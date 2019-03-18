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      Нарушения на выборах: кто и как покупает голоса украинцев?

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      Каким образом кандидаты в президенты скупают голоса избирателей?
      Каким образом кандидаты в президенты скупают голоса избирателей? / 24 канал

      Несмотря на усиление уголовной ответственности, политики разными способами покупают голоса избирателей. Как кандидаты в президенты пытаются подкупить избирателей, – далее в материале 24 канала.

      За нарушение – штраф или за решетку

      За нарушение предвыборного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. К примеру, по статье "Подкуп избирателей" можно получить четыре года заключения. А если участвуешь в карусели – фотографируешь бюллетень и продаешь свой голос – до двух лет. Или штраф до 5100 гривен, или исправительные работы.

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      президентські вибори 2019
      За подкуп избирателей можно получить реальный срок

      По сообщению Министерства внутренних дел, за 2,5 месяца предвыборной кампании в полицию с заявлениями о нарушениях обращались более 2 тысяч раз. Составлено больше полутысячи админпротоколов и открыто почти полторы сотни уголовных производств.

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      Какие нарушения фиксируют правоохранители и общественные активисты?

      Чаще всего полиция регистрирует обращения относительно подкупа избирателей. Среди других нарушений – хулиганство, повреждение символики кандидатов, препятствование работе журналистов. Больше всего нарушений — в Киеве, Черкасской, Черниговской, Одесской и Кировоградской областях.

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      Гражданская сеть "Опора" напоминает: на парламентских выборах 2014 года были зафиксированы десятки случаев фотографирования бюллетеней. Но не было открыто ни одно уголовное производство. Что касается организаторов так называемых сеток для подкупа, то правоохранители никого не привлекли к реальной ответственности. По словам главы правления "Опоры" Ольги Айвазовской, ни на одних выборах подкуп массово раскрыть не удавалось, поскольку следственные органы либо не имели достаточно умений, знаний и навыков, либо из-за политическй ангажированности, чтобы работать должным образом и разоблачить всю сетку тех, кто занимался подкупом избирателей.

      Агитация без исходных данных

      В "Опоре" отмечают: самое распространенное нарушение на этих выборах – несоблюдение порядка финансирования предвыборной агитации. К примеру, "Опора" только за первый месяц после официального старта избирательной кампании зафиксировала на Житомирщине 54 случая размещения печатной агитационной продукции без исходных данных. Больше всего – у Юлии Тимошенко, Олега Ляшко, Александра Шевченко. Похожая картина во всех областях. Это говорит о том, что агитация финансируется не из избирательного фонда, а за счет так называемой "черной наличности".

      Олег Ляшко
      У Олега Ляшко часть агитации опачена не из избирательного фонда

      Движение "Чесно" сообщило, что агитаторы Петра Порошенко 8 марта распространяли в Харькове газеты с "любовным календарем" и "совместимостью знаков зодиака". Согласно "календарю", единственный, кто подходит Украине-Деве – это Порошенко-Весы.

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      Скандал возник и вокруг телесериала "Слуга народа", где главную роль играет Владимир Зеленский. По мнению Комитета избирателей Украины, это предвыборная агитация, соответственно, Зеленский должен заплатить за это из своего избирательного фонда.

      Во время избирательных кампаний на пост губернатора Калифорнии была запрещена трансляция фильмов с участием Арнольда Шварценеггера. Фильмы были приравнены к формам предвыборной агитации. Нормы украинского закона в вопросе показа сериала "Слуга народа" являются четкими и не дают оснований для двоякого трактования. Поэтому одному из кандидатов просто нужно перестать спекулировать и честно оплатить средства из своего избирательного фонда,
      – отмечает глава КИУ Алексей Кошель.

      Подкуп избирателей

      Специалисты отмечают: проблема сеток есть, и причина этого – неурегулированное законодательство. Как отмечает Ольга Айвазовская, законодательство запрещает заключать прямые договоры с агитаторами. Такое понятие как агитатор вообще отсутствует. Наемные работники на выборах вообще не существуют в законодательстве. И эти расходы не попадают в избирательный фонд.

