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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Які сценарії для Порошенка, Тимошенко і Зеленського готує Росія?

      667 Читать новость на русском
      Який президент більш вигідний для Путіна?
      Який президент більш вигідний для Путіна? / 24 канал

      У Росії є тактичні розробки і на випадок перемоги Порошенка, і Тимошенко, і Зеленського. Хоча в Москві впевнені, що переможе Порошенко.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      За його словами, точка зору про перемогу Порошенка йде від кума Путіна Медведчука. Останнього, говорить Фесенко, перемога Порошенка влаштовує. Тоді все зберігається так, як є. Це вигідно Москві. Хоча в Кремлі не люблять Порошенка і хотіли б його поразки.

      Якщо Порошенко залишається президентом, то для Кремля немає нічого страшного. Навпаки: тоді без проблем можна зберігати нинішню ситуацію на Донбасі – війну малої інтенсивності, іноді посилюючи збройну ескалацію. Це означатиме, що всупереч обіцянкам Порошенка, не буде ніякого членства в НАТО і ЄС. Поки йтиме війна на Донбасі, навіть переговорів не буде,
      – наголошує Володимир Фесенко.

      На думку експерта, якщо виграє Юлія Тимошенко, буде спроба переговорів. Втім, вважає він, Тимошенко навряд чи погодиться на російський сценарій реінтеграції Донбасу: надання регіону автономії.

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      Російський сценарій врегулювання конфлікту на Донбасі не вигідний Тимошенко. По-перше, навіщо Тимошенко кілька мільйонів виборців, які не голосуватимуть за неї? По-друге, вона побоюється, що зіткнеться з серйозною внутрішньополітичною кризою, яка призведе до падіння її популярності. Головне – це не можна реалізувати. Автономія Донбасу вимагає конституційних змін. І провести через парламент такий законопроект неможливо,
      – переконаний Фесенко.

      Максимум, говорить експерт, якщо Путін погодиться, буде заморожування конфлікту, припинення військових дій. Так званий придністровський сценарій.

      Із Зеленським, на його думку, складніше. Швидше за все, Кремль гратиме на недосвідченості і слабкості Зеленського, стане вибудовувати для нього пастки. У 2015 році навіть Порошенко попався в пастку мінських угод. Ризик для Зеленського ще вищий. Тому йому треба максимально посилювати команду для переговорів із серйозними політиками і дипломатами.

      Які дані останніх соцопитувань? За результатами опитування, проведеного з 20 по 26 березня Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучерівана, лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 27,6% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Петро Порошенко (18,2%), а третю – Юлія Тимошенко (12,8%). У першу п'ятірку увійшли також Юрій Бойко, за якого готові віддати свої голоси 11,1%, та Анатолій Гриценко – 8,4%.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

      президентські вибори 2019

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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