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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Какие сценарии для Порошенко, Тимошенко и Зеленского готовит Россия?

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      Какой президент более выгоден для Путина?
      Какой президент более выгоден для Путина? / 24 канал

      У России есть тактические разработки и на случай победы Порошенко, и Тимошенко, и Зеленского. Хотя в Москве уверены, что победит Порошенко.

      Об этом 24 канала рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      По его словам, точка зрения о победе Порошенко идет от кума Путина Медведчука. Последнего, говорит Фесенко, победа Порошенко устраивает. Тогда все сохраняется так, как есть. Это выгодно Москве. Хотя в Кремле не любят Порошенко и хотели бы его поражения.

      Если Порошенко остается президентом, то для Кремля нет ничего страшного. Наоборот: тогда без проблем можно сохранять нынешнюю ситуацию на Донбассе – войну малой интенсивности, иногда усиливая вооруженную эскалацию. Это будет означать, что вопреки обещаниям Порошенко, не будет никакого членства в НАТО и ЕС. Пока будет идти война на Донбассе, даже переговоров не будет,
      - отмечает Владимир Фесенко.

      По мнению эксперта, если выиграет Юлия Тимошенко, будет попытка переговоров. Впрочем, считает он, Тимошенко вряд ли согласится на российский сценарий реинтеграции Донбасса: предоставления региону автономии.

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      Российский сценарий урегулирования конфликта на Донбассе не выгоден Тимошенко. Во-первых, зачем Тимошенко несколько миллионов избирателей, которые не проголосуют за нее? Во-вторых, она опасается, что столкнется с серьезным внутриполитическим кризисом, который приведет к падению ее популярности. Главное – это нельзя реализовать. Автономия Донбасса требует конституционных изменений. И провести через парламент такой законопроект невозможно,
      – убежден Фесенко.

      Максимум, говорит эксперт, если Путин согласится, будет замораживание конфликта, прекращение военных действий. Так называемый приднестровский сценарий.

      С Зеленским, по его мнению, сложнее. Скорее всего, Кремль будет играть на неопытности и слабости Зеленского, станет выстраивать для него ловушки. В 2015 году даже Порошенко попался в ловушку минских соглашений. Риск для Зеленского еще выше. Поэтому ему надо максимально усиливать команду для переговоров с серьезными политиками и дипломатами.

      Данные последних соцопросов?
      По результатам опроса, проведенного с 20 по 26 марта Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучеривана, лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 27,6% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Петр Порошенко (18,2%), а третью – Юлия Тимошенко (12,8%). В первую пятерку вошли также Юрий Бойко, за которого готовы отдать свои голоса 11,1% и Анатолий Гриценко – 8,4%.


      Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.

      президентські вибори 2019

      Календарь президентских выборов-2019

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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