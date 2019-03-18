Порушення на виборах: хто і як купує голоси українців?

Попри посилення кримінальної відповідальності, політики різними способами купують голоси виборців. Як кандидати в президенти намагаються підкупити виборців, – далі в матеріалі 24 каналу.

За порушення – штраф чи за ґрати

За порушення передвиборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Приміром, за статтею "Підкуп виборців" можна отримати чотири роки ув'язнення. А якщо береш участь у каруселі – фотографуєш бюлетень і продаєш свій голос – до двох років. Або штраф до 5100 гривень чи виправні роботи.

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За підкуп виборців можна отримати реальний термін

За повідомленням Міністерства внутрішніх справ, за 2,5 місяці передвиборчої кампанії до поліції із заявами про порушення зверталися понад 2 тисячі разів. Складено більш ніж півтисячі адмінпротоколів і відкрито майже півтори сотні кримінальних проваджень.

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Які порушення фіксують правоохоронці і громадські активісти?

Найчастіше поліція реєструє звернення щодо підкупу виборців. Серед інших порушень – хуліганство, пошкодження символіки кандидатів, перешкоджання роботі журналістів. Найбільше порушень — у Києві, Черкаській, Чернігівській, Одеській та Кіровоградській областях.

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Громадянська мережа "Опора" нагадує: на парламентських виборах 2014 року було зафіксовано десятки випадків фотографування бюлетенів. Але не відкрито жодного кримінального провадження. Що стосується організаторів так званих сіток для підкупу, то правоохоронці нікого не притягнули до реальної відповідальності. За словами глави правління "Опори" Ольги Айвазовської, на жодних виборах підкуп масово розкрити не вдавалося, оскільки слідчі органи або не мали достатньо вмінь, знань і навичок, або через політичну заангажованість, щоб працювати належним чином і викрити всю сітку тих, хто займався підкупом виборців.

Агітація без вихідних даних

В "Опорі" зазначають: найпоширеніше порушення на цих виборах – недотримання порядку фінансування передвиборної агітації. Приміром, "Опора" тільки за перший місяць після офіційного старту виборчої кампанії зафіксувала на Житомирщині 54 випадки розміщення друкованої агітаційної продукції без вихідних даних. Найбільше – в Юлії Тимошенко, Олега Ляшка, Олександра Шевченка. Схожа картина в усіх областях. Це говорить про те, що агітація фінансується не з виборчого фонду – а за рахунок так званої "чорної готівки".



В Олега Ляшка частина агітації опачена не з виборчого фонду

Рух "Чесно" повідомив, що агітатори Петра Порошенка 8 березня розповсюджували у Харкові газети з "любовним календарем" і "сумісністю знаків зодіаку". Згідно з "календарем", єдиний, хто підходить Україні-Діві – це Порошенко-Терези.

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Скандал виник і навколо телесеріалу "Слуга народу", де головну роль грає Володимир Зеленський. На переконання Комітету виборців України, це передвиборна агітація, відповідно, Зеленський має сплатити за це зі свого виборчого фонду.

Під час виборчих кампаній на пост губернатора Каліфорнії була заборонена трансляція фільмів за участю Арнольда Шварценегера. Фільми були прирівняні до форм виборчої агітації. Норми українського закону у питанні показу серіалу "Слуга народу" є чіткими і не дають підстав для двоякого трактування. Тому одному із кандидатів просто потрібно перестати спекулювати і чесно сплатити кошти зі свого виборчого фонду,

– наголошує глава КВУ Олексій Кошель.

Підкуп виборців

Фахівці зауважують: проблема сіток є, і причина цього – неврегульоване законодавство. Як зауважує Ольга Айвазовська, законодавство забороняє укладати прямі угоди з агітаторами. Таке поняття як агітатор взагалі відсутнє. Наймані працівники на виборах взагалі не існують у законодавстві. І ці видатки не потрапляють до виборчого фонду.



Любовний гороскоп свідчить, що Порошенко виграє

За словами Олексія Кошеля, за дужками залишається ключове питання – як легалізувати роботу агітаторів, спостерігачів і членів комісій від кандидатів. А таких "нелегалів" від різних кандидатів разом може бути понад мільйон громадян. А за допомогою сіток можна купити до мільйона голосів так, що це буде непомітно ні для політичних опонентів, ні для правоохоронних органів.

