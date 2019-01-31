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      Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров

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      Выборы президента Украины 2019: ставки и прогноз букмекеров на выборы 2019
      Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров / 24 Канал

      Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Традиционно, кроме социологов, свои прогнозы на такие события делают и букмекеры.

      Президентские выборы-2019 станут рекордными по количеству зарегистрированных кандидатов – по состоянию на 31 марта их уже 26 человек. При этом среди зарегистрированных кандидатов еще нет одного из лидеров социологических опросов – действующего президента Петра Порошенко.

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      Большинство социологических опросов свидетельствуют в пользу кандидата от "Батькивщины" Юлии Тимошенко, однако крупнейшие украинские букмекерские конторы не спешат отдавать ей безоговорочную победу.

      В частности, по версии букмекерской компании "Фаворит", по состоянию на 31 января главным претендентом на победу 31 марта является действующий президент Петр Порошенко – коэффициент на его победу составляет 1,90. На втором месте – Юлия Тимошенко с коэффициентом 2,35, замыкает тройку шоумен Владимир Зеленский – 4,70. Значительно ниже шансы у экс-министра обороны Анатолия Гриценко (15,00), нардепов Юрия Бойко (20,00), Олега Ляшко (50,00), Александра Вилкула (150) и мэра Львова, лидера "Самопомичи" Андрея Садового (200 ). При этом наиболее вероятной парой во втором туре компания считает Порошенко-Тимошенко – вероятность этого противостояния оценивается с коэффициентом 1,42.

      Вибори президента: прогноз бумекерів
      Кто станет президентом Украины? Версия "Фаворит"

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      Bwin также отдает небольшое предпочтение Порошенко – ставки на него 31 января принимаются с коэффициентом 2,30, в то время как на Тимошенко – 2,50. На Зеленского ставки принимают с коэффициентом 4,50, далее следует Гриценко (15,00) и Садовый (34,00).


      Прогнозы букмекеров bwin на результаты президентских выборов

      Зато в "Пари-матч" коэффициенты на победу Тимошенко и Порошенко одинаковы – 2,30. Третьим идет Зеленский – 4,50, далее – Гриценко (9,00), Бойко (15,00), Садовый (25,00) и Ляшко (30,00). Также в конторе уверены в том, что без второго тура не обойтись – коэффициент на то, что президент в первом туре не изберут – 1,03.

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      Прогнозы "Пари-матч"

      Единственная контора, которая сейчас предпочитает Тимошенко – 1xbet. Коэффициент на победу лидера "Батькивщины" – 2,08, на победу Порошенко – 2,235. Третьим традиционно идет Зеленский (4,50), далее – Вадим Рабинович (8), Гриценко (9), Бойко (15), Садовый (25) и Ляшко (30).


      Кто победит на выборах президента Украины: версия 1xbet

      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Олег Ляшко Анатолий Гриценко Андрей Садовой Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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