Кто такой Юрий Бойко: что известно о кандидате в президенты

Олигарх, нардеп, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко подал документы в ЦИК 17 января. Его зарегистрировали кандидатом в президенты 22 января. На выборы идет как самовыдвиженец. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Юрия Бойко

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Родился Юрий Бойко 9 октября 1958 года в Горловке Донецкой области.

Образование получил в Московском химико-технологическом институте им. Д. Менделеева по специальности инженер-химик-технолог. Также получил степень бакалавра в Восточноукраинском национальном университете им. В. Даля по специальности инженер-экономист.

Карьеру начал с должности мастера производственного участка на Рубежанском химическом заводе "Заря". Впоследствии стал генеральным директором того же завода.

В 2001 году вступил в партию Сергея Тигипко "Трудовая Украина", однако в политику особо не углублялся.

Во времена правления Леонида Кучмы 3 года возглавлял НАК "Нафтогаз Украины" (2002 – 2005 годы). С этого момента биографии начинается стремительное превращение Бойко с директора в олигарха.

За время управления "Нафтогазом" Юрия Бойко заподозрили в сомнительных схемах поставок природного газа из России и Средней Азии. Согласно данным расследования Министерства юстиции США, политик оказался одним из владельцев компании "РосУкрЭнерго", которая в 2004 году занимала позицию монополиста на газовом рынке Украины.

Юрий Бойко занимал должность Министра топлива и энергетики в правительствах Азарова и Януковича. За это время продолжал прокручивать убыточные схемы для украинской экономики. Известно, что потери от его деятельности составили примерно 2 миллиарда долларов.

В 2007 году становится народным депутатом по списку "Партии регионов". Был активным членом "Партии регионов".

В 2012 году Юрий Бойко назначен на должность вице-премьер-министра Украины.

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Фигурант грандиозного коррупционного скандала – "вышки Бойко"

Большую огласку получила коррупционная схема Юрия Бойко, связанная с закупкой вышек. В 2011 году Государственная компания "Черноморнефтегаз" приобрела две самоподъемные буровые установки по завышенной цене. Подставные британская и латвийская фирмы завысили реальную стоимость вышек почти вдвое. По этому делу стояла инициатива Юрия Бойко. В результате такой сделки государство потеряло более 400 миллионов долларов.

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Юрий Бойко не считает Россию страной-агрессором

Кандидат Бойко славится своими дружескими отношениями с Российской Федерацией. Так, в июне 2016 года Бойко принял участие в Петербургском экономическом форуме, на котором заявлял, что приехал наладить отношения между Украиной и Россией.

18 января 2018 года среди 36 депутатов голосовал против закона о признании суверенитета Украины над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

9 ноября 2018 года сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании оппозиционного объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Деньги и имущество кандидата Бойко

Юрий Бойко в своей электронной декларации за 2017 год задекларировал 2 легковых автомобиля марки MERCEDES-BENZ 2006 года выпуска и ВАЗ 1978 выпуска. Кандидат в президенты зарегистрировал на себя два земельных участка в Киевской и Луганской области общей площадью 2552 квадратных метров, а также квартиру на 37 квадратных метров.

Зато на жену нардепа Веру Бойко задекларировано земельные участки на общую площадь 18 439 квадратных метров. Также супруга кандидата является владелицей квартиры и жилого дома в Украине общей площадью 958,8 квадратных метров. К тому же, Вера Бойко владеет квартирой и машиноместом, расположенными в России.

Также в декларации нардепа Бойко задекларирована квартира общей площадью 80,7 кв. м в Луганской области, совладельцами которой является кандидат в президенты совместно с женой Верой Бойко, дочерьми Ульяной и Ярославой Бойко, а также отцом Анатолием Бойко.

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Предвыборная программа Юрия Бойко состоит из следующих пунктов:

завершить войну на Востоке путем прямых переговоров с Россией;

восстановить реальный сектор экономики, начать заниматься собственным производством;

социальная поддержка – уменьшение космических тарифов.

Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?Президентские выборы пройдут в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.