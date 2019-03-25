На фініші: що може кардинально вплинути на рейтинги кандидатів у президенти

За кілька днів до першого туру президентських виборів боротьба між фаворитами за вихід до другого туру стає все напруженішою. Що може кардинально змінити розстановку серед основних кандидатів, – далі в матеріалі 24 каналу.

Зміна соціологічних тенденцій

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Згідно березневим соцопитуванням, п’ятірка фаворитів президентських перегонів незмінна. Зеленський, Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Бойко. Втім, за результатами опитування, проведеного групою "Рейтинг", Володимира Зеленського підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко – 18,8%, а третю – Петро Порошенко – 17,4%.



Порошенко і Тимошенко "помінялися" місцями в рейтингах?

Водночас опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене 14-22 березня 2019 року, показує трохи інші результати. Зеленський збільшив відрив від другого місця. За нього готові віддати свої голоси 32,1% українців. А на друге місце вийшов Петро Порошенко – 17,1%. Юлія Тимошенко спустилася на третє з показником 12,5%. Замикають п’ятірку лідер від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (10,4%) та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (6,9%).

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На думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, соціальні виплати Порошенка, так звана "Петіна тисяча" 2 мільйонам пенсіонерам і роздача матеріальної допомоги місцевою владою, збільшили рівень популярності. Але, зауважує експерт, треба дивитися. Дані соцопитувань різняться, оскільки це пов'язано з вибіркою. Тобто і рівень соціологічної похибки може бути меншим або більшим.

Об’єднання кандидатів

Зняття кандидатів на користь інших стало трендом президентської кампанії 2019 року. На користь Анатолія Гриценка зняв свою кандидатуру мер Львова, лідер "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий. Такий крок, на думку директора фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірини Бекешкіної, підвищив шанси Гриценка на вихід до другого туру.



Об’єднання Анатолія Гриценка і Андрія Садового спрацювало позитивно

Крім того, Сергій Тарута підтримав Юлію Тимошенко. А полковник Сергій Кривонос – Петра Порошенка. І одразу отримав посаду заступника секретаря РНБО. Євген Мураєв знявся на користь кандидата від "Опоблоку" Олександра Вілкула.

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За дужками залишається фактор Святослава Вакарчука, який, попри високі рейтинги в 2018 році і очікування суспільства, не став балотуватися в президенти. Підтримка Вакарчуком представника демократичного табору могла б кардинально змінити позиції такого кандидата. Але, наголошують фахівці, за умови, якби Вакарчук оголосив про це влітку чи восени 2018 року.

На переконання політичного експерта Андрія Вігірінского, Вакарчук уже не підтримає жодного з кандидатів у президенти. Зараз це суперечить його стратегії потенційної участі в парламентських виборах. Та й користі з цього жодної.

Підтримувати когось із кандидатів у президенти Вакарчуку треба було влітку або восени 2018 року. Коли йому довіряли до 20% українців. Він би став частиною агітаційної кампанії, одним з її облич. І це б призвело до росту рейтингу одного з кандидатів. Наразі довіру Вакарчук розгубив. Тому його підтримка ніяк не вплине на рейтинг будь-кого,

– вважає Андрій Вігірінський.

Ефект компроматів

Компромату, говорять експерти, в останні дні кампанії буде достатньо. Як зауважує Фесенко, це може вплинути на рейтинги, в першу чергу, Порошенка і Тимошенко. Але у них стійкий виборець. На Зеленського – навряд. Швидше, проти нього компромат приберігають на другий тур. Хоча, нагадує політолог, корупційний скандал з "Укроборонпромом" трохи знизив рейтинг Порошенка.

Андрій Вігірінський також зауважує: до компроматів українці звикли. Приміром, народний депутат-утікач Онищенко, якого підозрюють у корупції, обіцяв оприлюднити черговий компромат проти Порошенка, ще один запис телефонних розмов. Чи спрацює – питання. Онищенка пов’язують з фінансуванням Тимошенко. Щодо Тимошенко працюють ГПУ і СБУ відносно сітки з підкупу виборців.



Компромат буде, але менше всього спрацює проти Зеленського

Щодо Зеленського, то, вважає політолог, компромат не спрацює.

Ті, хто підтримує Зеленського, керуються емоціями. Це не раціональний вибір. І будь-яка інформація проти Зеленського сприймається як підтвердження правильності вибору. Злити свій рейтинг може тільки сам Зеленський, якщо буде щось геть недолуго коментувати, наробить якихось відвертих помилок,

– переконаний Вігірінський.

Підкуп виборців

На думку директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, влада застосовуватиме всі можливі способи фальсифікацій результатів виборів. Боротьба йде за 10% голосів.

В цілому фальсифікації можуть досягти до 10% голосів. Це підміна протоколів і бюлетенів, свої технічні спостерігачі і члени комісії, сітки агітаторів. Порошенку 5% сфальсифікованих голосів не потрібно. Це йому не допоможе пройти до другого туру,

– вважає Віктор Небоженко.

За словами експерта, підміна протоколів і мішків із бюлетенями – улюблений спосіб фальсифікації від Партії регіонів. І це, швидше за все, робитиметься і зараз за допомогою адмінресурсу. Технічно це може зробити тільки влада. Як вважає Небоженко, найбільш масові фальсифікації будуть у тих десяти регіонах, де був воєнний стан.



Основні кандидати в президенти скуповують голоси через "сітки"

Експерти підкреслюють: кандидати в президенти не можуть запропонувати щось таке, що змінить кардинально підтримку виборців. Крім компромату, бруду і взаємних обвинувачень, нічого не буде. За словами Фесенка, можливий варіант "вибухового голосування" за одного з кандидатів, як було з ВО "Свобода" на парламентських виборах 2012 року. Але особливо загальну розстановку сил це не змінить, хіба підвищить шанси одного з кандидатів.

Боротьба за друге місце буде дуже напруженою між Порошенком і Тимошенко. Кардинально змінити розстановку сил може тільки одне: якщо щось фізично трапиться з одним з фаворитів. Але сценарій, що хтось з другої трійки або тих, хто на 6-7 місці, опиниться у другому турі, малоймовірний,

– наголошує Володимир Фесенко.