13:55
30 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, 29 січня
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, 29 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Втручання Росії в президентські вибори: які схеми використовуватиме Кремль

      45 Читать новость на русском

      До завершення реєстрації кандидатів у президенти України залишаються лічені дні. Поки вони розгорнули неябияку рекламну компанію своїх обіцянок, власний сценарій виборів в Україні продумують і в Кремлі.

      Хакерські атаки, дезінформаційні вкиди щодо невигідних кандидатів, підрив довіри до виборчого процесу – це ймовірні інструменти, які може використати Росія, щоб вплинути на вибори.

      Читайте також: Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками

      Задля свого успіху Москва уже виділила своїм спецслужбам додаткові 350 мільйонів американських доларів.

      Враховуючи масовані хакерські атаки на інформаційні ресурси ЦВК у 2014 році, кіберполіцією було вжито додаткових заходів з протидії таким явищам. Зокрема налагоджено співпрацю з самою виборчою комісією,
      – зазначив голова Нацполіції України Сергій Князєв.

      П'ять років тому під час президентських виборів хакери атакували сайт Центрвиборчкому. Попри невдачу, російські пропагандистські телеканали оголосили фейкові результати голосування. Нібито в Україні переміг лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош.

      Росія виброри Україна вибори президента ЦВК
      Хакерська атака на ЦВК у 2014 році

      У Росії цьогоріч не пошкодували й грошей для втручання у президентські вибори України.

      Їх завдання – повернути Україну повністю в російську орбіту впливу. Проте так, щоб більше ніяких "кольорових революцій". Для цього додатково до бюджету СЗР, ФСБ і ГРУ виділено 350 мільйонів доларів конкретно під наші вибори 2019 року,
      – заявив глава Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок.

      Як впливати на результати волевиявлень у Росії знають добре.

      Як Кремль втрутився у вибори США? Для того, щоб розхитати громадську думку на президентських виборах 2016 року у США, створювали безліч фейкових сторінок у Facebook і Twitter. А потім сотні ботів провокували до обговорень чутливих для США проблем – мігрантів і прав афроамериканців. Електорат Клінтон схиляли не йти на волевиявлення, а тих, хто сумнівається – голосувати за Трампа. Незабаром Facebook, у державах, де готуються до виборів, зокрема, і в України, встановить обмеження на політичну рекламу.

      Росія впливатиме на свідомість наших громадян іншим шляхом, бо українці набагато менше користуються соцмережами ніж американці.

      Росія вибори президента Трамп США Путін Хілларі втручання Росі ї у вибори
      Росія втрутилася у американські вибори через соцмережі

      "Справжній російський вплив знаходиться у тих кандидатів, яких фінансує Москва і які регулярно їздять туди. Роздуваємий міф про ефективність ботів по впливу російських – значно менша загроза для України, ніж Медведчук, який домовився з Банковою про співпрацю з нею і про свою діяльність в Україні", – наголосив політолог Сергій Гайдай.

      Такої ж думки і один із головних російських опозиціонерів Костянтин Боровий.

      Головні технології, і вони вже здійснюються, – це фінансування олігархів і кандидатур, які влаштовують Кремль. Ще інформаційні атаки проти тих, хто їх не влаштовує. Це вже робиться давно, дуже активно використовується фабрика тролей. Крім того, як і у випадку з США, це підрив довіри до демократичних інститутів. А головне завдання було дискредитувати сам механізм демократичних виборів,
      – зазначив російський опозиційний діяч Констянтин Боровий.

      Команда ж чинного українського президента фактор втручання Росії у вибори використовує на власну користь. "Якщо не Порошенко – то Путін. Хто проти Порошенка, той агент Кремля" – такі ідеї активно просувають тепер президентські політехнологи.

      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Президентські вибори 2019 Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      сьогодні , 13:00 Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      Олександра Дрік 321
      Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      сьогодні , 12:03 Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      Блог Медіа 163
      Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      сьогодні , 11:25 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      11063
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сьогодні , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 2524
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сьогодні , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 4013
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
       23 березня 2018 , 12:01
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Де панують політичні амбіції, елементарна логіка впадає в летаргію, – Джангіров
       12 грудня 2018 , 16:04
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук