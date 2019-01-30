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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Вмешательство России в президентские выборы: какие схемы будет использовать Кремль

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      До завершения регистрации кандидатов в президенты Украины остаются считанные дни. Пока они развернули большую рекламную компанию своих обещаний, собственный сценарий выборов в Украине продумывают и в Кремле.

      Хакерские атаки, дезинформационные вбросы относительно невыгодных кандидатов, подрыв доверия к избирательному процессу – это вероятные инструменты, которые может использовать Россия, чтобы повлиять на выборы.

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      Ради своего успеха Москва уже выделила своим спецслужбам дополнительные 350 миллионов американских долларов.

      Учитывая массированные хакерские атаки на информационные ресурсы ЦИК в 2014 году, киберполицией были приняты дополнительные меры по противодействию таким явлениям. В частности налажено сотрудничество с самой избирательной комиссией,
      – отметил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

      Пять лет назад во время президентских выборов хакеры атаковали сайт Центризбиркома. Несмотря на неудачу, российские пропагандистские телеканалы объявили фейковые результаты голосования. Якобы в Украине победил лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

      Росія виброри Україна вибори президента ЦВК
      Хакерская атака на ЦИК в 2014 году

      В России в этом году не пожалели денег для вмешательства в президентские выборы Украины.

      Их задача – вернуть Украину в российскую орбиту влияния. Однако так, чтобы больше никаких "цветных революций". Для этого дополнительно в бюджет СВР, ФСБ и ГРУ выделено 350 миллионов долларов конкретно под наши выборы 2019 года,
      – заявил глава Службы внешней разведки Егор Божок.

      Как влиять на результаты волеизъявлений – в России знают хорошо.

      Как Кремль вмешался в выборы США? Для того, чтобы расшатать общественное мнение на президентских выборах 2016 года в США, создавали множество фейковых страниц в Facebook и Twitter. А потом сотни ботов провоцировали к обсуждению чувствительных для США проблем – мигрантов и прав афроамериканцев. Электорат Клинтон склоняли не идти на волеизъявление, а тех, кто сомневается – голосовать за Трампа. Вскоре Facebook, в государствах, где готовятся к выборам, в частности, и в Украине, установит ограничения на политическую рекламу.

      Россия будет влиять на сознание наших граждан другим путем, потому что украинцы гораздо меньше пользуются соцсетями, чем американцы.

      Росія вибори президента Трамп США Путін Хілларі втручання Росі ї у вибори
      Россия вмешалась в американские выборы через соцсети

      "Настоящее российское влияние находится у тех кандидатов, которых финансирует Москва и которые регулярно ездят туда. Раздуваемый миф об эффективности ботов по влиянию россиян – гораздо меньшая угроза для Украины, чем Медведчук, который договорился с Банковой о сотрудничестве с ней и о своей деятельности в Украине", – подчеркнул политолог Сергей Гайдай.

      Такого же мнения и один из главных российских оппозиционеров Константин Боровой.

      Главные технологии, и они уже осуществляются, – это финансирование олигархов и кандидатур, которые устраивают Кремль. Еще информационные атаки против тех, кто их не устраивает. Это уже делается давно, очень активно используется фабрика троллей. Кроме того, как и в случае с США, это подрыв доверия к демократическим институтам. А главная задача была дискредитировать сам механизм демократических выборов,
      – отметил российский оппозиционный деятель Константин Боровой.

      Команда действующего украинского президента фактор вмешательства России в выборы использует в свою пользу. "Если не Порошенко – то Путин. Кто против Порошенко, тот агент Кремля" – такие идеи активно продвигают теперь президентские политтехнологи.

      Теги: Владимир Путин Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости политики Новости России
      Источник: 24 Канал
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