарушения закона в сфере имущественных, земельных, финансовых и других отношений тогдашним мэром Харькова Михаилом Добкиным и секретарем Харьковского горсовета Геннадием Кернесом.

В 2010 году Ляшко исключили из фракции БЮТ "за сотрудничество с коалицией большинства, в частности, за голосование за изменения в Конституции, закон о Кабинете Министров и регламенте Верховной Рады Украины". Перед этим вспыхнул известный скандал, когда в сети появилось видео допроса (в 1993 году) человека, похожего на Ляшко. На кадрах человек признается следователю, что вступал в гомосексуальные отношения с высокопоставленным чиновником по имени Борис в обмен на помощь в решении личных вопросов.

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В 2012 году Ляшко снова стал народным депутатом: был выдвиженцем "Радикальной партии". В этом составе парламента был заместителем председателя Комитета Рады по вопросам финансов и банковской деятельности.

В 2014 баллотировался в президенты Украины, однако тогда победу на выборах одержал Петр Порошенко. Но Ляшко удалось в третий раз стать нардепом на выборах того же года.

В 2015 году после голосования за децентрализацию Ляшко заявил о выходе его партии из коалиции и переходе в оппозицию. После голосования участвовал в кровавой драке под Радой, во время которого пострадал 131 правоохранитель.

Ляшко несколько раз попадал под суд. Так, в 1994 году его арестовали и засудили до 6 лет тюрьмы с конфискацией имущества по нескольким уголовным статьям: за хищение государственного и коллективного имущества в крупных размерах, самовольное присвоение власти и др. Ляшко отбывал наказание в Изяславской исправительной колонии, однако через год вышел на свободу по амнистии. А в 1998 году судимость была досрочно погашена.

В 2001 году Ляшко осудили уже за журналистскую деятельность: он получил условный срок. Тогда суд признал клеветой несколько материалов Ляшко конца 1990-х о бывшем в. о. вице-премьера Василия Дурдинца.

В 2017 году Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство из-за возможного незаконное обогащение Ляшко, однако дело до сих пор не завершено.

Ляшко неоднократно попадал в скандалы. Кроме скандальной видеозаписи (политик называл ее фальшивой), где похожий на политика человек рассказывает следователю прокуратуры о своей гомосексуальной связи с высокопоставленным чиновником, Ляшко не раз был участником драк в Верховной Раде. В 2011 году он дрался с первым заместителем председателя Верховной Рады Адамом Мартынюком, в 2014 году – с Игорем Еремеевым и Сергеем Мельничуком, в 2016 году – с Юрием Бойко.

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В 2012 году 16-летний Вадим Терещенко по организации защиты сексуальных меньшинств обвинил Ляшко в изнасиловании. В том же году политик попытался вывезти в Турцию 2 воспитанников ялтинского интерната 12 и 14 лет. Ляшко помешали это сделать.

Во время президентства Виктора Януковича Ляшко позиционировал себя как оппозиционный к режиму радикальный политик. Однако в 2013 году ведущий программы "Шустер Live" Савик Шустер заявил, что Ляшко в программу неоднократно подавался по приглашению Администрации Президента Януковича.

На сегодня Ляшко активно сотрудничает с олигархом Ринатом Ахметовым. Еще в 2013 году политик назвал бизнесмена "гарантом независимости Украины". В 2016 году журналисты выяснили, что Ляшко и Ахметов регулярно встречаются не на публике. В то же время Ляшко активно пиарит телеканал "Украина", который принадлежит Ахметову.

Деньги и имущество кандидата Ляшко. В своей декларации за 2017 год политик указал, что владеет домом в Козине на Киевщине. Общая площадь всего имения – 549 квадратных метров. В Ляшко также квартира в Киеве на 95 квадратных метров. Часть дома в Козине на 75 квадратных метров политик арендует у Аллы Савицкой. А еще Ляшко является владельцем офиса в столице на 182 квадратных метра.

Жена Ляшко Росита Сайранен обладает садовым (дачным) домом в Киеве на 296 квадратных метров и бесплатно пользуется летней кухней в Малой Александровке на Киевщине на 63 квадратных метра. Имеет она и земельный участок в Киеве на 605 квадратных метров.

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Относительно земли, то Ляшко владеет земельным участком в Козине на 6539 квадратных метров и несколькими участками в Княжичах на Киевщине по 2100 квадратных метров.

По поводу автомобилей, кандидат в президенты является владельцем Toyota Land Cruiser (2004 года выпуска) и арендует авто Toyota Land Cruiser 200 (2013 года выпуска). Жена Ляшко имеет авто Mercedes-Benz GLE 250 (2017 года выпуска).

Кроме того, Ляшко имеет коллекцию монет от НБУ и иностранных монет из драгоценных металлов, драгоценные вила, 4 дорогих часов, дорогостоящую беговую дорожку и велотренажер, три комплекта мебели. Жена политика обладает рядом ювелирных изделий: 4 парами сережек, 3 кольцами, крестиком, браслетом, колье.

У Ляшко есть также корпоративные права на ЗАО "Редакция газеты "Политика".

По поводу заработков, то за 2017 год политик получил 259 тысяч 308 гривен зарплаты за работу в парламенте. Кроме того, Ляшко получил 177 тысяч 906 гривен процентов от вкладов в банках и выиграл 571 тысячу 45 гривен, делая ставки на спорт. От сдачи имущества в аренду кандидат в президенты получил 1 миллион 871 тысячу гривен, еще 15 миллионов 911 тысяч гривен политик получил от продажи недвижимости.

Жена политика Росита получила 559 тысяч гривен от продажи движимого имущества и еще 25 тысяч 988 гривен страховых выплат.

На банковских счетах Ляшко сохраняет 4 миллиона 450 тысяч 67 гривен и 713 тысяч 444 доллара. В наличности политик имеет 839 тысяч гривен, 484 тысяч долларов и 70 тысяч евро. Жена кандидата в президенты сохраняет в наличных 209 тысяч гривен, 15 тысяч долларов и 20 тысяч евро.

Политическая программа кандидата в президенты Олега Ляшко. Программа называется "План Ляшко" и обещает, что в случае победы Ляшко на выборах, у каждого украинца будет "полный холодильник, в котором мясо водится ежедневно, а не только по праздникам".

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Политик обещает бороться за "работу для каждого, достойные доходы, справедливые цены и тарифы", искоренение бедности, государственное регулирование цен на лекарства и продукты, доступное жилье для молодежи, восстановление промышленности, уважение к Украине во всем мире.

Ляшко также обещает поднять социальные стандарты, снизить цену на газ и коммунальные тарифы, поддерживать национального производителя, эффективно управлять государственным имуществом, предложить дешевые кредиты, создать рабочие места и тому подобное.

Какие главные даты выборов президента Украины 2019?Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. 8 марта станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.