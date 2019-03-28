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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Рейтинг кандидатів у президенти-2019: останні результати соціологів

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      Соціологи оприлюднили останні рейтинги кандидатів у президенти
      Соціологи оприлюднили останні рейтинги кандидатів у президенти / Фото 24 каналу

      Вже через три дні - 31 березня - в Україні відбудуться чергові президентські вибори. Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології оприлюднили останні результати опитувань громадян про те, за кого вони планують голосувати.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

      Читайте також: Рейтинги кандидатів: як маніпулюють виборцями

      Топ-5 лідерів президентської гонки не змінилися серед українців, які готові прийти на вибори й уже визначилися з кандидатом, за якого проголосують:

      1. Володимир Зеленський – 27,6%;
      2. Петро Порошенко – 18,2%;
      3. Юлія Тимошенко – 12,8%;
      4. Юрій Бойко – 11,1%;
      5. Анатолій Гриценко – 8,4%.

      Найбільшу підтримку Зеленський має у Південному регіоні – 26% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах. Рейтинг Порошенка найкращий у західних областях – 17% . Тимошенко має відносно рівномірну підтримку в західних - 11% та південних регіонах – 10%. Бойко найбільше прихильників має на Сході – 25%. За Гриценка, який замикає топ-5 лідерів президенстьких перегонів, найбільше громадян готові голосувати на Заході – 10%.

      Зеленський є абсолютним лідером серед молоді, а чинний президент Петро Порошенко навпаки - у старшого покоління. Лідерка "Батьківщини" найбільшу підтримку має у виборців віком від 45 років і старше. За Анатолія Гриценка та Юрія Бойка свої голоси готові віддати найбільше виборців віком страше 60 років

      Опитування проводилося з 20 по 26 березня 2019 року. Загалом було опитано 1600 респондентів у всіх областях України, крім окупованих територій АР Крим і Донецької та Луганської областей.


      Як будуть проходити президентські вибори-2019

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Юрій Бойко Анатолій Гриценко Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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