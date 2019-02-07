Кто такая Юлия Тимошенко: биография кандидата в президенты

Нардеп и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – официально зарегистрированная кандидат в президенты Украины. На выборы Тимошенко выдвигает ее же партия "Батькивщина". 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Юлии Тимошенко

Родилась Юлия Тимошенко 27 ноября 1960 года в Днепре (бывшем Днепропетровске).

Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

Образование – Днепропетровский горный институт, факультет автоматики-телемеханики. Впоследствии перевелась на экономический факультет ДНУ. Получила диплом с отличием по специальности "Экономика труда" с квалификацией "инженер-экономист". Тимошенко 4 года работала по распределению на Днепровском машиностроительном заводе в должности инженера-экономиста.

Защитила в Киевском национальном экономическом университете кандидатскую диссертацию по специальности "08.02.03 – организация управления, планирования и регулирования экономики" на тему "Государственное регулирование налоговой системы".

Карьеру начала с того, что в конце 80-х годов в начале развития кооперативов с мужем открыла пункт видеопроката.

Впоследствии стала коммерческим директором молодежного центра "Терминал". По уставу эта структура также занималась видеопрокатом в летнем кинотеатре парка имени Шевченко (Днепр). Заработанный в "Терминале" капитал позволил Тимошенко создать еще один бизнес – торговлю нефтепродуктами через Российскую товарно-сырьевую биржу.

После этого Тимошенко стала коммерческим, а затем генеральным директором Корпорации "Украинский бензин". Компания стала монополистом в снабжении нефтепродуктов для сельского хозяйства Днепропетровской области.

В то же время муж Александр Тимошенко создал международную компанию "Сиаль", которая разрабатывала месторождения красного гранита. Оборот компании составил 84 миллиона долларов в год.

Читайте также: Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты

Впоследствии Корпорацию "Украинский бензин" перерегистрировали в промышленно-финансовую корпорацию "Единые энергетические системы Украины". Тимошенко была президентом этой компании, достигла годового объема продаж в 11 млрд долларов и имела монополию на торговлю российским природным газом в Украине.

В 1995 году Тимошенко задержали в аэропорту Запорожья при попытке вывезти валюту в размере 26 тысяч долларов при тогдашнем лимите в 500 долларов. Против нее и мужа открыли уголовные дела за контрабанду валюты. В 2002 году суд отменил эти постановления.

Политическую карьеру Тимошенко начала с того, что в 1997 году стала народным депутатом Украины. На тот момент была беспартийной. В парламенте стала членом Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.

Впоследствии стала первым заместителем председателя партии "Громада" Павла Лазаренко.

В 1998 году Тимошенко во второй раз стала нардепом от Всеукраинского объединения "Громада". В Раде была председателем бюджетного комитета.

В 1999 году организовала депутатскую фракцию "Батькивщина" в Раде. Была одним из основателей партии "Батькивщина", созданной позже. Через несколько месяцев Тимошенко была избрана председателем партии.

После этого стала вице-премьером по вопросам топливно-энергетического комплекса в правительстве тогдашнего премьера Виктора Ющенко.

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров

В 2000 году задержали и арестовали мужа Тимошенко и руководителя корпорации "Единые энергетические системы Украины". Кроме того, ГПУ открыла 2 дела в отношении самой Тимошенко как экс-президента корпорации за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Политику назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В 2001 году тогдашний президент Леонид Кучма отправил Тимошенко в отставку. Поэтому политик стала инициатором создания Форума национального спасения – общественного объединения, которое имело целью отстранить от власти режим Кучмы. В тот период Тимошенко арестовали за хищения (в бытность председателя ЕЭСУ) миллиарда долларов, предназначенных для оплаты российского газа. Однако впоследствии суд отменил санкцию на арест Тимошенко.

Что касается ареста мужа Тимошенко, то его освободили из-под стражи в 2001 году. Через 2 года суд признал незаконным и отменил решение о возбуждении уголовного дела в отношении супругов Тимошенко. Производства во всех уголовных делах были закрыты.

В 2001 году был создан Блок Юлии Тимошенко, который прошел в парламент на выборах 2002 года. В том же году Тимошенко вместе с другими оппозиционерами возглавляла акцию "Восстань, Украина!", направленную на сопротивление режиму Кучмы.

Кроме уголовных дел в Украине, в 2001 году против Тимошенко открыли дело еще и в России по обвинению в подкупе должностных лиц Минобороны РФ, когда политик возглавляла ЕЭСУ. Однако в 2005 году дело было закрыто за сроком давности.

