Рейтинг топ-політиків, які найбільше брехали у 2018 році: інфографіка

Весь 2018 рік кандидати в президенти та лідери політичних партій засівали українців обіцянками. Однак з перевірених 1962 висловлювань половина – це маніпуляції, брехня та перебільшення.

Проект VoxCheck зробив аналіз висловлювань українських топ-політиків протягом передвиборчого 2018 року. В п'ятірку "Рейтингу маніпуляторів та брехунів" увійшли Юлія Тимошенко, Вадим Рабінович, Олег Ляшко, Юрій Бойко та Петро Порошенко.



Рейтинг брехунів та маніпуляторів 2018 року

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Юлія Тимошенко

У 2018 році лідерка "Батьківщини" стверджувала, що держборг України сягнув 82% ВВП. Однак ці дані були актуальними два роки тому й відтоді цей показник знизився до майже 60%.



Юлія Тимошенко

Тимошенко неодноразово коментувала тему газу, але часом досить незграбно. Однак вона ніколи не згадувала про високі ціни та принцип "бери або плати", які Україна отримала тоді на закупівлю газу від Росії у 2009 році.

Я відповідаю за кожну літеру цих (газових) контрактів, і я вам говорю, що це була реальна свобода, це було багаторазове збільшення вартості транзиту російського газу через Україну,

– сказала Тимошенко на Форумі YES.

Це неправда, адже в результаті тариф на транзит зріс менше ніж вдвічі, але ціна на газ зросла.

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Цитатою року можна вважати заяву, що ціни на газ можна знизити вдвічі. Однак таке рішення негативно вплине на економіку, але наскільки негативно – достеменно невідомо. Що цікаво, весь 2018 рік Тимошенко критикувала дії чинної влади. Починаючи роботою ЦВК і закінчуючи темами, за які відповідають конкретні міністерства.

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Вадим Рабінович

У 2018 році Рабінович у своїй телепрограмі на "112 каналі" найчастіше і найвідвертіше висловлював симпатії до Росії та дуже сумував за СРСР. До прикладу, чиновники декілька разів наголошував, що пенсіонери Білорусі та РФ не платять за комуналку. Однак це виявилось не правдою.



Вадим Рабінович

Всім людям, які вийшли на пенсію, зняті комунальні платежі. Це зробила Білорусь. Я вже не говорю про Росію, щоб не казали, що ми з нею воюємо. Хоча вони зробили те ж саме після 70 років,

– зазначив Рабінович в ефірі NewsOne.

Чиновник активно посилався на російські джерела інформації про Україну. До прикладу, він наводив розрахунки керівника московського Союзу політв'язнів Лариси Шеслер. До прикладу, згідно з її даними, в Україні, мовляв, залишилося 24 мільйонів людей.

Існує європейська оцінка щодо споживання хліба. За споживанням хліба, європейська організація вважає, що у нас в країні живе 24 мільйонів осіб,

– заявив політик.

Насправді, якщо рахувати за "хлібним методом", то людей в Україні виявиться ще менше: не 24, а 10,9 мільйона людей. На відміну від інших, політик не соромиться різких висловлювань.

Я не знаю, якими моральними виродками треба бути, напередодні катастрофічного підвищення цін на газ та остаточного добивання економіки, аби займатися ось цієї ось нісенітницею. Вони жеруть ваші гроші,

– висловився чиновник про депутатів у Раді.

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Олег Ляшко

За передвиборчий рік Олег Ляшко найчастіше хизувався власними законодавчими ініціативами або законопроектами своєї партії. Улюбленою темою Ляшка є Асоціація України з ЄС, яку він нещадно критикує. Політик давно відстоює мораторій. Радикал любить посилатись на досвід Польщі.

Польща має такий самий обсяг лісів як і Україна. Але Україна продає продукції з деревини на 2 мільярди щороку доларів, а Польща на 20 мільярдів доларів щороку – у десять разів більше,

– заявив лідер "Радикальної партії".

Щоправда, Польща заробляє своєму лісі 4,3 мільярда доларів, а не 20 мільярдів доларів, а тому ці твердження є неправдивими.



Олег Ляшко

Найбільше Ляшко бреше у своїх промовах, коли згадує про пенсію, фінансування онкології, імпорт м’яса, експорт зернових, тарифи на газ, еміграція та бідність тощо.

Юрій Бойко

Одна з найулюбленіших тем колишнього міністра енергетики Юрія Бойка є, звісно, що газ. Однак твердження в цій темі бувають правдивими лише в третині випадків.



Юрій Бойко

Петро Порошенко

Чинний президент може маніпулювати та брехати, коли отримує незручні питання. Коли ж ідеться про тексти, підготовлені прес-службою президента, то помилок там не знайдеш. Схожа ситуація з Володимиром Гройсманом: його дописи в соцмережах вивірені та цілком коректні, а от усна мова – не завжди.



Петро Порошенко

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