      Петро Порошенко
      Любовный гороскоп гласит, что Порошенко выиграет

      По словам Алексея Кошеля, за скобками остается ключевой вопрос – как легализовать работу агитаторов, наблюдателей и членов комиссий от кандидатов. А таких "нелегалов" от разных кандидатов вместе может быть больше миллиона граждан. А с помощью сеток можно купить до миллиона голосов так, что это будет незаметно ни для политических оппонентов, ни для правоохранительных органов.

      В частности, вполне легально провести для пенсионеров встречи, где их поздравить с днем рождения, угостить. Позже их просят прийти на выборы и проголосовать.

      По данным СМИ, крупнейшие сетки – у Порошенко и Тимошенко. С сеткой Тимошенко уже возник коррупционный скандал. СБУ заявляет, что один из народных депутатов от "Батькивщины" Валерий Дубиль организовал так называемую "избирательную пирамиду". Организация состояла из руководителя, троих координаторов и их помощников в регионах, среди которых и граждане РФ. Они должны были проследить, чтобы определенный кандидат в президенты набрал необходимое количество голосов. Для реализации схемы пирамиды использовалась наличность, полученная незаконным путем. Деньги на подготовку проекта и его создание предоставлялись еще до официального старта президентской избирательной кампании.

      Кстати, из-за неурегулированности вопроса агитаторов в Сумской области возник конфликт между полицией, которая задержала агитаторов (по данным СМИ – Порошенко – "24") за подкуп избирателей, и прокуратурой. Работники прокуратуры открыли уголовное производство против полицейских за превышение служебных полномочий.

      Наиболее распространенная форма подкупа – деньгами или продуктами. Гречка и продуктовые наборы действуют на украинских избирателей до сих пор магически. На этих выборах есть и ноу-хау – жители Запорожья получили интересные предвыборные подарки. На одну из фирм в качестве подарка принесли средство для мытья окон с этикеткой в стиле агитационной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского.

      Админресурс

      Этот "инструмент" был очень действенным во времена президентства Кучмы-Януковича. Но и сейчас его продолжают использовать. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Киевской области один из штабов провластной команды нанимает агитаторов, которые выбирают сто человек, как правило, самых бедных. Идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата, и, если да, то предлагают помощь. Из ста человек 30 говорят "да, мы готовы". Этих людей записывают, идут в райсовет или собес со списком и говорят руководителю райсовета, мэру выделить этим людям по тысяче гривен. Используя средства программы "Забота", заложенной в бюджете. По его словам, после того поступает звонок из штаба к пенсионеру, которого просят сдержать слово и поддержать кандидата.

      Петро Порошенко
      Агитаторы Порошенко замечены в использовании админресурса

      Движение "Чесно" в поселке Коцюбинское на Киевщине зафиксировало, что в Доме культуры хранят агитационную палатку кандидата в президенты Петра Порошенко. Разрешение дал отдел культуры Ирпеня и Коцюбинский поселковый совет.

      В то же время другие кандидаты в президенты, чтобы поставить свою палатку, ищут помещение для ее хранения, платят за горючее. А палатку Порошенко на ночь относят в Дом культуры на хранение. Хотя это коммунальная собственность общины.

      7 марта полиция изъяла из сессионного зала Ирпенского городского совета агитационные материалы Петра Порошенко. Хотя власти Ирпеня уверяли, что им полиграфическую продукцию подбросили. Газета "#КомандаПорошенка" содержала информацию о Томос-туре Порошенко и гороскопе, который предвещал победу именно этому кандидату.

      Митинги

      Движение "Чесно" зафиксировало, что встреча с Юлией Тимошенко 9 марта в Киеве не обошлась без подвоза массовки и студентов-работников. Студентам-знаменоносцам пообещали заплатить 100 гривен за час. На митинг колоннами на автобусах привезли пенсионеров.

      Юлія Тимошенко
      На митинге Юлии Тимошенко замечены проплаченные участники

      Кроме того, ранее "Чесно" замечало школьников на акции за импичмент Порошенко под Верховной Радой. Как известно, Юлия Тимошенко выступила с призывом к импичменту в связи с коррупционным скандалом в "Укроборонпроме". Там были и студенты, которые подтверждали на камеру, что за участие им обещали заплатить по 200 гривен за два часа или 100 гривен за час.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Петр Порошенко Олег Ляшко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Новости Украины Выборы Президента 2019 Публикации Статьи Министерство внутренних дел
      Источник: 24 канал
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