Тимошенко и "Оранжевая революция"

В 2004 году партии "Наша Украина" под руководством Ющенко и БЮТ образовали коалицию "Сила народа". Тогда Ющенко пообещал назначить Тимошенко премьер-министром в случае его победы на президентских выборах.

По результатам голосования на президентских выборах 2004 года во второй тур вышли Ющенко и Янукович. Когда стало понятно, что выборы сфальсифицированы, оппозиция призвала людей к всенародному протесту. Так начались массовые протесты во всех городах Украины, крупнейший из которых – на Майдане Незалежности в Киеве, которые получили название "Оранжевая революция". Тимошенко стала одним из лидеров массовых протестов против фальсификации президентских выборов, часто выступала на Майдане, возглавляла колонны демонстрантов.

Читайте также: Полезные сайты для избирателей: что стоит узнать о кандидате, прежде чем голосовать

Впоследствии Верховный Суд Украины признал недействительными результаты второго тура президентских выборов. В результате повторного голосования во втором туре выборов победу одержал Ющенко.



Тимошенко с Ющенко во время "Оранжевой революции"

Как и обещал Ющенко, в 2005 году Тимошенко стала премьер-министром Украины. В том же году авторитетный американский журнал Forbes называл Тимошенко третьей по влиятельности женщиной планеты. Однако через несколько месяцев Ющенко отправил правительство Тимошенко в отставку. По мнению экс-премьера, президент это сделал под влиянием его окружения, "чтобы отвлечь внимание от обвинений его окружения в коррупции", а также потому, что рейтинг Тимошенко превысил популярность Ющенко.

Тимошенко переходит в оппозицию. А в следующем году БЮТ снова прошел в парламент. В результате политических интриг за полномочия были разрушены договоренности о создании Коалиции демократических сил.

В 2006 году в оппозицию уже перешел целый БЮТ. Это произошло после создания Кабмина Виктора Януковича.

В следующем году Тимошенко собрала в Киеве митинг, на котором звучали призывы к Ющенко распустить Верховную Раду и назначить перевыборы. Ющенко согласился и выдал соответствующий указ. После перевыборов БЮТ снова прошел в парламент.

В 2007 Тимошенко во второй раз стала премьер-министром. Второе премьерство политика пришлось на период мирового финансово-экономического кризиса. Чтобы стабилизировать государственные финансы, Тимошенко обратилась к МВФ за займом. Условием для займа было то, что Украина должна была до конца 2011 года сравнять цены на газ внутренней добычи и цены на импортируемый газ, а также прекратить дотирование цен на импортированный газ, который потребляли тепловые коммунальные предприятия.

Читайте также: Как кандидаты в президенты манипулируют украинцами: конкретные примеры

В 2008 году снова развалилась коалиция и президент вновь распустил парламент и назначил внеочередные выборы. БЮТ обжаловал это в суде и все завершилось образованием новой коалиции с участием фракций БЮТ, НУНС и Блока Литвина.

Тимошенко отозвала лицензию и аннулировала соглашение на разработку шельфа вблизи Керченского пролива с американской компанией Vanco Prikerchenska Ltd. Это повлекло почти полное прекращение разработки украинского Черноморского шельфа.

В 2008-2009 годах Верховная Рада дважды не поддержала инициативы Партии регионов о недоверии правительству Тимошенко.

Газовый конфликт между Россией и Украиной 2008-2009

К газовому конфликту между Украиной и Россией привело отсутствие контракта на поставку газа Украине в 2009 году и долг компании-посредника "РосУкрЭнерго" перед российской стороной в размере 2,4 миллиарда долларов. Тимошенко потребовала убрать "РосУкрЭнерго" с газового рынка и перейти на прямые контракты с Россией. В 2008 году цена на российский газ для Украины составляла 180 долларов за тысячу кубометров.

В 2008 году премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко подписали меморандум, который предусматривал ликвидацию посредников в торговле газом между странами и подробно определял условия будущих контрактов по поставкам газа в Украину на ближайшие годы.

Из-за долга "РосУкрЭнерго" ситуация в газовой сфере обострялась. Россия начала ультимативно требовать погашение долга, угрожая не подписать Договор о поставках газа в Украину на 2009 год. В свою очередь Ющенко потребовал от правительства Тимошенко, чтобы цена была не выше 205 долларов. Впоследствии он приказал не подписывать соглашение с "Газпромом".

