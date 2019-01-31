В ЕС, НАТО или снова в Россию: что предлагают кандидаты в президенты

24 канал решил проанализировать реалистичность обещаний ТОП-10 претендентов на пост главы государства. Тема внешнеполитического выбора для украинцев сих пор актуальна.

Какие внешнеполитические ориентиры предлагают кандидаты в президенты, – далее в материале 24 канала.

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В Украине все больше сторонников ЕС и НАТО

Согласно опросу, проведенному фондом "Демократические инициативы имени Кучерива", в последние годы общественное мнение относительно выбора внешнеполитических ориентаций стабильно. В декабре 2014 года 57% выбирали ориентацию на вступление в ЕС и 16% – на Таможенный союз, в декабре 2015 года – соответственно, 56% и 13%, в декабре 2016 года – 58% и 11%, в декабре 2017 года – 59 % и 11% и в декабре 2018 года – 59% и 12,5%.

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Большинство населения считает, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО – так считают 46% (в 2017 году – 38,5%) и еще 3% надеются на военный союз с США. За внеблоковый статус выступают 24% (29% в 2017 году), а поддержка военного союза с Россией и другими странами СНГ составляет всего 7% (5% в 2017 году).



После нападения России количество сторонников НАТО и ЕС в Украине растет

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 69% населения. Среди участников референдума 70% проголосовали бы "за" (66% в 2017 году), 28% – против (26% в 2017 году), а 4% не определились (6% в 2017 году).

Надо заметить, что Верховная Рада 22 ноября 2018 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, который закрепляет стремление Украины к полноценному членству в Евросоюзе и НАТО.

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Евроцентристы и колониальные вассалы

По словам директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, кандидатов в президенты можно разделить на две группы, если говорить об их внешнеполитических ориентирах. Первая – евроцентристы, которые видят Украину развитой, демократической, членом ЕС и НАТО. Вторая – колониальные вассалы, которые зависят от России и сделают все, что скажет Путин.

Раскол во внешних взглядах украинцев логичен в силу исторических обстоятельств. Но эта линия раскола сдвинулась на оккупированные территории Донбасса в сторону РФ. "Русский мир" остался в ОРДЛО. Но под выборы влиятельные кандидаты в президенты вместе с пророссийскими партнерами пытаются снова начать разрывать Украину по линии Днепра, чтобы получить власть,

– отмечает Николай Давидюк.

Юлия Тимошенко, партия ВО "Батькивщина"

Что обещает: Юлия Тимошенко считает, что будущее Украины в ЕС, а безопасность – в НАТО. Поэтому лидер "Батькивщины" обещает провести полную модернизацию Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО и нарастить нашу военную мощь до уровня, гарантирующего безопасность стране и каждой семье. И провести реформы, которые бы укрепили экономику, и зарплаты в украинцев стали на уровне европейских.



Юлия Тимошенко резко изменила взгляды относительно внешней политики

По словам Давыдюка, во время президентской кампании 2010 года Юлия Тимошенко говорила, что надо не в НАТО вступать, а присоединиться к несуществующей европейской системы безопасности. По его мнению, украинцы не верят лидеру "Батькивщины", поскольку помнят, что она в 2008 году не поддержала присоединение Украины к плану действий по членству в НАТО (ПДЧ). И это было против Украины. На нас бы в 2014 году не напала Россия, если бы мы были в НАТО.

В предыдущих кампаниях Тимошенко не вспоминала о европейской и евроатлантической интеграции. Тогда Тимошенко была более пророссийской. С тех пор прошло десять лет, и на нас напала Россия. Тимошенко играет месседжами о ЕС и НАТО,

– говорит Давидюк.

Петр Порошенко

Что обещает: Петр Порошенко обещает, что Украина до 2024 года присоединится к ПДЧ и получит членство в ЕС.



Петр Порошенко обещает довести в НАТО и ЕС до 2024 года

Как отмечает Николай Давидюк, Порошенко обещает это на пятый год своего возможного второго президентского срока. И если он не выполнит это обещание, то ему с электоральной точки зрения ничего не угрожает. Третий раз Порошенко не может баллотироваться.

