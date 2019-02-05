Як кандидати у президенти маніпулюють українцями: конкретні приклади

Щодня наша свідомість піддається чужому впливу. Особливо, у передвиборчий період, адже майбутні кандидати у президенти не гребують нічим – відволікають увагу від справжніх проблем та підміняють поняття.

Психологи виділяють кілька способів маніпуляцій політиків українцями.

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Перший спосіб – дихотомічне мислення. Це бачення речей, як "чорних або білих", мислення по типу все або нічого. Як правило, виявляється, коли людина може створювати тільки дві інтерпретації дійсності — погану і хорошу.

"Людині необхідно приналежати до будь-якої спільноти, якщо ти не керуєшся тією самою думкою, якою керується більшість, ти ніби-то поза системою", – зазначила психолог Катерина Пронозова.

Приклад маніпуляції з дихотомічним мисленням:

Другий спосіб – замовчування проблем. Це ще один поширений спосіб маніпуляції, коли бажане видають за дійсне та замовчують справжні проблеми.



"Політик хоче зосередити увагу на основних фактах – лише моя політична сила може вирішити всі питання країни", – сказав голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Приклад маніпуляції з замовчуванням проблеми:

Третій спосіб – маніпуляція емоціями. Це коли емоції заважають об’єктивному сприйняттю фактів і блокують раціональний аналіз. Це часто призводить до спотвореного сприйняття реальності.

"Зараз кілька кандидатів в президенти заявляють про необхідність повернення до смертної кари – це гра на емоціях", – додав Олексій Кошель.

Приклад маніпулювання виборцем за допомогою емоцій:

Четвертий спосіб – повторювання заяв, навіть, якщо більшість не сприймає того, що їм насаджують, постійне повторювання робить свою справу.Деякі політики свідомо замовчують соціально важливі проблеми і акцентують увагу на темах, у яких зацікавлені вони самі.

Як чинний президент у своїй кампанії. Петро Порошенко обрав саме ці три теми, бо використовує свої можливості. Він єдиний з кандидатів може позиціонувати себе головнокомандувачем і рятівником нації. Віра на бордах президента натякає на те, що саме він домігся отримання Томосу церквою. А мова має символізувати розрив з Росією.

"В житті він розмовляє російською мовою. А з вірою, Порошенко багато років був прихожанином Московського патріархату. А армія виникла в 2014 році на пасіонарному заряді добровольців та волонтерів", – заявив політолог Сергій Гайдай.

Приклад маніпуляції за допомогою постійного повторення заяв:

П'ятий спосіб – обговорення проблем, замість того щоб їх вирішувати. Одна із улюблених тем українських політиків – боротьба з корупцією.

"Реальна корупція – це ті схеми грабунку країни, які люди отримують, коли дориваються до великої влади. Петро Олексійович і його оточення всі ці схеми очолюють", – сказав Гайдай.

Приклад маніпуляції за допомогою обговорення проблеми:

Таких прикладів передвиборчих маніпуляцій – безліч, щоб не піддатися їх впливу, експерти радять читати не заголовки, а тексти і вивчати передвиборчі програми кандидатів замість того, щоби вірити закликам та заявам.