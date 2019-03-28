Рейтинг кандидатів у президенти-2019: останні результати соціологів

Вже через три дні - 31 березня - в Україні відбудуться чергові президентські вибори. Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології оприлюднили останні результати опитувань громадян про те, за кого вони планують голосувати.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

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Топ-5 лідерів президентської гонки не змінилися серед українців, які готові прийти на вибори й уже визначилися з кандидатом, за якого проголосують:

Володимир Зеленський – 27,6%; Петро Порошенко – 18,2%; Юлія Тимошенко – 12,8%; Юрій Бойко – 11,1%; Анатолій Гриценко – 8,4%.

Найбільшу підтримку Зеленський має у Південному регіоні – 26% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах. Рейтинг Порошенка найкращий у західних областях – 17% . Тимошенко має відносно рівномірну підтримку в західних - 11% та південних регіонах – 10%. Бойко найбільше прихильників має на Сході – 25%. За Гриценка, який замикає топ-5 лідерів президенстьких перегонів, найбільше громадян готові голосувати на Заході – 10%.

Зеленський є абсолютним лідером серед молоді, а чинний президент Петро Порошенко навпаки - у старшого покоління. Лідерка "Батьківщини" найбільшу підтримку має у виборців віком від 45 років і старше. За Анатолія Гриценка та Юрія Бойка свої голоси готові віддати найбільше виборців віком страше 60 років

Опитування проводилося з 20 по 26 березня 2019 року. Загалом було опитано 1600 респондентів у всіх областях України, крім окупованих територій АР Крим і Донецької та Луганської областей.



Як будуть проходити президентські вибори-2019