Так, 1 января 2009 года "Газпром" полностью прекратил поставки газа в Украину и предложил поставлять газ по цене 450 долларов за тысячу кубометров. А Путин заявил о том, что цена газа для Украины составит 470 долларов.

После этого Путин и Тимошенко договорились о возобновлении транспортировки газа в Украину. Цена на российский газ для Украины тогда составила 232,98 доллара. Подписанные Тимошенко газовые соглашения с Россией оказались экономически невыгодными для Украины и их стали называть "кабальными". Кроме того, это привело к полной зависимости Украины от России, поскольку предполагало ежегодные торги за газ, исходя из базовой цены в 450 долларов.

Читайте также: Украинцы дорого заплатили за газовые контракты Тимошенко, – Фурса

Выборы президента Украины 2010

ВО "Батькивщина" выдвинула Тимошенко кандидатом в президенты, однако политик потерпела поражение, уступив Януковичу. У Тимошенко заявили о массовых системных нарушениях во время голосования и подсчета голосов во втором туре. Политик даже подала в суд, однако впоследствии отозвала свой иск.

Самые известные уголовные дела против Тимошенко

В 2010 году ГПУ обвинила Тимошенко в использовании средств, полученных по Киотскому протоколу на выплату пенсий украинцам в 2009 году. По правилам Киотского протокола, на эти средства надо было высаживать леса.

Второе известное дело против Тимошенко касается автомобилей скорой медицинской помощи для села. ГПУ обвинила Тимошенко в том, что тысяча автомобилей была приобретена в кредит, и их приобретение якобы не было предусмотрено в бюджете-2009.

В 2011 году дела по "киотским деньгам" и автомобилям "скорой" были приостановлены.

Однако в тот же год ГПУ открыла против Тимошенко дело по обвинению в превышении власти и служебных полномочий при заключении "газовых контрактов" с Россией в 2009 году. Тимошенко арестовали, суд признал ее виновной и приговорил к 7 годам тюрьмы с запретом занимать государственные должности в течение 3 лет. Суд также удовлетворил иск НАК "Нафтогаз Украины", который требовал от Тимошенко компенсации убытков, причиненных этой компании в результате подписания "газовых соглашений" в объеме 189,5 миллиона долларов.

Отбывала наказание в Качановской исправительной колонии № 54.

По мнению некоторых политических экспертов, Тимошенко была осуждена по указанию Януковича для устранения ее как главного конкурента от участия в предстоящих президентских выборах 2015 года.

После осуждения Тимошенко по "газовому делу" начали появляться новые уголовные дела против нее. Так, был возбужден ряд дел, связанных с ее деятельностью на посту руководителя ЕЭСУ. В этих делах Тимошенко судили в помещении медсанчасти СИЗО в течение 12 часов. Во время суда она лежала в постели, ей кололи обезболивающее. Суд постановил еще раз арестовать уже заключенную Тимошенко.

В Европе и США приговоры Тимошенко признали политически мотивированными, а Парламентская Ассамблея Совета Европы официально признала арестантку политзаключенной.

В феврале 2014 года суд закрыл дело по ЕЭСУ в связи с отказом прокурора от обвинения (за отсутствием состава преступления).

До ареста в 2011 году Тимошенко отличалась завидной работоспособностью и физической формой. Папарацци опубликовали репортаж, как Тимошенко бегает десятикилометровый кросс в воскресенье. Однако уже в первую неделю после ареста адвокаты Тимошенко заявили о появлении на ее теле синяков и потребовали в суде допуска к политику личного врача, который взял бы кровь для анализа. Впоследствии здоровье Тимошенко ухудшилось из-за трудно перенесенной ангины. Политик перестала ходить из-за болей в позвоночнике, а затем в нее была обнаружена межпозвонковая грыжа. Тимошенко перевели из камеры в медсанчасть СИЗО. С момента заключения политик трижды объявляла голодовку.

В 2013 году ГПУ вручила Тимошенко уведомление о подозрении в причастности к организации убийства бизнесмена и народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году. Однако впоследствии следствие было остановлено.

В 2014 году, после победы Евромайдана, Верховная Рада декриминализировала статью, по которой осудили Тимошенко, и одобрила постановление, по которому политик вышла на свободу. В тот же вечер политик на инвалидной коляске выступила с речью на Майдане Незалежности, где проходили протесты. Это выступление возмутило протестующих, ведь было неуместным в вечер, когда активисты прощались с убитыми активистами Майдана.



Тимошенко выступила на Майдане после освобождения из заключения

После этого Тимошенко отправилась на лечение в берлинскую клинику Charité.