Обещание Порошенко о НАТО и ЕС до 2024 года – обнадеживающее для украинцев и одновременно безопасное для России. Порошенко много делает в этом направлении, но недостаточно. Если будет реформироваться армия, общество начнет обсуждать вопрос НАТО и подавляющее большинство украинцев будет выступать за членство, в Альянсе увидят прогресс, тогда можно говорить о реальном вступлении. Сейчас рано, пока такая высокая коррупция в стране и ВСУ в частности,

– отмечает эксперт.

Владимир Зеленский, партия "Слуга народа"

Что обещает: Владимир Зеленский за движение Украины в НАТО и другие подобные объединения. Это, считает он, залог нашей безопасности, которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум.



Владимир Зеленский хочет референдум по НАТО

Как отмечает Давидюк: понимает ли Зеленский, что такое НАТО и референдум? Сложность этого демократического инструмента? По его словам, чтобы проводить референдум, необходима просветительская работа, чтобы больше половины украинцев были за НАТО во всех областях.

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Анатолий Гриценко, "Гражданская позиция"

Что обещает: Анатолий Гриценко за НАТО и ЕС. По его убеждению, осознавая, сколько надо сделать, чтобы поднять стандарты жизни, перспектива вступления составляет 5-10 лет. В то же время Гриценко считает, что зарубежные партнеры не очень заинтересованы, чтобы руководство украинского государства занимало жесткую позицию по этим вопросам. Но они воспринимают аргументы, поэтому внешняя политика должна и будет соответствовать нашим национальным интересам.



Анатолий Гриценко считает, что надо занять твердую позицию по НАТО и ЕС

Анатолий Гриценко, с одной стороны, реалистично оценивает перспективы присоединения к ЕС и НАТО. Будучи министром обороны Гриценко начал постепенно вводить в ВСУ стандарты НАТО. С другой, по данным ГПУ, во время управлении Гриценко – с 2005 по 2007 годы – было продано военное имущество на сумму миллиард триста миллионов гривен. Из-за продажи танков, БМП и БТР, ЗРК, самолетов и т.п., в том числе при Гриценко, обороноспособности государству был нанесен значительный ущерб, поставлены под вопрос оборонительные возможности страны.

Юрий Бойко, "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Что обещает: Юрий Бойко, который не скрывает своих симпатий к России, считает, что Украина должна быть независимой и нейтральной. Бойко обещает обеспечить реальный нейтралитет и внеблоковость Украины. Преодолеть противоречия со всеми странами-соседями, в том числе с Россией. И установить партнерские и взаимовыгодные отношения с другими государствами и международными организациями.



Юрий Бойко хочет вернуться в Россию

Надо напомнить, что бывший однопартиец Бойко и его же руководитель – экс-президент-беглец Янукович – сделал Украину внеблоковым государством и продлил срок базирования российского флота в Севастополе до 2042 года. В результате Россия аннексировала Крым и напала на Украину.

Олег Ляшко, Радикальная партия

Что обещает: Олег Ляшко за вступление в НАТО и ЕС. Однако считает, что не нужно ограничивать пребывание иностранных военных баз в Украине. Также Ляшко за двусторонний военный союз с США.

Сложно сказать, чем руководствуется лидер радикалов, предлагая разрешение на пребывание иностранных контингентов. Фактически это означает, что в Украине может находиться и российский контингент.



Олег Ляшко считает, что иностранные войска тоже должны присутствовать в Украине

В то же время, как отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, это не новая инициатива. Петр Порошенко пытался выйти из США на прямую военную сделку. Легко сказать, но достичь без согласия США невозможно. А в Вашингтоне к этому осторожно относятся, поскольку не хотят брать ответственность за страну, которая воюет с Россией. Это втягивание в прямой конфликт. Хотя, отмечает он, в перспективе все может быть. К этому надо стремиться.

Александр Вилкул, "Оппоблок-Партия мира и развития"

Что обещает: Александр Вилкул обещает внеблоковый статус Украины, новую систему безопасности и обороны, основанную на профессиональной армии и муниципальной полиции.



