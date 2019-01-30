Втручання Росії в президентські вибори: які схеми використовуватиме Кремль

До завершення реєстрації кандидатів у президенти України залишаються лічені дні. Поки вони розгорнули неябияку рекламну компанію своїх обіцянок, власний сценарій виборів в Україні продумують і в Кремлі.

Хакерські атаки, дезінформаційні вкиди щодо невигідних кандидатів, підрив довіри до виборчого процесу – це ймовірні інструменти, які може використати Росія, щоб вплинути на вибори.

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Задля свого успіху Москва уже виділила своїм спецслужбам додаткові 350 мільйонів американських доларів.

Враховуючи масовані хакерські атаки на інформаційні ресурси ЦВК у 2014 році, кіберполіцією було вжито додаткових заходів з протидії таким явищам. Зокрема налагоджено співпрацю з самою виборчою комісією,

– зазначив голова Нацполіції України Сергій Князєв.

П'ять років тому під час президентських виборів хакери атакували сайт Центрвиборчкому. Попри невдачу, російські пропагандистські телеканали оголосили фейкові результати голосування. Нібито в Україні переміг лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош.



Хакерська атака на ЦВК у 2014 році

У Росії цьогоріч не пошкодували й грошей для втручання у президентські вибори України.

Їх завдання – повернути Україну повністю в російську орбіту впливу. Проте так, щоб більше ніяких "кольорових революцій". Для цього додатково до бюджету СЗР, ФСБ і ГРУ виділено 350 мільйонів доларів конкретно під наші вибори 2019 року,

– заявив глава Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок.

Як впливати на результати волевиявлень у Росії знають добре.

Як Кремль втрутився у вибори США? Для того, щоб розхитати громадську думку на президентських виборах 2016 року у США, створювали безліч фейкових сторінок у Facebook і Twitter. А потім сотні ботів провокували до обговорень чутливих для США проблем – мігрантів і прав афроамериканців. Електорат Клінтон схиляли не йти на волевиявлення, а тих, хто сумнівається – голосувати за Трампа. Незабаром Facebook, у державах, де готуються до виборів, зокрема, і в України, встановить обмеження на політичну рекламу.

Росія впливатиме на свідомість наших громадян іншим шляхом, бо українці набагато менше користуються соцмережами ніж американці.



Росія втрутилася у американські вибори через соцмережі

"Справжній російський вплив знаходиться у тих кандидатів, яких фінансує Москва і які регулярно їздять туди. Роздуваємий міф про ефективність ботів по впливу російських – значно менша загроза для України, ніж Медведчук, який домовився з Банковою про співпрацю з нею і про свою діяльність в Україні", – наголосив політолог Сергій Гайдай.

Такої ж думки і один із головних російських опозиціонерів Костянтин Боровий.

Головні технології, і вони вже здійснюються, – це фінансування олігархів і кандидатур, які влаштовують Кремль. Ще інформаційні атаки проти тих, хто їх не влаштовує. Це вже робиться давно, дуже активно використовується фабрика тролей. Крім того, як і у випадку з США, це підрив довіри до демократичних інститутів. А головне завдання було дискредитувати сам механізм демократичних виборів,

– зазначив російський опозиційний діяч Констянтин Боровий.

Команда ж чинного українського президента фактор втручання Росії у вибори використовує на власну користь. "Якщо не Порошенко – то Путін. Хто проти Порошенка, той агент Кремля" – такі ідеї активно просувають тепер президентські політехнологи.