Кто такой Руслан Кошулинский: биография кандидата в президенты

Руслан Кошулинский – официально зарегистрированный кандидат в президенты Украины. На выборы Кошулинского выдвигает ВО "Свобода", его кандидатуру также поддержали Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14" и Организация украинских националистов. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Руслана Кошулинского

Родился Руслан Кошулинский 9 сентября 1969 года во Львове.

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Образование – технологический факультет Кооперативного техникума в Львове и Тернопольский государственный экономический университет по направлению "Право" (получил квалификацию бакалавра).

Карьеру начал на должности заведующего производством в ресторане-отеле "Беркут" на Яблунецком перевале.

После того занялся бизнесом, а в середине 90-х уехал на несколько лет работать в Тайгу, на север Красноярского края России. Там он работал поваром в артели, которая добывала золото.

В 1996 году Кошулинский стал членом "Социал-национальной партии Украины" (сегодня – Всеукраинское объединение "Свобода").

Работал заведующим производством государственного предприятия "Турист" во Львове.

В 2001 году стал помощником-консультантом тогдашнего народного депутата Украины Олега Тягнибока, который является лидером "Свободы".

Был заместителем председателя правления Объединения совладельцев домов молодежного жилого комплекса "Прогресс" в Львове.

После этого год был физическим лицом-предпринимателем в "Поступе".

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Политическая карьера. Летом 2008 года Кошулинский стал заместителем председателя ВО "Свобода".

В 2010-2012 годах был председателем фракции ВО "Свобода" во Львовском городском совете, член постоянной депутатской комиссии финансов и планирования бюджета.

В 2012 году стал народным депутатом Украины, пройдя в парламент по списку "Свободы". В том же году Кошулинского избрали заместителем председателя Верховной Рады.



Кошулинский на должности заместителя председателя парламента

Принимал активное участие в Революции Достоинства. 20 февраля 2014 года собрал заседание Верховной Рады, чтобы прекратить массовые расстрелы протестующих на Майдане Независимости в Киеве. В тот день на предложение Кошулинского нардепы проголосовали за устранение тогдашнего президента Виктора Януковича от власти и возвращение спецподразделения "Беркут" на места дислокации. Эти решения парламента дали основания мировому сообществу признать легитимной смену власти в Украине.

В течение 20-21 февраля 2014 года Кошулинский единолично руководил Украиной. Возглавлял временную специальную комиссию по подготовке проекта закона о развитии и применении языков в Украине (4 марта 2014 года).

После победы Майдана, осенью 2014 года состоялись досрочные выборы в Верховную Раду, однако "Свобода" с Кошулинским в парламент не попали.

Зимой 2015 года политик получил повестку в армию, принял присягу и прошел 26-дневный обучающий курс на Яворовском полигоне на Львовщине.

После этого Кошулинский вместе с однопартийцами Алексеем Кайдой и Маркияном Лопачаком отправились артиллеристом в зону Антитеррористической операции на Донбассе в составе 44-й артиллерийской бригады. Проходил службу на Донбассе в звании старшего сержанта. Является участником объединения "Легион Свободы".

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Кошулинский с побратимом на службе в зоне АТО на Донбассе

Закончил службу на Донбассе, чтобы принять участие в выборах городского головы Львова от ВО "Свобода". Сумел пройти во второй тур, но уступил победу действующему мэру города Андрею Садовому.

Стал депутатом Львовского областного совета. В 2018 году инициировал законопроект "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области". Так, на территории Львовщины запретили публичную трансляцию русскоязычных фильмов, музыки и прочего.

Осенью 2018 года ВО "Свобода", Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14" и Организация украинских националистов выдвинули Кошулинского единым кандидатом в президенты Украины от националистических сил. Его, также как единого кандидата, поддержал командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

Деньги и имущество кандидата Кошулинского. В своей электронной декларации за 2017 год кандидат в президенты указал, что владеет автомобилем автомобиль ЗАЗ 968М (1985 года выпуска), прицепом к нему за 370 гривен, электромобилем Nissan LEAF (2013 года выпуска) и домом в Львове площадью 235 квадратных метров.

У Кошулинского также есть земельный участок в Львове площадью 334 квадратных метра, теплица на квадратный метр и беседка на 18 квадратных метров.

Относительно заработков, то политик указал свою годовую зарплату в размере 22 тысячи 458 гривен во львовской организации ВО "Свобода", зарплату жены Марии Кошулинской в компании "Галичфарм" в размере 129 тысяч 798 гривен, а также полученные проценты в банках на общую сумму 2 тысячи 245 гривен.

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Кошулинский стал единым кандидатом в президенты от националистических сил

Политическая программа кандидата в президенты Руслана Кошулинского. Политик обещает "ответственное народовластие, вместо диктатуры олигархов", открытие архивов КГБ СССР, внедрение обязательной проверки госслужащих, кандидатов на выборные должности с помощью "детектора лжи" на причастность к коррупционным действиям, сепаратизму, сотрудничеству с иностранными спецслужбами и наличие гражданства других государств.

Кошулинский предлагает отменить неприкосновенность президента Украины, народных депутатов и судей, назначать на государственные должности специалистов, отобранных на открытом конкурсе по принципам патриотизма и профессионализма, принять закон об отзыве судей, чиновников и депутатов всех уровней.

Политик также планирует запретить платную политическую рекламу в СМИ за три месяца до начала и на протяжении всей избирательной кампании; лишать мандата нардепов за "кнопкодавство" и отсутствие во время работы парламента без уважительных причин.

Кандидат в президенты также хочет вернуть деньги из оффшоров, ликвидировать схемы вывода денег из Украины и избежания уплаты налогов, ликвидировать частные монополии и картели, установить государственный контроль над естественными монополиями. Кошулинский также декларирует, что государству будут возвращены ранее приватизированные госпредприятия.

Политик хочет принять новый Налоговый кодекс, ввести единый социальный налог на доходы граждан по прогрессивной шкале налогообложения, запретить торговлю землей. Обещает ликвидировать коррупционные схемы при формировании тарифов и предоставлять газ и электроэнергию для населения по себестоимости.

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Кошулинский обещает увеличивать размер выплат украинским семьям в связи с рождением каждого следующего ребенка, соответственно с инфляцией и ростом цен на детские товары.

Политик не указывает, как именно планирует возвращать под контроль Украины оккупированные Крым и Донбасс. При этом заявляет, что готов признать Россию государством-агрессором и расторгнуть дипломатические отношения с ней, а также все международные договоры с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации украинских территорий.

Как будут проходить выборы президента Украины? 8 февраля ЦИК завершила регистрировать кандидатов в президенты (таковых 44), а окончательный перечень кандидатов станет известен 8 марта. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если же станет необходимо провести второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.