В 2014 году ВО "Батькивщина" в очередной раз выдвинула Тимошенко кандидатом в президенты на внеочередных выборах. Однако политик снова потерпела поражение, а президентом тогда стал Петр Порошенко.

Поэтому Тимошенко пошла со своей командой на парламентские выборы и стала народным депутатом.

Деньги и имущество кандидата Тимошенко. В своей декларации за 2017 год политик указала, что арендует в Козине под Киевом дом своей сестры и пользуется 4 смежными участками.

Читайте также: Рейтинг политиков, которые больше всего лгали в 2018 году: инфографика

При этом два земельных участка принадлежат двоюродной сестре Тимошенко – Татьяне Шараповой и, согласно декларации, расположеныпод арендованным домом. Еще двумя участками, которые "граничат с объектом аренды", владеет тетя нардепа Антонина Ульяхина.

Доход Тимошенко за год составил 560 тысяч гривен, из которых 225,5 тысячи – депутатская зарплата.

Общий доход супругов Александра и Юлии Тимошенко составил более 4 миллионов гривен. Ее муж задекларировал доход от предпринимательства в размере почти 3 миллиона 400 тысяч гривен.

В собственности Тимошенко есть и ценные серьги, подвески, перстни, бусы – всего 8 позиций.

Собственной недвижимости, автомобилей и корпоративных прав, согласно декларации, у Тимошенко нет.

Политическая программа кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Программа называется "Новый курс". В ней Тимошенко обещает добиться организации "настоящего переговорного процесса и восстановления мира" по Будапештскому меморандуму. Возвращать оккупированные территории она собирается "военно-дипломатическим путем".

Тимошенко планирует осуществить "полную модернизацию ВСУ по стандартам НАТО" и ввести новый контракт для военных.

Что касается реинтеграции Крыма и Донбасса, то Тимошенко утверждает, что имеет план-альтернативу "минской формуле". Подробно о плане в программе не описано.

Читайте также: Почему украинцам не стоит верить популистским обещаниям кандидатов в президенты

Кандидат в президенты планирует изменить Конституцию, а именно ликвидировать неприкосновенности президента, судей, депутатов; уменьшить количество нардепов с 450 до 350; дать жителям страны полномочия проводить референдумы с целью изменения центральной и местной власти "в любой момент".

Населению также обещают отдать полномочия по избранию мировых судей и судей местных судов. Гражданам страны обещают предоставить право законодательной инициативы в форме петиций. Землю за пределами населенных пунктов обещают передать общинам.

Тимошенко обещает сменить "неэффективную политику НБУ в сфере монетарного, валютного и банковского регулирования".

Также кандидат обещает новую энергетическую политику. Условия для стремительного развития возобновляемой энергетики (солнечной, ветровой и т.д.), снижение тарифов на электроэнергию, демонополизацию импорта газа и биржевую торговлю всеми энергоресурсами. Также – "стремительное развитие" собственной угольной отрасли.

Главная стратегия аграрной политики – развитие и государственная поддержка фермерских хозяйств и малых и средних сельскохозяйственных предприятий. Также – "немедленное принятие" закона о введении для аграриев единого налога на гектар земли.

Тимошенко обещает ввести "оптимальную" налоговую систему. В плане мероприятий: реорганизация органов налоговой службы и ликвидация налоговой милиции, отмена налога на добавленную стоимость и введение налога на реализацию.

Через пять лет Тимошенко обещает достичь уровня средней зарплаты в Польше в долларовом эквиваленте. Что касается пенсий, то предполагается, что пенсионные взносы будут откладываться на личный счет каждого человека в госбанке в течение всего периода работы. Пенсионные сохранения ежегодно будут индексироваться на них будут начисляться проценты по депозитам. Государство будет гарантировать сохранение частных пенсионных счетов всеми своими ресурсами.

Тимошенко хочет ввести обязательное медицинское страхование за счет работодателей с одновременным уменьшением вдвое налоговой нагрузки на предприятия. Политик обещает повысить за 5 лет зарплаты украинских медиков к уровню зарплаты медиков в Польше, обещает полную модернизацию больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.

Читайте также: Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты

Политик заявляет, что снизит цену на газ вдвое (отсюда – уменьшение тарифов на тепло и горячую воду).

Что касается образования, то Тимошенко обещает возобновить программу бесплатного внешкольного развития, повысить зарплаты педагогам "до европейского уровня" за 5 лет.

Смотрите видео о Юлии Тимошенко

Какие главные даты выборов президента Украины 2019?

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. 8 марта станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.