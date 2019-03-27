18:58
27 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Орейро збуватиме наркотики у Росії. Божевільні ідеї Рогозіна
      Вєсті Кремля
      20:27, 26 березня
      Вєсті.UA: Порошенко відрікся від свого кума. Прозріння Вілкула
      Вєсті.UA
      19:52, 26 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Знову Майдан: чи вийдуть українці на протести через невдоволення новим президентом?

      845 Читать новость на русском
      Українців можуть обурити фальсифікації і спотворення результатів виборів?
      Українців можуть обурити фальсифікації і спотворення результатів виборів? / 24 канал

      Результати як першого, так і другого туру президентських виборів можуть викликати обурення українців і не задовольнити кандидатів, що програли. Про ймовірність вуличних протестів і чи можуть вони перерости в масові акції – далі в матеріалі 24 каналу.

      Що може спричинити протести?

      Соціологи зазначають: готовність українців піти на протести, особливо на підтримку політиків, надто низька. За словами директора фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірини Бекешкіної, є три фактори, що можуть призвести до масових протестів. Перший – дії влади, які обурять велику кількість українців. Фахівець нагадує: в 2005 році це були фальсифікації виборів. У 2013-му – побиття студентів. Другий – наявність на чолі протестів політиків, яким довіряють. Третій – люди повинні розуміти, що буде в результаті. 2005-го року цим результатом повинно було стати президентство Ющенка. В 2014 році – відхід Януковича і зміна влади.

      Читайте також: Другий тур виборів президента: дата і прогнози

      Фальсифікації

      За словами директора соціологічної групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, фальсифікації на виборах можуть викликати незадоволення українців. Хоча українці звикли, що на кожних виборах відбуваються фальсифікації, і готові до них, знаючи, що це ненормально. (За даними соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, Центром Разумкова і Соціологічною групою "Рейтинг", більшість громадян України очікують фальсифікацій на виборах президента – "24").

      Читайте також: Що обіцяють топ-8 кандидатів у президенти: інфографіка

      У 2004 році саме масові фальсифікації призвели до Помаранчевої революції. Але тоді були інші умови. Зараз за перемогу борються між собою усі помаранчеві кандидати. А тоді було протистояння між Сходом і Заходом. Говорити, що через вибори можливий Майдан – не варто,
      – переконаний Олексій Антипович.


      Масовий підкуп виборців може призвести до протестів 

      Ірина Бекешкіна зауважує: проблема в тому, як себе поведуть праворадикальні Національний корпус, Національні дружини, С14. Ці організації можуть вийти на протести. Втім, їхня активність не призведе до масових протестів. За словами політолога Андрія Вігірінського, Нацкорпус і С14 не підтримують нікого з кандидатів у президенти. Але за умови фальсифікації волевиявлення – адмінресурсу, підвезення людей на дільниці, псування бюлетенів тощо – сутички в день голосування цілком можливі.

      Читайте також: На фініші: що може кардинально вплинути на рейтинги кандидатів у президенти

      Незадоволення результатами виборів

      На переконання Олексія Антиповича, перемога Порошенка з мінімальним відривом може не влаштувати українців і призвести до акцій протесту. Адже в нього найвищий серед топових кандидатів антирейтинг.

      Перемога Порошенка з мінімальною перевагою може не сподобатися українцям. Антирейтинг Порошенка складає близько 50%. Тобто кожен другий українець ставиться негативно до чинного президента. Тому протести ймовірні. Хоча сумнівно, що вони будуть масовими,
      – вважає Олексій Антипович.

      Петро Порошенко
      Перемога Петра Порошенка теж може не сподобатися українцям

      При цьому, за словами соціолога, антирейтинги Юлії Тимошенко і Володимира Зеленського значні нижчі.

      Хто з кандидатів виведе своїх прихильників на вулицю?

      Як вважає директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, Порошенко, Тимошенко і Зеленський мають запасний план Б на випадок програшу. Двоє з них можуть організувати вуличні протести на свою підтримку. Найменше сенсу в акціях протесту, вважає експерт, у Зеленського.

      Читайте також: Рейтинги кандидатів: як маніпулюють виборцями

      "Прихильники Зеленського не звикли виходити на протести. І для команди Зеленського президентська кампанія – перший політичний досвід. І чи потрібні йому протести? Чи готовий він бути президентом? Якщо Зеленський займе почесне друге місце, він готуватиметься до парламентських виборів, які для нього більш стратегічно важливі", – зазначає Давидюк.

      Юлія Тимошенко Зеленський
      Тимошенко поведе прихильників на вулицю, а Зеленському протести не потрібні 

      Ірина Бекешкіна переконана: протести можливі лише за умови програшу Юлії Тимошенко.

      Протести можуть бути пов’язані тільки з Юлію Тимошенко. Якщо вона не вийде до другого туру. Зеленський, а тим більше Порошенко не стануть мобілізовувати своїх прихильників,
      – зазначає Ірина Бекешкіна.

      Микола Давидюк зауважує: сумнівно, що протести за когось з кандидатів у президенти матимуть вирішальну роль. Це будуть вузькопартійні протести, націлені на відстоювання амбіцій окремого політика.

      Акції протесту за партійного лідера результату не принесуть. В Україні протести грають свою історичну роль і місію, коли вони є органічними, ідуть знизу, коли демонструють українцям можливість зміни історії, вектору розвитку. Тоді українці самовіддано виходять і вирішують долю держави. Але політики настільки брутальні, що готові використовувати населення заради досягнення своїх цілей і виправдання потрачених грошей,
      – наголошує Микола Давидюк.

      президентські вибори 2019

      Календар президентських виборів-2019

      blog_ava
      Кандидати у президенти України-2019: остаточний список
      сьогодні
      201629
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Публікації Статті Протести
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як проголосувати на виборах президента, якщо вас немає у списку виборців
      сьогодні , 18:43 Як проголосувати на виборах президента, якщо вас немає у списку виборців
      346
      Як фальшиві "республіки" виготовляють фальшиві гроші
      сьогодні , 17:00 Як фальшиві "республіки" виготовляють фальшиві гроші
      Дмитро Снєгирьов 220
      Кандидати у президенти України-2019: остаточний список
      сьогодні , 16:41 Кандидати у президенти України-2019: остаточний список
      201626
      Три тижні акцій радикалів у Києві, або Які наслідки можуть мати протести Нацкорпусу?
      сьогодні , 15:02 Три тижні акцій радикалів у Києві, або Які наслідки можуть мати протести Нацкорпусу?
      Антон Голобородько 1188
      Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
      сьогодні , 14:02 Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
      Станіслав Безушко 670
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук