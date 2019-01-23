Хто такий Юрій Бойко: що відомо про кандидата у президенти

Олігарх, нардеп, співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко подав документи до ЦВК 17 січня. Його зареєстрували кандидатом в президенти 22 січня. На вибори йде як самовисуванець. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Юрія Бойка

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Народився Юрій Бойко 9 жовтня 1958 року в Горлівці Донецької області.

Освіту здобув у Московському хіміко-технологічному інституті ім. Д. Менделєєва за спеціальністю інженер-хімік-технолог. Також здобув ступінь бакалавра у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля за фахом інженер-економіст.

Кар'єру розпочав з посади майстра виробничої дільниці на Рубіжанському хімічному заводі "Зоря". Згодом став генеральним директором того ж заводу.

У 2001 році вступив до партії Сергія Тігіпка "Трудова Україна", проте в політику особливо не заглиблювався.

За часів правління Леоніда Кучми 3 роки очолював НАК "Нафтогаз України" (2002 – 2005 роки). З цього моменту біографії розпочинається стрімке перевтілення Бойка з директора в олігарха.

За час керування "Нафтогазом" Юрія Бойка запідозрили у сумнівних схемах поставок природного газу з Росії і Середньої Азії. Згідно з даними розслідування Міністерства юстиції США, політик виявився одним із власників компанії "РосУкрЕнерго", яка у 2004 році займала позицію монополіста на газовому ринку України.

Юрій Бойко займав посаду Міністра палива та енергетики в урядах Азарова та Януковича. За цей час продовжував прокручувати збиткові схеми для української економіки. Відомо, що втрати від його діяльності становили приблизно 2 мільярди доларів.

У 2007 році стає народним депутатом за списком "Партії регіонів". Був активним членом "Партії регіонів".

У 2012 році Юрій Бойко призначений на посаду віце-прем'єр-міністра України.

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Фігурант грандіозного корупційного скандалу – "вишки Бойка"

Великого розголосу набула корупційна схема Юрія Бойка, пов'язана з закупівлею вишок. У 2011 році Державна компанія "Чорноморнафтогаз" придбала дві самопідіймальні бурові установки за перевищеною ціною. Підставні британська та латвійська фірми завищили справжню вартість вишок майже удвічі. За цією справою стояла ініціатива Юрія Бойка. Внаслідок такої оборудки держава втратила понад 400 мільйонів доларів.

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Юрій Бойко не вважає Росію країною-агресором

Кандидат Бойко славиться своїми дружніми стосунками із Російською Федерацією. Так, у червні 2016 року Бойко взяв участь у Петербурзькому економічному форумі, на якому заявляв, що приїхав налагодити стосунки між Україною і Росією.

18 січня 2018 року серед 36 депутатів голосував проти закону про визнання суверенітету України над окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

9 листопада 2018 року співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко і лідер партії "За життя" Вадим Рабинович підписали угоду про створення опозиційного об'єднання "Опозиційна платформа – За життя".

Гроші та майно кандидата Бойка

Юрій Бойко у своїй електронній декларації за 2017 рік задекларував 2 легкових автомобілі марки MERCEDES-BENZ 2006 року випуску та ВАЗ 1978 року випуску. Кандидат в президенти зареєстрував на себе дві земельні ділянки у Київській та Луганській області загальною площею 2552 квадратних метрів, а також квартиру на 37 квадратних метрів.

Натомість на дружину нардепа Віру Бойко задекларовано земельні ділянки на загальну площу 18 439 квадратних метрів. Також дружина кандидата є власницею квартири та житлового будинку в Україні загальною площею 958,8 квадратних метрів. До того ж, Віра Бойко володіє квартирою та машиномісцем, які розташовані в Росії.

Також у декларації нардепа Бойка задекларована квартира загальною площею 80,7 кв. м у Луганській області, співвласниками якої є кандидат у президенти спільно із дружиною Вірою Бойко, доньками Уляною і Ярославою Бойко, а також батьком Анатолієм Бойко.

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Передвиборча програма Юрія Бойка складається із таких пунктів:

завершити війну на Сході шляхом прямих переговорів із Росією;

відновити реальний сектор економіки, почати займатися власним виробництвом;

соціальна підтримка – зменшення космічних тарифів.

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?

Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.