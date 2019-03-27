Знову Майдан: чи вийдуть українці на протести через невдоволення новим президентом?

Результати як першого, так і другого туру президентських виборів можуть викликати обурення українців і не задовольнити кандидатів, що програли. Про ймовірність вуличних протестів і чи можуть вони перерости в масові акції – далі в матеріалі 24 каналу.

Що може спричинити протести?

Соціологи зазначають: готовність українців піти на протести, особливо на підтримку політиків, надто низька. За словами директора фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірини Бекешкіної, є три фактори, що можуть призвести до масових протестів. Перший – дії влади, які обурять велику кількість українців. Фахівець нагадує: в 2005 році це були фальсифікації виборів. У 2013-му – побиття студентів. Другий – наявність на чолі протестів політиків, яким довіряють. Третій – люди повинні розуміти, що буде в результаті. 2005-го року цим результатом повинно було стати президентство Ющенка. В 2014 році – відхід Януковича і зміна влади.

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Фальсифікації

За словами директора соціологічної групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, фальсифікації на виборах можуть викликати незадоволення українців. Хоча українці звикли, що на кожних виборах відбуваються фальсифікації, і готові до них, знаючи, що це ненормально. (За даними соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, Центром Разумкова і Соціологічною групою "Рейтинг", більшість громадян України очікують фальсифікацій на виборах президента – "24").

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У 2004 році саме масові фальсифікації призвели до Помаранчевої революції. Але тоді були інші умови. Зараз за перемогу борються між собою усі помаранчеві кандидати. А тоді було протистояння між Сходом і Заходом. Говорити, що через вибори можливий Майдан – не варто,

– переконаний Олексій Антипович.



Масовий підкуп виборців може призвести до протестів

Ірина Бекешкіна зауважує: проблема в тому, як себе поведуть праворадикальні Національний корпус, Національні дружини, С14. Ці організації можуть вийти на протести. Втім, їхня активність не призведе до масових протестів. За словами політолога Андрія Вігірінського, Нацкорпус і С14 не підтримують нікого з кандидатів у президенти. Але за умови фальсифікації волевиявлення – адмінресурсу, підвезення людей на дільниці, псування бюлетенів тощо – сутички в день голосування цілком можливі.

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Незадоволення результатами виборів

На переконання Олексія Антиповича, перемога Порошенка з мінімальним відривом може не влаштувати українців і призвести до акцій протесту. Адже в нього найвищий серед топових кандидатів антирейтинг.

Перемога Порошенка з мінімальною перевагою може не сподобатися українцям. Антирейтинг Порошенка складає близько 50%. Тобто кожен другий українець ставиться негативно до чинного президента. Тому протести ймовірні. Хоча сумнівно, що вони будуть масовими,

– вважає Олексій Антипович.



Перемога Петра Порошенка теж може не сподобатися українцям

При цьому, за словами соціолога, антирейтинги Юлії Тимошенко і Володимира Зеленського значні нижчі.

Хто з кандидатів виведе своїх прихильників на вулицю?

Як вважає директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, Порошенко, Тимошенко і Зеленський мають запасний план Б на випадок програшу. Двоє з них можуть організувати вуличні протести на свою підтримку. Найменше сенсу в акціях протесту, вважає експерт, у Зеленського.

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"Прихильники Зеленського не звикли виходити на протести. І для команди Зеленського президентська кампанія – перший політичний досвід. І чи потрібні йому протести? Чи готовий він бути президентом? Якщо Зеленський займе почесне друге місце, він готуватиметься до парламентських виборів, які для нього більш стратегічно важливі", – зазначає Давидюк.



Тимошенко поведе прихильників на вулицю, а Зеленському протести не потрібні

Ірина Бекешкіна переконана: протести можливі лише за умови програшу Юлії Тимошенко.

Протести можуть бути пов’язані тільки з Юлію Тимошенко. Якщо вона не вийде до другого туру. Зеленський, а тим більше Порошенко не стануть мобілізовувати своїх прихильників,

– зазначає Ірина Бекешкіна.

Микола Давидюк зауважує: сумнівно, що протести за когось з кандидатів у президенти матимуть вирішальну роль. Це будуть вузькопартійні протести, націлені на відстоювання амбіцій окремого політика.

Акції протесту за партійного лідера результату не принесуть. В Україні протести грають свою історичну роль і місію, коли вони є органічними, ідуть знизу, коли демонструють українцям можливість зміни історії, вектору розвитку. Тоді українці самовіддано виходять і вирішують долю держави. Але політики настільки брутальні, що готові використовувати населення заради досягнення своїх цілей і виправдання потрачених грошей,

– наголошує Микола Давидюк.

Календар президентських виборів-2019