Александр Вилкул манипулирует темой внеблоковости Швейцарии

Внеблоковость для Украины – возвращение в колониальную зависимость от России. Манипулирование мифом о внеблоковой Швейцарии не пригодное сравнение для Украины. Бойко и Вилкул пытаются подать желаемое за действительное. Для них Украина действительно Швейцария, столько они здесь украли. Институты, политическую культуру, самих политиков в Украине нельзя сравнить со Швейцарией. Это игра на чувствах тех украинцев, в которых демонизированный образ НАТО. В Украине еще есть те, кто живет в мифах российской пропаганды,

– комментирует Николай Давидюк.

Андрей Садовый, "Объединение "Самопомич"

Что обещает: Андрей Садовый обещает изменить систему командования и управления в Вооруженных силах Украины в соответствии со стандартами НАТО. Строить прагматичные союзы с внешними партнерами. Налаживать взаимодействие и постоянное сотрудничество с НАТО, чтобы впоследствии получить членство. Инициировать создание Центрально-Восточного европейского военного альянса, участниками которого должны стать страны Центральной и Восточной Европы, которые непосредственно страдали от агрессии или четко осознают опасную политику РФ для цивилизованного мира. Также укрепить сотрудничество с ЕС, обеспечив общее авиационное пространство, единственный цифровой рынок, присоединение к таможенному, энергетическому союзов.



Андрей Садовый за членство в НАТО и общее пространство с ЕС

Как отмечают эксперты, создать Центрально-Восточный европейский военный альянс просто, если там не будет таких сильных стран, как Германия и Франция. Но укрепление двусторонних военных связей с европейскими соседями, безусловно, повысит уровень безопасности Европы.

Руслан Кошулинский, ВО "Свобода"

Что обещает: Руслан Кошулинский считает, что в Украине должна быть четкая геополитическая стратегия, вместо беспозвоночной международной политики. Нужно определить европейский украиноцентризм стратегическим курсом государства, согласно которому Украина стремится стать геополитическим центром Европы. Формировать новый вектор украинской геополитики – на образование нового европейского единства – Балто-Черноморского Союза. Кроме того, заключить двусторонние соглашения с США и Великобританией о полномасштабной военно-технической помощи Украине и предоставлении летального оружия. Достичь выгодных для Украины условий, четких гарантий, конкретных мероприятий и сроков возможного вступления Украины в ЕС и НАТО.

Принять системные, а не декларативные меры по европейской и евроатлантической интеграции Украины.



Руслан Кошулинский за выгодные условия вступления в ЕС и НАТО

Надо отметить, что страны Балтии больше всего в ЕС понимают масштабность и реальность угрозы российской агрессии. Впрочем создание Балто-Черноморского союза – не слишком целесообразная идея. Украине нужно четко двигаться в НАТО и ЕС. Политический эксперт Дмитрий Васильев отметил, что мудрое решение – сохранение ЕС, который сейчас в кризисной ситуации. Украина – одна из тех нитей, которая может сшивать ЕС.

Валентин Наливайченко, партия "Справедливость"

Что обещает: Валентин Наливайченко обещает интегрировать Украину в ЕС и НАТО.

С одной стороны, Наливайченко всегда был сторонником европейской и евроатлантической интеграции. С другой, похоже, что в предвыборную программу это положение политик включил, поскольку это модный тренд. В реальности Наливайченко не очень активно занимался просветительской работой о преимуществах ЕС и НАТО.



Валентин Наливайченко за ЕС и НАТО

По словам Николая Давидюка, многие кандидаты в президенты публично пытаются использовать бренд НАТО в своей проевропейской риторике. Но никто не стал делать конкретную работу.

"Нет политика, который бы работал на сшивание Украины и вел просветительскую работу по НАТО. Кандидаты разместили бигборды, но не запустили волонтеров, которые бы говорили, что НАТО – это не то, о чем рассказывает путинская пропаганда. Это коллективная защита, безопасность и конкретные стандарты. И если на кого-то из партнеров нападают, то все остальные защищают. А не так, как говорит Россия: Украина – наш ближайший брат и нападает после этого", – отмечает Николай Давидюк.