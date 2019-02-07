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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Рейтинг политиков, которые больше всего лгали в 2018 году: инфографика

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      Рейтинг политиков, которые больше всего врали в 2018 году
      Рейтинг политиков, которые больше всего врали в 2018 году / Фото из открытых источников

      Весь 2018 год кандидаты в президенты и лидеры политических партий засевали украинцев обещаниями. Однако из проверенных 1962 высказываний половина – это манипуляции, ложь и преувеличения.

      Проект  VoxCheck сделал анализ высказываний украинских топ-политиков в течение предвыборного 2018 года. В пятерку "Рейтинга манипуляторов и лжецов" вошли Юлия Тимошенко, Вадим Рабинович, Олег Ляшко, Юрий Бойко и Петр Порошенко.

      рейцтинг брехінв

      Рейтинг лжецов и манипуляторов 2018 года

      Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК

      Юлия Тимошенко

      В 2018 году лидер "Батькивщины" утверждала, что госдолг Украины достиг 82% ВВП. Однако эти данные были актуальны два года назад и с тех пор этот показатель снизился до почти 60%.

      Юлія Тимошенко
      Юлия Тимошенко

      Тимошенко неоднократно комментировала тему газа, но порой весьма неуклюже. Однако она никогда не упоминала о высоких ценах и принципе "бери или плати", которые Украина получила тогда на закупку газа от России в 2009 году.

      Я отвечаю за каждую букву этих (газовых) контрактов, и я вам говорю, что это была реальная свобода, это было многократное увеличение стоимости транзита российского газа через Украину,
      – сказала Тимошенко на Форуме YES.

      Это неправда, ведь в результате тариф на транзит вырос менее чем вдвое, но цена на газ выросла.

      Читайте также: Как кандидаты в президенты манипулируют украинцами: конкретные примеры

      Цитатой года можно считать заявление, что цены на газ можно снизить в два раза. Однако такое решение негативно повлияет на экономику, но насколько негативно – доподлинно неизвестно. Что интересно, весь 2018 год Тимошенко критиковала действия властей. Начиная работой ЦИК и заканчивая темами, за которые отвечают конкретные министерства.

      Что стоит знать о Юлии Тимошенко: смотрите видео

      Вадим Рабинович

      В 2018 году Рабинович в своей телепрограмме на "112 канале" чаще всего и наиболее ярко выражал симпатии к России и очень тосковал по СССР. К примеру, чиновники несколько раз подчеркивал, что пенсионеры Беларуси и РФ не платят за коммуналку. Однако это оказалось неправдой.

      рабінович
      Вадим Рабинович

      Всем людям, которые вышли на пенсию, сняты коммунальные платежи. Это сделала Беларусь. Я уже не говорю про Россию, чтобы не говорили, что мы с ней воюем. Хотя они сделали то же самое после 70 лет,
      – отметил Рабинович в эфире NewsOne.

      Чиновник активно ссылался на российские источники информации об Украине. К примеру, он приводил расчеты руководителя московского Союза политзаключенных Ларисы Шеслер. К примеру, согласно ее данным, в Украине, мол, осталось 24 миллиона людей.

      Существует европейская оценка потребления хлеба. За потреблением хлеба, европейская организация считает, что у нас в стране живет 24 миллиона человек,
      – заявил политик.

      На самом деле, если считать "хлебным методом", то людей в Украине окажется еще меньше: не 24, а 10,9 миллиона человек. В отличие от других, политик не стесняется резких высказываний.

      Я не знаю, какими моральными уродами надо быть, накануне катастрофического повышения цен на газ и окончательного добивания экономики, чтобы заниматься вот этой вот ерундой. Они жрут ваши деньги,
      высказался чиновник о депутатах в Раде.

      Что стоит знать о Вадиме Рабиновиче: смотрите видео

      Олег Ляшко

      За предвыборный год Олег Ляшко чаще всего щеголял собственными законодательными инициативами или законопроектами своей партии. Любимой темой Ляшко является Ассоциация Украины с ЕС, которую он нещадно критикует. Политик давно отстаивает мораторий. Радикал любит ссылаться на опыт Польши.

      Польша имеет такой же объем лесов, как и Украина. Но Украина продает продукции из древесины на 2 миллиарда долларов ежегодно, а Польша на 20 миллиардов долларов ежегодно – в десять раз больше,
      – заявил лидер "Радикальной партии".

      Правда, Польша зарабатывает своем лесу 4,3 миллиарда долларов, а не 20 миллиардов долларов, а потому эти утверждения являются ложными.

      ляшко олег
      Олег Ляшко

      Больше всего Ляшко врет в своих речах, когда вспоминает о пенсиях, финансировании онкологии, импорте мяса, экспорте зерновых, тарифах на газ, эмиграции и бедности и так далее.

      Юрий Бойко

      Одна из самых любимых тем бывшего министра энергетики Юрия Бойко является, конечно, газ. Однако утверждение в этой теме бывают правдивыми лишь в трети случаев.

      юрій Бойко
      Юрий Бойко

      Петр Порошенко

      Действующий президент может манипулировать и врать, когда получает неудобные вопросы. Когда же речь идет о текстах, подготовленных пресс-службой президента, то ошибок там не найдешь. Похожая ситуация с Владимиром Гройсманом: его сообщения в соцсетях выверенные и вполне корректны, а вот устная речь – не всегда.

      Петро Порошенко
      Петр Порошенко

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Юрий Бойко Олег Ляшко Петр Порошенко Вадим Рабинович Юлия Тимошенко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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