Зокрема, цілком легально провести для пенсіонерів зустрічі, де їх привітати з днем народження, пригостити. Пізніше їх просять прийти на вибори і проголосувати.

За даними ЗМІ, найбільші сітки – в Порошенка і Тимошенко. З сіткою Тимошенко вже виник корупційний скандал. СБУ заявляє, що один з народних депутатів від "Батьківщини" Валерій Дубіль організував так звану "виборчу піраміду". Організація складалася з керівника, трьох координаторів та їхніх помічників у регіонах, серед яких і громадяни РФ. Вони мали простежити, щоб певний кандидат у президенти набрав необхідну кількість голосів. Для реалізації схеми піраміди використовувалася готівка, отримана незаконним шляхом. Гроші на підготовку проекту та його створення надавалися ще до офіційного старту президентської виборчої кампанії.

До речі, через неврегульованість питання агітаторів у Сумській області виник конфлікт між поліцією, яка затримала агітаторів (за даними ЗМІ – Порошенка – "24") за підкуп виборців, і прокуратурою. Працівники прокуратури відкрили кримінальне провадження проти поліцейських за перевищення службових повноважень.

Найбільш розповсюджена форма підкупу – грошима чи продуктами. Гречка і продуктові набори діють на українських виборців досі магічно. На цих виборах є і ноу-хау – жителі Запоріжжя отримали цікаві передвиборчі дарунки. На одну з фірм як подарунок принесли засіб для миття вікон з етикеткою в стилі агітаційної кампанії кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Адмінресурс

Цей "інструмент" був дуже дієвий в часи президентства Кучми-Януковича. Але й зараз його продовжують використовувати. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Київській області один зі штабів провладної команди наймає агітаторів, які вибирають сто осіб, як правило, найбідніших. Йдуть до них в квартири і запитують, чи готові вони підтримати кандидата і, якщо так, то пропонують допомогу. Зі ста осіб 30 говорить "так, ми готові". Цих людей записують, йдуть до райради або соцзабез зі списком і кажуть керівнику райради, меру виділити цим людям по тисячі гривень. Використовуючи кошти програми "Турбота", закладеної в бюджеті. За його словами, після того надходить дзвінок зі штабу до пенсіонера, якого просять стримати слово і підтримати кандидата.



Агітатори Порошенка помічнеі у використанні адмінресурсу

Рух "Чесно" у селищі Коцюбинське на Київщині зафіксував, що в будинку культури зберігають агітаційний намет кандидата в президенти Петра Порошенка. Дозвіл дав відділ культури Ірпеня та Коцюбинська селищна рада.

Водночас інші кандидати у президенти, щоб поставити свій намет, шукають приміщення для його зберігання, платять за пальне. А намет Порошенка на ніч відносять до будинку культури на зберігання. Хоча це комунальна власність громади.

7 березня поліція вилучила із сесійної зали Ірпінської міської ради агітаційні матеріали Петра Порошенка. Хоча влада Ірпеня запевняла, що їм поліграфічну продукцію підкинули. Газета "#КомандаПорошенка" містила інформацію про Томос-тур Порошенка та гороскоп, який віщував перемогу саме цьому кандидату.

Мітинги

Рух Чесно зафіксував, що зустріч з Юлією Тимошенко 9 березня в Києві не обійшлася без підвезення масовки і студентів-заробітчан. Студентам-прапороносцям пообіцяли заплатити 100 гривень за годину. На мітинг колонами на автобусах привезли пенсіонерів.



На мітингу Юлії Тимошенко помічені проплачені учасники

Крім того, раніше Чесно помічав школярів на акції за імпічмент Порошенка під Верховною Радою. Як відомо, Юлія Тимошенко виступила із закликом до імпічменту у зв’язку із корупційним скандалом в "Укроборонпромі". Там були й студенти, які підтверджували на камеру, що за участь їм обіцяли заплатити по 200 гривень за дві години або 100 гривень за годину.