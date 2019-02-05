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      Как кандидаты в президенты манипулируют украинцами: конкретные примеры

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      Ежедневно наше сознание подвергается чужому воздействию. Особенно в предвыборный период, ведь будущие кандидаты в президенты не брезгуют ничем – отвлекают внимание от настоящих проблем и подменяют понятия.

      Психологи выделяют несколько способов манипуляций политиков украинцами.

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      Первый способ – дихотомическое мышление. Это видение вещей как "черных или белых", мышление по типу "все или ничего". Как правило, проявляется, когда человек может создавать только две интерпретации действительности – плохую и хорошую.

      "Человеку необходимо принадлежать к любому сообществу, если ты не руководствуешься тем же мнением, которым руководствуется большинство, ты будто бы вне системы", – отметила психолог Екатерина Пронозова.

      Пример манипуляции с дихотомическим мышлением:

      Второй способ – замалчивание проблем. Это еще один распространенный способ манипуляции, когда желаемое выдают за действительное и умалчивают настоящие проблемы.

      "Политик хочет сосредоточить внимание на основных фактах – только моя политическая сила может решить все вопросы страны", – сказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

      Пример манипуляции с замалчиванием проблемы:

      Третий способ – манипуляция эмоциями. Это когда эмоции мешают объективному восприятию фактов и блокируют рациональный анализ. Это часто приводит к искаженному восприятию реальности.

      "Сейчас несколько кандидатов в президенты заявляют о необходимости возврата к смертной казни – это игра на эмоциях", – добавил Алексей Кошель.

      Пример манипулирования избирателем с помощью эмоций:

      Четвертый способ – повторение заявлений, даже если большинство не воспринимает того, что им насаждают, постоянное повторение делает свое дело.Некоторые политики сознательно замалчивают социально важные проблемы и акцентируют внимание на темах, в которых заинтересованы они сами.

      Как действующий президент, в своей кампании Петр Порошенко выбрал именно эти три темы, потому что использует свои возможности. Он единственный из кандидатов может позиционировать себя главнокомандующим и спасителем нации. Вера на бордах президента намекает на то, что именно он добился получения Томоса церковью. А язык должен символизировать разрыв с Россией.

      "В жизни он разговаривает на русском языке. А с верой, Порошенко много лет был прихожанином Московского патриархата. А армия возникла в 2014 году на пассионарном заряде добровольцев и волонтеров", – заявил политолог Сергей Гайдай.

      Пример манипуляции с помощью постоянного повторения заявлений:

      Пятый способ – обсуждение проблем, вместо того чтобы их решать. Одна из любимых тем украинских политиков – борьба с коррупцией.

      "Реальная коррупция – это схемы грабежа страны, которые люди получают, когда дорываются до большой власти. Петр Алексеевич и его окружение все эти схемы возглавляют", – сказал Гайдай.

      Пример манипуляции с помощью обсуждения проблемы:

      Таких примеров предвыборных манипуляций – множество; чтобы не поддаться их влиянию, эксперты советуют читать не заголовки, а тексты, и изучать предвыборные программы кандидатов вместо того, чтобы верить призывам и заявлениям.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Юлия Тимошенко Анатолий Гриценко Олег Ляшко
      Источник: 24 канал
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