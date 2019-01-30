Вмешательство России в президентские выборы: какие схемы будет использовать Кремль

До завершения регистрации кандидатов в президенты Украины остаются считанные дни. Пока они развернули большую рекламную компанию своих обещаний, собственный сценарий выборов в Украине продумывают и в Кремле.

Хакерские атаки, дезинформационные вбросы относительно невыгодных кандидатов, подрыв доверия к избирательному процессу – это вероятные инструменты, которые может использовать Россия, чтобы повлиять на выборы.

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Ради своего успеха Москва уже выделила своим спецслужбам дополнительные 350 миллионов американских долларов.

Учитывая массированные хакерские атаки на информационные ресурсы ЦИК в 2014 году, киберполицией были приняты дополнительные меры по противодействию таким явлениям. В частности налажено сотрудничество с самой избирательной комиссией,

– отметил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Пять лет назад во время президентских выборов хакеры атаковали сайт Центризбиркома. Несмотря на неудачу, российские пропагандистские телеканалы объявили фейковые результаты голосования. Якобы в Украине победил лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.



Хакерская атака на ЦИК в 2014 году

В России в этом году не пожалели денег для вмешательства в президентские выборы Украины.

Их задача – вернуть Украину в российскую орбиту влияния. Однако так, чтобы больше никаких "цветных революций". Для этого дополнительно в бюджет СВР, ФСБ и ГРУ выделено 350 миллионов долларов конкретно под наши выборы 2019 года,

– заявил глава Службы внешней разведки Егор Божок.

Как влиять на результаты волеизъявлений – в России знают хорошо.

Как Кремль вмешался в выборы США? Для того, чтобы расшатать общественное мнение на президентских выборах 2016 года в США, создавали множество фейковых страниц в Facebook и Twitter. А потом сотни ботов провоцировали к обсуждению чувствительных для США проблем – мигрантов и прав афроамериканцев. Электорат Клинтон склоняли не идти на волеизъявление, а тех, кто сомневается – голосовать за Трампа. Вскоре Facebook, в государствах, где готовятся к выборам, в частности, и в Украине, установит ограничения на политическую рекламу.

Россия будет влиять на сознание наших граждан другим путем, потому что украинцы гораздо меньше пользуются соцсетями, чем американцы.



Россия вмешалась в американские выборы через соцсети

"Настоящее российское влияние находится у тех кандидатов, которых финансирует Москва и которые регулярно ездят туда. Раздуваемый миф об эффективности ботов по влиянию россиян – гораздо меньшая угроза для Украины, чем Медведчук, который договорился с Банковой о сотрудничестве с ней и о своей деятельности в Украине", – подчеркнул политолог Сергей Гайдай.

Такого же мнения и один из главных российских оппозиционеров Константин Боровой.

Главные технологии, и они уже осуществляются, – это финансирование олигархов и кандидатур, которые устраивают Кремль. Еще информационные атаки против тех, кто их не устраивает. Это уже делается давно, очень активно используется фабрика троллей. Кроме того, как и в случае с США, это подрыв доверия к демократическим институтам. А главная задача была дискредитировать сам механизм демократических выборов,

– отметил российский оппозиционный деятель Константин Боровой.

Команда действующего украинского президента фактор вмешательства России в выборы использует в свою пользу. "Если не Порошенко – то Путин. Кто против Порошенко, тот агент Кремля" – такие идеи активно продвигают теперь президентские политтехнологи.